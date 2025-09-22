2025/9/29 客服中心暫停服務公告

親愛的客戶您好，感謝您對LG的支持與愛護。

因應 2025年教師節補假，LG客服中心服務時間調整如下：

📌 正常服務時間：9月27日（六） 09:00 ~ 18:00

📌 暫停服務時間：9月28日（日）~ 9月29日（一）

在暫停服務期間，如有服務需求仍可透過以下方式進行線上諮詢以及留言：

▣ 產品操作諮詢

(1) 官網的【售後服務】>【故障排除】 https://lihi1.com/77QBt 來查詢產品操作或是簡易排除。

(2) 官網【E-mail】 https://lihi1.com/zqLhs ，輸入您想諮詢的內容，我們會於上班日盡快回覆。

(3)加入LG LINE官方帳號(ID:@lgtw)， 透過功能選單選擇【顧客服務】>【服務支援】來查詢產品操作方式或是故障排除。

或點擊【顧客服務】>【線上諮詢】，透過LG智能客服進行產品諮詢，若無法得到協助，請點擊【聯繫真人客服】，

並輸入您想諮詢的內容，我們會於上班日盡快回覆。

▣ 申請維修或保養

(1) 家電產品的維修申請：透過LG官網申請: https://lihi.vip/XzVQV (需登入LG會員後)

或加入LINE好友(ID:@lgtw) 透過功能選單，選擇【顧客服務】>【申請維修】>【線上申請】

(2) 手機、藍芽耳機及口罩型空氣清淨機的維修申請： 請見 https://lihi1.com/zK1GK 的行動裝置及口罩型空氣清淨機到府收送流程

(3) 筆電維修：請洽展碁維修中心 https://lihi1.com/MncEl 或富基電通維修中心 https://www.afastor.com.tw/contact.aspx 線上申請維修

▣ 配件及耗材購買

(1) LG官網訂購 https://www.lg.com/tw/small-appliances-accessories-consumables

(2) 其他網路平台訂購或於上班日洽詢全省服務站 https://www.lg.com/tw/support/parts-accessories/

▣ 活動及贈品進度

請於9/30(二)撥打LG活動小組專線: 0809-066-669或加入LG贈品兌換專屬客服平台 進行諮詢(https://lin.ee/yWuzgLt)

(服務時間: 星期一到星期五 9:00~12:00、13:30~18:00)

▣ LG官方線上商城

線上商城不打烊，歡迎訂購商品，商品將於上班日按訂單完成日先後順序陸續出貨。

如需查詢訂單配送進度請至 https://www.lg.com/tw/support/order-support/track-my-order 查詢

造成不便之處，敬請見諒。

台灣樂金關心您。