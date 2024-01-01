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看電視最佳位置是從旁邊看
觀察人們看電視的行為，我們便能容易地注意到人們習慣坐在一個角度，而不是直接坐在電視前面。此外，這也包括您在內。您曾注意到傳送的錯誤訊息時顏色隨視角不同而容易扭曲嗎?
* 電視觀賞運動競賽之研究(2017年2月， IPSOS)
LG一奈米4K電視從任何角度皆看到真實色彩
LG一奈米4K電視維持從側面
亦或是從前面觀看將近100的色彩準度，而傳統電則無法維持這樣的色彩準確度。
色彩可能從側面看去呈扭曲狀。
*從中心(0度)觀看時，相關大小的色域設為100%。*資料為LG內部研究提供。
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色彩栩栩如生，任何角度都是最佳觀看角度。
不像其他傳統電視，LG一奈米4K電視呈現準確色彩，從任何角度觀看顏色都不會扭曲。
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令人驚訝的是，從某個角度觀看傳統電視時，會產生色彩偏差的影像。
然而，無論從哪個角度觀看，LG一奈米4K電視皆能傳送
正確精準的色彩影像。
*資料為LG內部研究提供。
LG 一奈米4K電視如何準確地控色彩?
奈米顆粒吸收剩餘的光波波長
並且減少螢幕上呈現的RGB顏色中蔓延出的色彩。
呈現純粹生動的顏色