UHD 4K物聯網電視

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所有規格
面板技術
-
面板技術
IPS 4K硬板
-
解析度
(4K) 3840 x 2160
-
控光技術 /背光模組類型
直下式LED背光
-
影像處理晶片
四核心處理器
-
超廣可視角度(178度)
Yes
影像技術
-
高動態對比 HDR
雙規4K HDR HDR10 Pro +HLG
-
HEVC高效率視訊編碼
4K@60P, 10bit
-
即時遊戲響應
Yes
音效系統
-
瓦數 / 聲道
20瓦 / 2.0聲道
THINKQ AI 智慧連網便利
-
連網(OS)智慧系統
webOS 4.5
-
LG獨家智慧滑鼠游標遙控器
內附
-
家用物聯網裝置
智慧物聯網:使用電視作為儀表板來控制家電的設備, 只需智慧滑鼠遙控器即可控制。
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手機鏡射畫面同步
Airplay 2 iOS系統 / Android系統
-
中文語音聲控搜尋
Yes
-
第四台整合操控
Yes
-
我的最愛快捷鍵設定
Yes
-
360 VR虛擬實境影片支援
Yes(USB)
連接介面&功能
-
RF(天線)
Yes
-
HDMI傳輸端子
2 (後) / 2 (側)
-
USB端子(2.0)
1 (後) / 1(側)
-
(HDMI CEC)HDMI 裝置聯動
Yes
-
ARC 聲音返還功能(HDMI2)
Yes
-
LAN 有線網路連結
Yes
-
Component 色差端子
Yes
-
Composite In (AV) AV端子
Yes
-
SPDIF光纖 Optical
Yes
電源
-
Power Supply 電壓
AC 110
產品尺寸
-
機身尺寸 (W*H*D)含底座(mm)
1453x907x340
-
外箱尺寸 (W*H*D)(mm)
1600x1070x207
-
機身重量 (Kg)含底座
24.1
-
外箱重量 (Kg)
31.8
-
璧掛規格(VESA)mm
300 x 300
-
底座尺寸 (W*H*D)(mm)
784x67x340
配件
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智慧滑鼠遙控器
Yes (標配)
-
電源電纜
Yes
-
用戶手冊
Yes
-
產品保固
2年
-
製造國別
台灣