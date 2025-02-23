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2025/2/28 和平紀念日休假公告

02/23/2025
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    親愛的客戶您好，

     

    感謝您對LG的支持與愛護!

     

    適逢2/28(五) ~ 3/2(日) 為228和平紀念日假期，

     

    LG服務時間調整如下:

    ■ LG客服中心、LG全省服務站

    2/28(五) ~ 3/2(日) 暫停服務

     

    假期期間如需服務，請多加利用下列的線上服務申請:

     

    ▣ 產品操作諮詢

    (1) 請至官網的【售後服務與維修】>【線上支援】 https://lihi1.com/77QBt 來查詢產品操作或是簡易排除，

    或透過官網 https://lihi.vip/XzVQV (需登入LG會員後) ，輸入您想諮詢的內容，我們會於服務時間盡快回覆。

    (2) 加入LG LINE官方帳號(ID:@lgtw)，

    透過功能選單選擇【顧客服務】>【服務支援】來查詢產品操作方式或是故障排除。

     

    ▣ 申請維修或保養

    (1) 家電產品的維修或保養申請：透過LG官網申請: https://lihi.vip/XzVQV 或加入LINE好友(ID:@lgtw) 透過功能選單，

    選擇【顧客服務】>【申請維修】>【線上申請】

    (2) 手機、藍芽耳機及口罩型空氣清淨機的維修申請：請見 https://lihi1.com/zK1GK 的行動裝置及口罩型空氣清淨機到府收送流程

    (3) 筆電維修：請洽展碁維修中心 https://lihi1.com/MncEl 或富基電通維修中心 https://www.afastor.com.tw/contact.aspx 線上申請維修

     

    ▣ 配件及耗材購買

    (1) LG官網訂購  https://www.lg.com/tw/small-appliances-accessories-consumables

    (2) 其他網路平台訂購或於假期後洽詢全省服務站 https://www.lg.com/tw/support/parts-accessories/

     

    ▣ 活動及贈品進度

    請於假期後3/3(一)撥打LG活動小組專線: 0809-066-669或加入LINE好友進行諮詢(ID: @uhg3607b)，

    將由專人於服務時間內回覆。 (服務時間: 星期一到星期五 9:00~12:00、13:30~18:00)

     

    ▣ LG官方線上商城

    線上平台不打烊，歡迎訂購商品，商品將於假期後3/3(一)按訂單完成日先後順序陸續出貨。


    如需查詢訂單配送進度請至  https://www.lg.com/tw/support/order-support/track-my-order 查詢

     

    造成不便之處，敬請見諒。 

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