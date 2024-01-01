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LG 43型 WEBOS SMART ULTRA HD TV

規格

評論

支援

LG 43型 WEBOS SMART ULTRA HD TV

43UF640T

LG 43型 WEBOS SMART ULTRA HD TV

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所有規格

面板

  • 顯示器類型

    Ultra HD LED 液晶電視

  • 螢幕大小 (型)

    43

  • BLU 背光類型

    Direct LED

畫面

  • 解析度

    3840 x 2160

  • MCI 動態清晰指標

    1080Hz

  • 動態影像流暢技術

    倍速 120Hz

播放系統

  • 類比 (Analog)

    NTSC

  • 數位 (Digital)

    DVB-T

視訊

  • Tru ULTRA HD Engine

    Yes

  • 畫面比例模式

    8 Modes

  • 影像模式

    9 Modes

  • 24P 真實劇院模式

    Yes

  • Natural Color (Tru Color Generator)

    Yes

  • HEVC 視訊編碼相容

    4K 60P

  • 雜訊抑制

    Yes

音訊

  • 音訊裝置輸出

    光纖

  • 揚聲器系統

    2.0 揚聲器

  • 聲音輸出

    20W

  • 單音 / 立體聲 / 雙聲道 (MTS/SAP)

    Yes

  • 音效模式

    4 Modes

  • 清澈人聲 II

    Yes

  • Dolby Digital 解碼

    Yes

  • DTS 解碼

    Yes

SMART TV

  • 系統介面

    webOS 2.0 Lite

  • Launcher (Recent / Home / My Apps)

    Yes

  • LG Store

    Yes

  • Full Web Browser (瀏覽器)

    Yes

  • 智慧遙控器

    選購 (點選/滾輪/聲控)

SMART SHARE

  • 螢幕分享

    Miracast / WiDi

  • Wi-Fi

    內建

  • Wi-Fi Direct

    Yes

  • Simplink

    Yes (HDMI CEC)

頻道

  • 電視節目導覽 (EPG)

    Yes

  • 自動頻道掃描 / 編輯 / 節目標籤編輯

    Yes

  • 喜愛頻道

    Yes

選單系統

  • 選單語言

    繁體中文 / 英文

USB

  • 版本

    2.0

  • 影片

    DivX HD

  • 字幕

    提供DivX

  • 音訊

    AC3 (Dolby Digital) / EAC3 / HE-AAC / AAC / MP2 / MP3 / PCM / DTS / RA / WMA

  • 圖片

    JPEG

  • 下載 App 到外部裝置

    Yes

功能

  • 自動 / 手動設置時鐘

    Yes

  • 定時器 / 睡眠關機

    Yes

  • 智慧節能

    Yes

  • 外部裝置標籤

    Yes

  • 使用指南

    電子使用指南

介面 - 側邊

  • USB 2.0

    1組

介面 - 後方

  • HDMI

    2組

  • RF 輸入 (有線/無線)

    1組

  • 複合影音輸入 (AV端子)

    1組 (與色差共用)

  • 色差輸入 (Y,Pb,Pr + 音訊)

    1組 (與AV共用)

  • 數位音效輸出

    1組 (光纖)

  • 區域網路 (LAN)

    1組

電源

  • 電壓 / 頻率

    110V / 60Hz

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