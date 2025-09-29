Skip to ContentSkip to Accessibility Help
2025年十月連續假期暫停服務公告

09/29/2025
    親愛的客戶您好，感謝您對LG的支持與愛護，

    因應 2025年十月連續假期，LG客服中心將服務時間調整如下：

     

    中秋節連假

    ✅ 10月4日（六） 正常服務 09:00 ~ 18:00 

    ❌ 10月5日（日）~ 10月6日（一）暫停服務

     

    雙十節連假

    ❌ 10月10日（五） 暫停服務

    ✅ 10月11日（六） 正常服務 09:00 ~ 18:00

    ❌ 10月12日（日） 暫停服務

     

    光復節連假

    ✅ 10月24日（五）正常服務 09:00 ~ 18:00 

    ❌ 10月25日（六）~ 10月26日（日）暫停服務

     

    暫停服務期間，如服務需求您仍可透過以下方式進行

     

    線上諮詢或留言：

     

    ▣ 產品操作諮詢

        (1) 官網的【售後服務】>【故障排除】 https://lihi1.com/77QBt 來查詢產品操作或是簡易排除。

        (2) 官網【E-mail】 https://lihi1.com/zqLhs ，輸入您想諮詢的內容，我們會於上班日盡快回覆。

        (3)加入LG LINE官方帳號(ID:@lgtw)， 透過功能選單選擇【顧客服務】>【服務支援】來查詢產品操作方式或是故障排除。

            或點擊【顧客服務】>【線上諮詢】，透過LG智能客服進行產品諮詢，若無法得到協助，請點擊【聯繫真人客服】，

            並輸入您想諮詢的內容，我們會於上班日盡快回覆。

      

    ▣ 申請維修或保養

        (1) 家電產品的維修申請：透過LG官網申請: https://lihi.vip/XzVQV  (需登入LG會員後)

             或加入LINE好友(ID:@lgtw) 透過功能選單，選擇【顧客服務】>【申請維修】>【線上申請】

        (2) 手機、藍芽耳機及口罩型空氣清淨機的維修申請： 請見 https://lihi1.com/zK1GK 的行動裝置及口罩型空氣清淨機到府收送流程

        (3) 筆電維修：請洽展碁維修中心 https://lihi1.com/MncEl 或富基電通維修中心 https://www.afastor.com.tw/contact.aspx 線上申請維修

        

    ▣ 配件及耗材購買

        (1) LG官網訂購  https://www.lg.com/tw/small-appliances-accessories-consumables

        (2) 其他網路平台訂購或於上班日洽詢全省服務站 https://www.lg.com/tw/support/parts-accessories/

     

    ▣ 活動及贈品進度

         請於上班日撥打LG活動小組專線: 0809-066-669或加入LG贈品兌換專屬客服平台 進行諮詢(https://lin.ee/yWuzgLt)

         (服務時間: 星期一到星期五 9:00~12:00、13:30~18:00)

     

    ▣ LG官方線上商城

        線上商城不打烊，歡迎訂購商品，商品將於上班日按訂單完成日先後順序陸續出貨。

        如需查詢訂單配送進度請至 https://www.lg.com/tw/support/order-support/track-my-order 查詢

     

    台灣樂金預祝您佳節愉快，

    造成不便之處，敬請見諒。

    台灣樂金關心您。

     

    返回