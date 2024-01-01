We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 65型 ULTRA HD TV
所有規格
面板
-
螢幕大小 (型)
65
-
BLU 背光類型
UHD
-
微像素控制 (本機區域控制)
Yes
音訊
-
音訊裝置輸出
光纖 / 無線
-
揚聲器系統
2.1 揚聲器
-
聲音輸出
34W
-
單音 / 立體聲 / 雙聲道 (MTS/SAP)
Yes
-
音效系統
Virtual Surround
-
音效模式
6 Modes
-
智慧音效模式
Yes
-
清澈人聲 II
Yes
-
重低音
Yes
-
Dolby Digital 解碼
Dolby MS10
-
DTS 解碼
Yes
3D
-
類型 (SG/FPR/AR/GPR/Non-Glass)
FPR
-
支援格式
S/S, T/B, C/B, F/S
-
3D 轉 2D / 2D 轉 3D
Yes
-
深度 / 視點控制
Yes
-
雙人遊戲 (Dual Play)
Ready
SMART TV
-
系統介面
Netcast
-
Smart Home (智慧首頁)
Yes
-
My Apps
Yes
-
App Store (應用程式商店)
Yes
-
Premium CP (特級服務)
Yes
-
Full Web Browser (瀏覽器)
Yes
-
3D World (3D 串流內容)
Yes
-
Game World (遊戲世界)
Yes
-
智慧遙控器
選購 (4種功能 點選/滾輪/聲控/手勢)
SMART SHARE
-
媒體分享 - 網路檔案瀏覽器
Yes
-
螢幕分享
MHL / Miracast / WiDi / 2nd Display / Tag On: NFC
-
Wi-Fi
內建
-
Wi-Fi Direct
Yes
-
Simplink
Yes
TIME MACHINE
-
時間平移
Yes
-
電視 - 收視 / 錄影
Yes
-
外部輸入 - 收視 / 錄影
Yes
-
外部輸入錄影
RF輸入 / AV複合訊號
-
預約錄影
手動
頻道
-
電視節目導覽 (EPG)
Yes
-
自動頻道掃描 / 編輯 / 節目標籤編輯
Yes
-
喜愛頻道
Yes
選單系統
-
選單語言
繁體中文 / 英文
-
簡易選單
Yes
輸入裝置
-
智慧遙控器
4種功能 (點選 / 滾輪 / 聲控 / 手勢)
-
智慧型手機遙控 (遙控App)
Yes
-
語音辨識 - 語言
台灣中文
-
語音辨識 - 特色
搜尋 / 瀏覽器
-
視訊通話攝影機
選購 VC500
-
3D眼鏡 (型號 / 數量)
F314 / 4支
USB
-
版本
2.0 / 3.0
-
影片
DivX HD
-
字幕
提供DivX
-
音訊
AC3 (Dolby Digital) / EAC3 / HE-AAC / AAC / MPEG / MP3 / PCM / DTS
-
圖片
JPEG
-
下載 App 到外部裝置
Yes
功能
-
多工任務 (2個視窗)
Yes
-
自動 / 手動設置時鐘
Yes
-
定時器 / 睡眠關機
Yes
-
智慧節能
Yes
-
外部裝置標籤
Yes
-
使用指南
Yes
介面 - 側邊
-
HDMI
3組
-
USB 2.0
2組
-
USB 3.0
1組
介面 - 後方
-
RF 輸入 (有線/無線)
1組
-
複合影音輸入 (AV端子)
1組 (迷你孔)
-
色差輸入 (Y,Pb,Pr + 音訊)
1組 (迷你孔, 與Audio共用)
-
數位音效輸出
1組 (光纖)
-
外部喇叭 / 耳機輸出
1組
-
區域網路 (LAN)
1組
-
RS-23C (外部控制)
Yes
外觀
-
機身按鈕
按鍵式 (8鍵)
-
標誌燈
Yes
-
壁掛相容 VESA (mm)
400 x 400
尺寸
-
重量 - 不含底座 (kg)
35.0
-
重量 - 含底座 (kg)
36.8
-
外觀尺寸 - 不含底座 (寬 x 高 x 深) (mm)
1455.0 x 881.0 x 43.5
-
外觀尺寸 - 含底座 (寬 x 高 x 深) (mm)
1455.0 x 912.0 x 294.0
電源
-
電壓 / 頻率
110V / 60Hz
-
符合安規
BSMI