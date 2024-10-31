親愛的客戶您好，感謝您對 LG 的支持與愛護

因颱風來襲，LG 服務站與客服中心均依照政府發佈之停班公告，於2024/10/31(四)停班一天。

若您有服務需求，請參考以下方式:

【產品操作諮詢】:

(1) 請至官網的【售後服務與維修】 - 【線上支援】疑難排解 - 支援與協助 | LG TW

或加入 LINE 好友( ID:@lgtw )，透過功能選單，選擇【顧客服務】 - 【服務支援】來查詢產品操作或是故障排除

(2) 透過官網【 E-mail 】透過EMAIL - 支援與協助 | LG TW ，輸入您想諮詢的內容，將由專人回覆您。

【維修申請】:

(1)家電產品：

1.請至 LG 官網申請: https://lihi.vip/XzVQV (需登入會員後申請)

2.加入 LINE 好友( ID:@lgtw ) 透過功能選單，選擇【顧客服務】 > 【申請維修】 > 【線上申請】

(2)手機、藍芽耳機及口罩型空氣清淨機： 請見 LG 報修流程 | LG Taiwan 的行動裝置及口罩型空氣清淨機到府收送流程

(3)筆電：請洽展碁維修中心 首頁 - 展碁國際 或富基電通維修中心 富基電通 AFASTOR 線上申請維修

【保養清潔申請】:

請至 LG 線上商城訂購:

冷氣空調: 尊榮保養服務｜LG TW

生活家電: 尊榮保養服務｜LG TW

【配件及耗材購買】:



請至 LG 線上商城訂購或其他網路平台訂購：https://www.lg.com/tw/appliance-accessories/all-accessories/

【活動及贈品進度】:

(1)請於上班日撥打 LG 活動小組專線 0809-066-669

(2)請加入 LINE 好友進行諮詢( ID： @uhg3607b )，輸入您想諮詢的內容，將由專人於服務時間內回覆。

(活動小組服務時間: 星期一到星期五 9:00~12:00、13:30~18:00)

不便之處，敬請見諒!

颱風期間請減少外出及注意自身安全

LG 客服中心關心您。