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LG 65型 4K ULTRA HD TV
所有規格
面板
-
顯示器類型
3D 智慧型 Edge LED 液晶電視
-
螢幕大小 (型)
65
-
BLU 背光類型
Edge LED
-
微像素控制 (本機區域控制)
Yes
畫面
-
解析度
3840 x 2160
-
MCI 動態清晰指標
1560Hz
-
動態影像流暢技術
4倍速 240Hz
播放系統
-
數位 (Digital)
DVB-T
-
類比 (Analog)
NTSC-M
視訊
-
Triple XD Engine 影像處理晶片
Yes
-
Tru ULTRA HD Engine
Yes
-
畫面比例模式
8 Modes
-
影像模式
9 Modes
-
24P 真實劇院模式
3:3 Pull down
-
畫面精靈
Yes
-
雜訊抑制
Yes
-
HEVC 視訊編碼相容
4K 60P
-
H.264 Codec
Yes
音訊
-
音訊裝置輸出
光纖 / 無線
-
聲音輸出
70W (含重低音)
-
揚聲器系統
4.2 揚聲器
-
音效系統
ULTRA Surround
-
音效模式
6 Modes
-
智慧音效模式
Yes
-
單音 / 立體聲 / 雙聲道 (MTS/SAP)
Yes
-
清澈人聲 II
Yes
-
Dolby Digital 解碼
Yes
-
DTS 解碼
Yes
3D
-
類型 (SG/FPR/AR/GPR/Non-Glass)
FPR
-
支援格式
S/S, T/B, C/B, F/S
-
3D 轉 2D / 2D 轉 3D
Yes
-
深度 / 視點控制
Yes
-
雙人遊戲 (Dual Play)
Ready
SMART TV
-
系統介面
webOS
-
Launcher (Recent / Home / My Apps)
Yes
-
LG Store
Yes
-
Live Menu (即時選單)
Yes
-
Full Web Browser (瀏覽器)
Yes
-
智慧遙控器
內附 (4種功能 點選/滾輪/聲控/手勢)
SMART SHARE
-
媒體分享
網路檔案瀏覽器 (DLNA)
-
螢幕分享
MHL / Miracast / WiDi / 2nd Display / Tag On: NFC
-
Wi-Fi
內建
-
Wi-Fi Direct
Yes
-
Simplink
Yes
TIME MACHINE
-
時間平移
Yes
-
電視 - 收視 / 錄影
Yes
-
外部輸入 - 收視 / 錄影
Yes
-
外部輸入錄影
RF輸入 / AV複合訊號
-
預約錄影
手動
頻道
-
電視節目導覽 (EPG)
Yes
-
自動頻道掃描 / 編輯 / 節目標籤編輯
Yes
-
喜愛頻道
Yes
選單系統
-
選單語言
繁體中文 / 英文
輸入裝置
-
視訊通話攝影機
8M 內建
-
3D眼鏡 (型號 / 數量)
F310 / 4支
USB
-
版本
2.0 / 3.0
-
影片
DivX HD
-
字幕
提供DivX
-
音訊
AC3 (Dolby Digital) / EAC3 / HE-AAC / AAC / MPEG / MP3 / PCM / DTS
-
圖片
JPEG / JPS / MPO
-
下載 App 到外部裝置
Yes
功能
-
自動 / 手動設置時鐘
Yes
-
定時器 / 睡眠關機
Yes
-
智慧節能
Yes
-
外部裝置標籤
Yes
-
使用指南
Yes
介面 - 後方
-
RF 輸入 (有線/無線)
1組
-
AV 輸入
1組 (迷你孔)
-
色差輸入 (Y,Pb,Pr + 音訊)
1組 (迷你孔, 與Audio共用)
-
數位音效輸出
1組 (光纖)
-
耳機輸出
1組
-
區域網路 (LAN)
1組
-
RS-23C (外部控制)
1組
介面 - 側邊
-
HDMI
1組
-
USB 2.0
2組
-
USB 3.0
1組
電源
-
電壓 / 頻率
110V / 60Hz