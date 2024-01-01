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LG 49型 WEBOS SMART ULTRA HD TV
所有規格
面板
-
顯示器類型
Ultra HD LED 液晶電視
-
螢幕大小 (型)
49
-
BLU 背光類型
Direct LED
畫面
-
解析度
3840 x 2160
-
MCI 動態清晰指標
1080Hz
-
動態影像流暢技術
倍速 120Hz
播放系統
-
類比 (Analog)
NTSC
-
數位 (Digital)
DVB-T
視訊
-
Tru ULTRA HD Engine
Yes
-
畫面比例模式
8 Modes
-
影像模式
9 Modes
-
24P 真實劇院模式
Yes
-
Natural Color (Tru Color Generator)
Yes
-
HEVC 視訊編碼相容
4K 60P
-
雜訊抑制
Yes
音訊
-
音訊裝置輸出
光纖
-
揚聲器系統
2.0 揚聲器
-
聲音輸出
20W
-
單音 / 立體聲 / 雙聲道 (MTS/SAP)
Yes
-
音效模式
4 Modes
-
清澈人聲 II
Yes
-
Dolby Digital 解碼
Yes
-
DTS 解碼
Yes
SMART TV
-
系統介面
webOS 2.0 Lite
-
Launcher (Recent / Home / My Apps)
Yes
-
LG Store
Yes
-
Full Web Browser (瀏覽器)
Yes
-
智慧遙控器
選購 (點選/滾輪/聲控)
SMART SHARE
-
螢幕分享
Miracast / WiDi
-
Wi-Fi
內建
-
Wi-Fi Direct
Yes
-
Simplink
Yes (HDMI CEC)
頻道
-
電視節目導覽 (EPG)
Yes
-
自動頻道掃描 / 編輯 / 節目標籤編輯
Yes
-
喜愛頻道
Yes
選單系統
-
選單語言
繁體中文 / 英文
USB
-
版本
2.0
-
影片
DivX HD
-
字幕
提供DivX
-
音訊
AC3 (Dolby Digital) / EAC3 / HE-AAC / AAC / MP2 / MP3 / PCM / DTS / RA / WMA
-
圖片
JPEG
-
下載 App 到外部裝置
Yes
功能
-
自動 / 手動設置時鐘
Yes
-
定時器 / 睡眠關機
Yes
-
外部裝置標籤
Yes
-
使用指南
電子使用指南
介面 - 側邊
-
USB 2.0
1組
介面 - 後方
-
HDMI
2組
-
RF 輸入 (有線/無線)
1組
-
複合影音輸入 (AV端子)
1組 (與色差共用)
-
色差輸入 (Y,Pb,Pr + 音訊)
1組 (與AV共用)
-
數位音效輸出
1組 (光纖)
-
區域網路 (LAN)
1組
電源
-
電壓 / 頻率
110V / 60Hz