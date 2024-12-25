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2025/1/1 元旦暫停服務公告
【2025年元旦暫停服務公告】
親愛的客戶您好，感謝您對LG的支持與愛護
2025/1/1(三) 為元旦假期，LG客服中心、全省服務站、LG活動小組均暫停服務一天。
LG官方線上商城仍照常營運，歡迎訂購商品，如需查詢訂單配送狀況，
可以透過此網址(https://www.lg.com/tw/support/order-support/track-my-order)進行查詢。
若您有【產品操作諮詢】或【申請維修或保養】需求，請參考以下方式:
【產品操作諮詢】
(1)請至官網的【售後服務與維修】>【線上支援】 https://lihi1.com/77QBt 來查詢產品操作或是簡易排除，
或透過官網 https://lihi.vip/XzVQV (需登入LG會員後) ，輸入您想諮詢的內容，我們會於上班日盡快回覆。
(2)加入LG LINE官方帳號(ID:@lgtw)，
透過功能選單選擇【顧客服務】>【服務支援】來查詢產品操作方式或是故障排除。
【申請維修或保養】
(1) 家電產品的維修或保養申請：透過LG官網申請: https://lihi.vip/XzVQV 或加入LINE好友(ID:@lgtw) 透過功能選單，
選擇【顧客服務】>【申請維修】>【線上申請】
(2) 手機、藍芽耳機及口罩型空氣清淨機的維修申請： 請見https://lihi1.com/zK1GK的行動裝置及口罩型空氣清淨機到府收送流程
(3) 筆電維修：請洽展碁維修中心 https://lihi1.com/MncEl 或富基電通維修中心 https://www.afastor.com.tw/contact.aspx 線上申請維修
若您有【配件及耗材購買】或【活動贈品進度】需求，請參考以下方式:
【配件及耗材購買】
(1) LG官網訂購 https://www.lg.com/tw/small-appliances-accessories-consumables
(2) 其他網路平台訂購或於假期後洽詢全省服務站 https://www.lg.com/tw/support/parts-accessories/
【活動及贈品進度】
請於假期後撥打LG活動小組專線: 0809-066-669或加入LINE進行諮詢(ID: @uhg3607b)，
並輸入您想諮詢的內容，將由專人於服務時間內回覆。
(服務時間: 星期一到星期五 9:00~12:00、13:30~18:00)
不便之處，敬請見諒
祝元旦快樂
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家用冷氣規格表更正公告 25/11/2024
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https://www.lg.com/tw/support/announcement/holiday-notice-20250101/ isCopied
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