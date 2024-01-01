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OLED 4K AI語音物聯網電視
所有規格
面板顯示技術
-
面板類型
OLED
-
解析度
3840*2160 (4K)
-
控光技術 / 背光模組類型
細緻自體發光
-
純黑色彩無限對比度
Yes
-
可視角度
超越液晶
低藍光護眼功能
-
德國萊因TÜV護眼認證
LG OLED電視發射出29％的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低50％標準 可以放心地玩遊戲或看電視，大幅降低眼睛的負擔。
-
美國UL低藍光顯示認證
OLED藍光只有同等大小液晶的60%。 藍光會增加眼睛疲勞，易引起睡眠障礙
影像規格技術/模式
-
影像處理晶片
第三代OLED 4K專用AI影音處理晶片(α9)
AI智慧影像Pro / AI音效Pro
-
HDR(高動態對比)
1.Dolby Vision IQ 2.HDR10 Pro 3.HLG Pro廣播系統
-
高效率視訊編碼
HEVC
音效功能
-
瓦數 / 聲道 (重低音)
60瓦/4.2聲道/
重低音 : 20W
-
DOLBY ATMOS 杜比全景聲
Yes
-
AI 音效
Yes
-
模擬劇院音效
5.1聲道
遊戲玩家專屬規格
-
Response time(G to G)
1ms
-
HDMI 2.1(8K/48Gbps,VRR)
Yes
-
HGiG(HDR電競聯盟)
Yes
-
支援G-sync / Free-sync
Yes
AI智慧功能
-
家用物聯網裝置(IOT)
智慧物聯網:使用電視作為儀表板來控制家電設備, 可使用智慧滑鼠遙控器執行語音控制家電。 (*每品項限連接一台)
-
AI語音控制電視
Yes 可使用AI智慧滑鼠遙控器執行語音控制電視
-
AI語音免持助理
Yes(僅支援英文介面)
娛樂便利系統功能
-
連網(OS)智慧系統
webOS 5.0
-
第四台整合操控
Yes
-
我的最愛快捷鍵設定
Yes
-
Apple Airplay2
Yes
-
Apple Homekit
Yes
-
內建APP (Netflix、youtube)
Yes
-
內建Apple TV App
Yes
-
藝廊模式
Yes
-
手機鏡射畫面同步(iOS+Android)
Yes
-
電視頻道+手機鏡射同步顯示
(Android系統)
連接介面&功能
-
RF(天線)
Yes
-
HDMI傳輸端子數
HDMI2.1x4 (後4)
-
CEC 裝置聯動
Yes
-
ARC (音訊回傳通道)
eARC (HDMI2)
-
USB(2.0)端子數
3 (側3)
-
LAN 有線網路
Yes
-
Composite In (AV端子)
Yes
-
SPDIF光纖 Optical
Yes
-
藍芽連接功能(雙向藍芽)
Yes
電源
-
Power Supply 電壓
AC 110v
產品尺寸
-
電視主機尺寸(W*H*D mm)
1446x830x19.9
-
外箱尺寸 (W*H*D)(mm)
1600x970x175
-
機身重量 (Kg)含底座
29.8
-
外箱重量 (Kg)
32
-
璧掛規格(VESA)mm
300 x 300
配件
-
AI語音滑鼠遙控器
Yes 標配
-
電源電纜
Yes (機身)
-
用戶手冊
Yes
-
產品保固
2年
-
製造國別
印尼