2020 年 1 月 6 日拉斯維加斯報導 — CES® 2020 會場上，LG Electronics (LG) 總裁和技術長 I.P. Park 博士利用「人工智慧體驗層級：人工智慧和人類體驗的未來」一題，揭示未來人工智慧 (AI) 發展的架構。該概念架構符合 LG ThinQ 品牌及其偉大的願景，即透過將人們各方面的生活與智慧觸點連結，徹底改變我們的日常體驗。

該意義重大的計劃為人工智慧設定清晰的藍圖，最終目標是整合性強的系統，其中包含可將任一處變成家的產品和服務。Park 博士在拉斯維加斯曼德勒海灣會議中心發表演講時解釋道，在與人工智慧有關的想法和觀念浪潮中，最重要的是分享結構化的架構，以推動整個產業的人工智慧發展，讓我們可以對我們所服務客戶的生活產生重大的影響。

Park 博士之後，接著上台的是 Element AI（總公司位於蒙特婁，並在有效人工智慧實作上已頗富名聲）聯合創辦人兼執行長 Jean-FrançoisGagné。他們共同討論架構的開發方式，以及開發未來技術時的責任將發揮變革性作用，並詳細說明四個層級的人工智慧經驗 (AIX) -

- 在技術功能及其應用方面有了重大進展。

第一層級的效率，是可透過簡單的指令，自動完成特定裝置和系統功能，而現今市場上目前有許多的語音辨識和備有人工智慧技術的產品。在此一層級，人工智慧會自動調整預先建立的感應輸入參數，以調整效能，在與使用者的交流中最大幅提升效率。第一層級的人工智慧範例是 LG ThinQ 空調，具備智慧型感應器，可偵測空間是否有人並適當調整溫度和氣流，Park 博士解釋道。

下一層級就是個人化，著重於模式學習，以最佳化並個人化裝置功能，Gagné 說道。此層級的人工智慧技術提供的裝置和服務可累積與環境和使用者的交流資料、辨識模式並用以改善功能，以有效執行工作並簡化與使用者的交流。Park 博士描述 LG 的下一代 R9 掃地機器人如何透過記住空間配置，從錯誤中學習（例如卡在縫隙和角落中）。

第三層級論證是設想一種人工智慧，透過由不同裝置和服務組成的系統的集合智慧，使用因果關係學習。透過感知特定模式和行為的原因，此層級的人工智慧可適當預測和促進使用者的正面成果。「在此我們可以利用我們多元化的產品組合，因為我們需要與使用者互動並收集資訊以了解「原因」並建立因果關係的許多智慧接觸點，」Park 博士解釋道。