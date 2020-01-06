We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 在 CES 2020 揭示推動人工智慧科技的新架構
LG 技術長透過結構性「人工智慧體驗層級」架構，
擘畫未來人工智慧發展的藍圖。
2020 年 1 月 6 日拉斯維加斯報導 — CES® 2020 會場上，LG Electronics (LG) 總裁和技術長 I.P. Park 博士利用「人工智慧體驗層級：人工智慧和人類體驗的未來」一題，揭示未來人工智慧 (AI) 發展的架構。該概念架構符合 LG ThinQ 品牌及其偉大的願景，即透過將人們各方面的生活與智慧觸點連結，徹底改變我們的日常體驗。
該意義重大的計劃為人工智慧設定清晰的藍圖，最終目標是整合性強的系統，其中包含可將任一處變成家的產品和服務。Park 博士在拉斯維加斯曼德勒海灣會議中心發表演講時解釋道，在與人工智慧有關的想法和觀念浪潮中，最重要的是分享結構化的架構，以推動整個產業的人工智慧發展，讓我們可以對我們所服務客戶的生活產生重大的影響。
Park 博士之後，接著上台的是 Element AI（總公司位於蒙特婁，並在有效人工智慧實作上已頗富名聲）聯合創辦人兼執行長 Jean-FrançoisGagné。他們共同討論架構的開發方式，以及開發未來技術時的責任將發揮變革性作用，並詳細說明四個層級的人工智慧經驗 (AIX) -效率、個人化、論證和探索
- 在技術功能及其應用方面有了重大進展。
第一層級的效率，是可透過簡單的指令，自動完成特定裝置和系統功能，而現今市場上目前有許多的語音辨識和備有人工智慧技術的產品。在此一層級，人工智慧會自動調整預先建立的感應輸入參數，以調整效能，在與使用者的交流中最大幅提升效率。第一層級的人工智慧範例是 LG ThinQ 空調，具備智慧型感應器，可偵測空間是否有人並適當調整溫度和氣流，Park 博士解釋道。
下一層級就是個人化，著重於模式學習，以最佳化並個人化裝置功能，Gagné 說道。此層級的人工智慧技術提供的裝置和服務可累積與環境和使用者的交流資料、辨識模式並用以改善功能，以有效執行工作並簡化與使用者的交流。Park 博士描述 LG 的下一代 R9 掃地機器人如何透過記住空間配置，從錯誤中學習（例如卡在縫隙和角落中）。
第三層級論證是設想一種人工智慧，透過由不同裝置和服務組成的系統的集合智慧，使用因果關係學習。透過感知特定模式和行為的原因，此層級的人工智慧可適當預測和促進使用者的正面成果。「在此我們可以利用我們多元化的產品組合，因為我們需要與使用者互動並收集資訊以了解「原因」並建立因果關係的許多智慧接觸點，」Park 博士解釋道。
Park 博士總結道，儘管仍遙遙無期，但第四層級的探索是「LG 人工智慧的終極目標」。透過依據科學方法並稱為「實驗性學習」的概念，配備人工智慧的系統可透過做出和試驗假設狀況，發現新的推論，進而促使他們學習和改進，提升使用者生活價值，進而開發新的功能。
｢作為人工智慧領域的先驅者，我們有責任思考人類體驗的重要性，同時打破人工智慧研究和發展的界線，」Element AI 的 Gagné 補充道。
AIX 等級的宣布受到各行各業以及學術界許多領域的領導者的歡迎。「我們有責任推動人工智慧領域未來的發展，並確保以一種對個人和整個社會都注意的方式利用技術。」Turing 獎得主、Mila（蒙特婁大學和麥吉爾大學與蒙特婁理工大學和蒙特婁 HEC 研究所之間的合作關係）的創辦人和科學主管 Yoshua Bengio 說道。
Park 博士同時預告引人注目的人工智慧創新，這些創新技術將在 1 月 7 日開幕的 CES 2020 的 LG 大型展覽空間中展出。LG ThinQ Zone 體現公司的「四海為家」概念，將線上世界化作真實，不僅僅跨越家中大門，也證明公司的人工智慧產品和服務與日常生活的各層面高度一致，以提供無與倫比的客戶價值。
LG ThinQ Home 體驗的始作俑者為 Smart Door，該產品可透過人臉辨識和血管驗證，確認訪客身分，然後才開門。還需使用生物辨識技術，使用新鮮食品存放設施，此乃用於運送雜貨的安全空間。離開實，您可使用門內側，顯示實用資訊，例如天氣和交通狀況的畫面。設定為離開模式時，Smart Door 會指示 LG ThinQ 設備在所有人離家後進入低耗能狀態。
在 Connected Car Zone，LG 將展示更個人化的車內體驗，讓駕駛和乘客即使在行進中都有家的感覺。LG 連線汽車解決方案是依據網路作業系統自動平台並與領先的汽車座椅製造商 Adient 合作開發。在汽車內部，配備 OLED 顯示器，讓使用者可繼續觀賞在家中開始觀賞的電視節目和電影。Personal Sound Zone 為每個乘客提供獨特的多媒體體驗，而語音啟動的 Virtual Personal Assistant 可分離和辨識語音指令，即使音樂吵雜且交談聲不絕於耳。
ThinQ Fit Collection Zone 讓訪客不須踏入試衣間，就可體驗虛擬時尚。LG 原創 Smart Mirror 概念的進化版 LG ThinQ Fit™ 使用 3D 相機，精準測量使用者身形，產生擬真的人形進行虛擬試衣。該技術使用大數據，提供時尚建議並連結到平台，讓使用者可直接購買衣物。
如果沒有 LG 機器人，CES 將變得如何？LG 的機器人解決方案以其烹飪技巧、效率和一流的服務，在 CLOi 的 Table Zone（具有未來風格的餐廳）讓與會人員留下深刻的印象，LG CLOi 機器人從下訂單、烹飪、服務和清潔，管理整個操作。潛在的消費者可以透過 ThinQ 應用程式進行遠端預訂，並透過智慧型喇叭、智慧型電視或智慧型手機瀏覽菜單。
1 月 7 日至 10 日前往拉斯維加斯會議中心的中央大廳 LG CES 11100 號全面體驗。使用 #LGCES2020 追蹤社群媒體上 LG 有趣的 CES 宣告事項和活動。