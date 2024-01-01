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UHD 4K物聯網電視

規格

評論

支援

UHD 4K物聯網電視

65UM7600PWA

UHD 4K物聯網電視

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所有規格

面板技術

  • 面板技術

    IPS 4K硬板

  • 解析度

    (4K) 3840 x 2160

  • 控光技術 /背光模組類型

    直下式LED背光

  • 影像處理晶片

    四核心處理器

  • 超廣可視角度(178度)

    Yes

影像技術

  • 高動態對比 HDR

    雙規4K HDR HDR10 Pro +HLG

  • HEVC高效率視訊編碼

    4K@60P, 10bit

  • 即時遊戲響應

    Yes

音效系統

  • 瓦數 / 聲道

    20瓦 / 2.0聲道

THINKQ AI 智慧連網便利

  • 連網(OS)智慧系統

    webOS 4.5

  • LG獨家智慧滑鼠游標遙控器

    內附

  • 家用物聯網裝置

    智慧物聯網:使用電視作為儀表板來控制家電的設備, 只需智慧滑鼠遙控器即可控制。

  • 手機鏡射畫面同步

    Airplay 2 iOS系統 / Android系統

  • 中文語音聲控搜尋

    Yes

  • 第四台整合操控

    Yes

  • 我的最愛快捷鍵設定

    Yes

  • 360 VR虛擬實境影片支援

    Yes(USB)

連接介面&功能

  • RF(天線)

    Yes

  • HDMI傳輸端子

    2 (後) / 2 (側)

  • USB端子(2.0)

    1 (後) / 1(側)

  • (HDMI CEC)HDMI 裝置聯動

    Yes

  • ARC 聲音返還功能(HDMI2)

    Yes

  • LAN 有線網路連結

    Yes

  • Component 色差端子

    Yes

  • Composite In (AV) AV端子

    Yes

  • SPDIF光纖 Optical

    Yes

電源

  • Power Supply 電壓

    AC 110

產品尺寸

  • 機身尺寸 (W*H*D)含底座(mm)

    1453x907x340

  • 外箱尺寸 (W*H*D)(mm)

    1600x1070x207

  • 機身重量 (Kg)含底座

    24.1

  • 外箱重量 (Kg)

    31.8

  • 璧掛規格(VESA)mm

    300 x 300

  • 底座尺寸 (W*H*D)(mm)

    784x67x340

配件

  • 智慧滑鼠遙控器

    Yes (標配)

  • 電源電纜

    Yes

  • 用戶手冊

    Yes

  • 產品保固

    2年

  • 製造國別

    台灣

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