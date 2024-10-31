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2024/10/31(四) LG 颱風服務站暫停服務公告
親愛的客戶您好，感謝您對 LG 的支持與愛護
因颱風來襲，LG 服務站與客服中心均依照政府發佈之停班公告，於2024/10/31(四)停班一天。
若您有服務需求，請參考以下方式:
【產品操作諮詢】:
(1) 請至官網的【售後服務與維修】 - 【線上支援】疑難排解 - 支援與協助 | LG TW
或加入 LINE 好友( ID:@lgtw )，透過功能選單，選擇【顧客服務】 - 【服務支援】來查詢產品操作或是故障排除
(2) 透過官網【 E-mail 】透過EMAIL - 支援與協助 | LG TW ，輸入您想諮詢的內容，將由專人回覆您。
【維修申請】:
(1)家電產品：
1.請至 LG 官網申請: https://lihi.vip/XzVQV (需登入會員後申請)
2.加入 LINE 好友( ID:@lgtw ) 透過功能選單，選擇【顧客服務】 > 【申請維修】 > 【線上申請】
(2)手機、藍芽耳機及口罩型空氣清淨機： 請見 LG 報修流程 | LG Taiwan 的行動裝置及口罩型空氣清淨機到府收送流程
(3)筆電：請洽展碁維修中心 首頁 - 展碁國際 或富基電通維修中心 富基電通 AFASTOR 線上申請維修
【保養清潔申請】:
請至 LG 線上商城訂購:
冷氣空調: 尊榮保養服務｜LG TW
生活家電: 尊榮保養服務｜LG TW
【配件及耗材購買】:
請至 LG 線上商城訂購或其他網路平台訂購：https://www.lg.com/tw/appliance-accessories/all-accessories/
【活動及贈品進度】:
(1)請於上班日撥打 LG 活動小組專線 0809-066-669
(2)請加入 LINE 好友進行諮詢( ID： @uhg3607b )，輸入您想諮詢的內容，將由專人於服務時間內回覆。
(活動小組服務時間: 星期一到星期五 9:00~12:00、13:30~18:00)
不便之處，敬請見諒!
颱風期間請減少外出及注意自身安全
LG 客服中心關心您。
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Blu-ray 播放器/藍光家庭劇院系統服務重要訊息 01/11/2024
https://www.lg.com/tw/support/announcement/typhoon-notice-241031/ isCopied
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