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LG DVD 數位家庭劇院
所有規格
ㄧ般規格
-
產品類型
DVD 家庭劇院
輸入 / 輸出
-
音訊輸出 - 音訊左 / 右
Yes
-
音訊輸入 - 音訊左 / 右
Yes
-
音訊輸入 - 可攜式輸入 Portable In
φ3.5mm
-
音訊輸入 - 光纖
Yes
-
視訊輸出 - 合成
Yes
-
視訊輸出 - 色差
Yes
-
HDMI - 輸出
Yes
-
麥克風輸入
φ6.3mm
-
USB 輸入
2.0
-
收音機天線
FM / AM
功能
-
SIMPLINK
Yes
-
喇叭等級調整
Yes
-
重低音等級音量
Yes
-
麥克風 - 音量
Yes
-
麥克風 - 回聲音量
Yes
影像功能
-
1080p 升級
Yes
音訊效能
-
輸出功率 - 總計 (W)
700W
-
輸出功率 - 前端 (W) L / R
110W x 2
-
輸出功率 - 中央 (W)
110W
-
輸出功率 - 環繞 (W) L / R
110W x 2
-
輸出功率 - 重低音 (W)
150W
音訊模式
-
電視聲音模式 (新聞/戲劇/運動/遊戲/音樂/影片)
Yes
收音機
-
RDS (PS、PTY、CT、RT)
Yes
-
頻帶
FM / AM
-
預設電台
50個
可播放光碟類型
-
DVD (NTSC)
Yes
-
DVD-R
Yes
-
DVD-RW
視訊模式 / VR 模式
-
DVD+R
Yes
-
DVD+RW
Yes
-
CD-AUDIO
Yes
-
CD-R / CD-RW
Yes
-
VCD / SVCD
Yes
可播放檔案格式
-
視訊 - DivX
Yes
-
視訊 - MPEG4
Yes
-
視訊 - MPEG5
Yes
-
視訊 - MPEG7
Yes
-
音訊 - Dolby Digital
Yes
-
音訊 - Dolby Digital Plus
Yes
-
音訊 - DTS
Yes
-
音訊 - MP3
Yes
-
音訊 - WMA
Yes
-
視訊功能 - 視訊 DAC
Yes
-
音訊功能 - 音訊 DAC
Yes
配件
-
保證卡
Yes
-
使用手冊
Yes
-
快速安裝指南
Yes
-
歌曲光碟
Yes
-
電池
Yes
-
遙控裝置
Yes
-
遙控裝置 - MBR
Yes
-
喇叭線
Yes
-
RCA 代碼 (視訊), 黃色, 1P
Yes
-
HDMI 纜線
Yes
-
可攜式輸入纜線
Yes
-
FM 天線
Yes
-
AM 環形天線
Yes
尺寸
-
主機 (寬 x 高 x 深) (公釐)
430 x 70 x 305
-
前端喇叭 (公釐)
300 x 1277 x 300
-
中央喇叭 (公釐)
430 x 107 x 83
-
後端喇叭 (公釐)
98 x 260 x 100
-
重低音喇叭 (公釐)
165 x 422 x 415