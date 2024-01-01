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LG OLED TV 4K

規格

評論

支援

LG OLED TV 4K

OLED65E6T

LG OLED TV 4K

(0)
LG SIGNATURE OLED
列印

所有規格

面板

  • 顯示器類型

    OLED

  • 螢幕尺寸(型)

    65

  • 解析度

    3840 x 2160

  • 3D

    Yes

  • 微像素控制(區域控制)

    獨立畫素控制

廣播系統

  • 類比接收器

    Yes(NTSC)

  • 數位接受器(地面廣播)

    Yes (DVB-T2)

視訊

  • HDR

    OLED HDR (Dolby Vision + Ultra HD Premium)

  • 影像處理晶片

    Prime Mastering Engine

  • 極致亮彩技術

    Yes

  • ColorPrime 絢彩顯色科技

    ColorPrime Pro

  • 3D色彩對映

    Yes

  • 10億7千萬色彩表現

    Yes

  • 4K 升頻

    Yes

  • 對比優化

    Yes

  • HDR 效果 (SDR to HDR)

    Yes

  • Dynamic Color 動態色彩

    Yes

音訊

  • 聲音輸出/揚聲器系統

    40W / 2.2ch (WF: 20W)

  • 音效系統

    OLED Surround

  • Harman Kardon 音效認證

    Yes

  • 魔術音效調諧

    Yes

  • Hi-Fi Audio

    Yes

  • 音訊裝置輸出(光纖/無線)

    Yes

主要特色

  • 智慧縮放

    Yes

  • 智慧行動連結

    Yes

  • LG Store

    Yes

  • Web Browser (瀏覽器)

    Yes

DVR(TIME MACHINE)

  • 錄影

    Yes

  • 時間平移 (外接硬碟)

    Yes

SMART SHARE - 螢幕分享

  • Miracast / WiDi

    Yes

  • 網路檔案瀏覽器

    Yes

其他功能

  • HEVC 解碼 (RF 除外)

    4K 60P

  • Wifi

    內建

  • Simplink (HDMI CEC)

    Yes

  • 下載APP到外部裝置

    Yes

TV - 側邊

  • HDMI

    4組

  • USB

    3組(3.0 : 1組 / 2.0 : 2組)

TV - 後方

  • RF 輸入 (天線/有線)

    1組/1組

  • 複合影音輸入 (AV In 端子)

    1組 (迷你孔)

  • 色差輸入 (Y,Pb,Pr + Audio)

    1組 (迷你孔;音訊與AV端子共用)

  • 數位音訊輸出 (光纖)

    1組

  • LAN (區域網路)

    1組

  • 耳機輸出

    1組

配件

  • 3D眼鏡 數量

    2組

  • 遙控器

    智慧遙控器

電源

  • 適用電源 (電壓, 頻率)

    110Vac 60Hz

規格

  • 重量 1) SET (不含底座)

    22.8

  • (kg) 2) (含底座)

    24.8

  • 尺寸 1) SET (不含底座)

    1461 x 893 x 56.7

  • (mm) 2) (含底座)

    1461 x 893 x 200

  • 壁掛孔距 (mm)

    400 x 200

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