We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
2025/8/23 客服中心服務時間調整公告
親愛的客戶您好，感謝您對LG的支持與愛護。
LG客服中心為配合2025/8/23(六) 全國性公投案投票日，當天暫停服務一日，
若您有服務需求，請多加利用下列的線上服務:
▣ 產品操作諮詢
(1) 官網的【售後服務】>【故障排除】 https://lihi1.com/77QBt 來查詢產品操作或是簡易排除。
(2) 官網【E-mail】 https://lihi1.com/zqLhs ，輸入您想諮詢的內容，我們會於上班日盡快回覆。
(3) 加入LG LINE官方帳號(ID:@lgtw)， 透過功能選單選擇【顧客服務】>【服務支援】來查詢產品操作方式或是故障排除。
或點擊【顧客服務】>【線上諮詢】，透過LG智能客服進行產品諮詢，若無法得到協助，請點擊【聯繫真人客服】，
並輸入您想諮詢的內容，我們會於上班日盡快回覆。
▣ 申請維修或保養
(1) 家電產品的維修或保養申請：透過LG官網申請: https://lihi.vip/XzVQV 或加入LINE好友(ID:@lgtw) 透過功能選單，
選擇【顧客服務】>【申請維修】>【線上申請】
(2) 手機、藍芽耳機及口罩型空氣清淨機的維修申請： 請見 https://lihi1.com/zK1GK 的行動裝置及口罩型空氣清淨機到府收送流程
(3) 筆電維修：請洽展碁維修中心 https://lihi1.com/MncEl 或富基電通維修中心 https://www.afastor.com.tw/contact.aspx 線上申請維修
▣ 配件及耗材購買
(1) LG官網訂購 https://www.lg.com/tw/small-appliances-accessories-consumables
(2) 其他網路平台訂購或於上班日洽詢全省服務站 https://www.lg.com/tw/support/parts-accessories/
▣ 活動及贈品進度
請於上班日撥打LG活動小組專線: 0809-066-669或加入LG贈品兌換專屬客服平台 進行諮詢(https://lin.ee/yWuzgLt)
(服務時間: 星期一到星期五 9:00~12:00、13:30~18:00)
▣ LG官方線上商城
線上商城不打烊，歡迎訂購商品，商品將於下一個上班日按訂單完成日先後順序陸續出貨。
如需查詢訂單配送進度請至 https://www.lg.com/tw/support/order-support/track-my-order 查詢
造成不便之處，敬請見諒。
台灣樂金關心您。
- 上一步
防範仿冒網站聲明 12/08/2025
https://www.lg.com/tw/support/announcement/holiday-notice-2025081801/ isCopied
paste