LG 65型 UHD 4K 電視

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所有規格
面板
-
螢幕大小 (型)
65
面板技術
-
面板技術
RGBW IPS 硬板
-
BLU背光模組類型
Edge(側光式)
-
解析度
(UHD 4K)3840 x 2160
-
亮彩調光技術
專業區域調光
-
廣色域技術
廣色域 DCI 83%
-
廣視角技術
Yes
-
真實動態更新率(Ture Motion)
120 Hz
影像技術
-
高動態範圍（HDR）
雙規 HDR (HDR10/ HLG)
-
亮度提升技術
Yes
-
HEVC / VP9影像解碼:
4K@60P, 10bit
音效系統
-
聲音功率輸出/揚聲器系統
20 W
-
聲道音效系統
2.0 ch
-
劇院音效技術
繯繞音場音效
-
Hi-Fi音響技術
Yes
-
DTS解碼
Yes
-
音頻編解碼器
AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X
連網智慧娛樂功能
-
內建智慧平台系統
webOS 3.5
-
智慧滑鼠遙控器支援
能在電視螢幕上使用滑鼠指標,操作上網各種功能,就像使用電腦般方便容易
-
機上盒整合設定功能
透過簡易設定,LG智慧滑鼠搖控器能同時操控第四台機上盒的功能與LG電視的智慧上網平台. 從此享受一機操控的便利.
-
手機鏡射 Miracast (Android)
支援手機鏡射功能(Miracast)可以將手機螢幕投影在電視上,還能直接使用智慧滑鼠搖控器 在電視上操控手機的功能和手機各項App
-
手機連接電視APP(LG TV Plus)
Yes
-
360 VR 觀看支援
支援從USB存取的360度影片與照片檔案在電視上播放,並且可以使用智慧滑鼠搖控器來360度流覽內容
-
即時畫面放大功能 Magic Zoom
Yes
-
語音搜尋
Yes
-
魔術連接 Magic Link
Yes
-
上網快捷鍵設定功能 Quick Access
Yes
-
網路瀏覽器 Web Browser
Yes
-
音樂播放器 Music Player
Yes
-
我的內容 My Content
Yes
-
我的頻道 My Channels
Yes
-
Simplink(HDMI CEC)
Yes
-
Wifi內建
Yes
其他功能
-
錄影
Yes
-
時間平移 (外接硬碟)
Yes
-
選單語言
繁體中文
-
類比接收器
Yes (NTSC)
-
數位接受器(地面廣播)
Yes (DVB-T2)
輸入/輸出連接介面(TV-側邊)
-
HDMI
HDMIx2 (2.0版,支援ARC)
-
USB
USBx1(2.0版)
輸入/輸出連接介面(TV-後方)
-
HDMI
HDMIx2 (2.0版)
-
USB
USBx1(2.0版)
-
色差輸入 (Y,Pb,Pr + Audio)
1組
-
複合影音輸入 (AV In 端子)
1組
-
RF 輸入 (天線/有線)
2(Cable/Antenna)
-
數位音訊輸出 (光纖)
Yes
產品設計/電源功率
-
外型設計
超薄金屬造型
-
正面顏色
鈦耀銀
-
時尚底座
新月型
-
電源（電壓，赫茲）
110V
-
待機功耗
0.5W↓
產品尺寸/配件
-
機身尺寸 (W*D*H)含底座(mm)
1456x335.9x902
-
機身 尺寸 (W*D*H)不含底座(mm)
1456x40.7x841
-
外箱 尺寸 (W*D*H)(mm)
1600x190x1035
-
機身重量 (Kg)含底座
27.6
-
機身重量 (Kg)不含底座
26
-
外箱 重量 (Kg)
34.8
配件
-
智慧滑鼠遙控器
Yes
-
電源電纜
Yes
-
用戶手冊
Yes