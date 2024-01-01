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LG 65吋 4K QNED 智慧顯示器 x 立體聲霸完美搭檔特惠組

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LG 65吋 4K QNED 智慧顯示器 x 立體聲霸完美搭檔特惠組

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主要規格

面板類型

4K QNED

螢幕更新率

原生60Hz

廣色域

QNED Color

影像處理器

α5 第六代 AI 4K 影音處理晶片

HDR (高動態範圍)

HDR10 / HLG

音效輸出

20W

揚聲器類型

2.0聲道

所有規格

畫質(顯示)

面板類型

4K QNED

面板解析度

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

背光模組類型

側光式

螢幕更新率

原生60Hz

廣色域

QNED Color

影像 (處理技術)

影像處理器

α5 第六代 AI 4K 影音處理晶片

AI 影像升頻

4K影像升頻

AI 動態色彩調節技術

Yes

AI 亮度設定

Yes

HDR (高動態範圍)

HDR10 / HLG

電影製作人模式

Yes

控光技術

區域控光

影像模式

9種模式 (清晰, 標準, Eco, 劇院, 運動, 遊戲, 電影製作人模式,ISF 明亮空間, ISF 黑暗空間)

遊戲

HGIG Mode

Yes

Game Optimizer

Yes (遊戲選單)

ALLM (自動低延遲模式)

Yes

協助工具

高對比

Yes

灰階影像

Yes

反轉色彩

Yes

音效

AI音效

AI音效 Pro (模擬5.1.2聲道)

清晰語音Pro

Yes

LG Sound Sync

Yes

音效模式共用

Yes

同步音效輸出

Yes

藍牙環繞音效就緒

是(雙向播放)

音效輸出

20W

AI音效調校

Yes

音效格式

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (參考使用手冊)

揚聲器方向

向下發聲

揚聲器類型

2.0聲道

連接性

HDMI 音訊回傳通道

eARC (HDMI 2)

藍牙支援

Yes (v 5.0)

乙太網路

1組

Simplink (HDMI CEC)

Yes

SPDIF (光纖數位音訊輸出)

1組

HDMI 輸入

4組（支援eARC及ALLM）

USB 輸入

2組 (v 2.0)

Wi-Fi

Yes (Wi-Fi 5)

智慧功能

適用於 Apple Airplay2

Yes

作業系統 (OS)

webOS 23

賽事提醒

Yes

家庭設定

Yes

ThinQ

Yes

USB 攝影機 相容

Yes

網頁瀏覽器

Yes

AI智慧語音功能

Yes

智慧滑鼠遙控器

內建

客廳⇄房間畫面不間斷

Yes (接收)

手機遙控App

Yes (LG ThinQ)

電源

電源 (Voltage, Hz)

AC 110V 60Hz

待機功耗

低於 0.5W

內附配件

遙控器

智慧滑鼠遙控器

電源電纜

Yes (可拆卸)

遙控器電池

Yes (AA x 2組)

列印

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