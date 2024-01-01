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LG DVD 數位家庭劇院

規格

評論

支援

LG DVD 數位家庭劇院

HT762PZ-A2

LG DVD 數位家庭劇院

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ㄧ般規格

  • 產品類型

    DVD 家庭劇院

輸入 / 輸出

  • 音訊輸出 - 音訊左 / 右

    Yes

  • 音訊輸入 - 音訊左 / 右

    Yes

  • 音訊輸入 - 可攜式輸入 Portable In

    φ3.5mm

  • 音訊輸入 - 光纖

    Yes

  • 視訊輸出 - 合成

    Yes

  • 視訊輸出 - 色差

    Yes

  • HDMI - 輸出

    Yes

  • 麥克風輸入

    φ6.3mm

  • USB 輸入

    2.0

  • 收音機天線

    FM / AM

功能

  • SIMPLINK

    Yes

  • 喇叭等級調整

    Yes

  • 重低音等級音量

    Yes

  • 麥克風 - 音量

    Yes

  • 麥克風 - 回聲音量

    Yes

影像功能

  • 1080p 升級

    Yes

音訊效能

  • 輸出功率 - 總計 (W)

    700W

  • 輸出功率 - 前端 (W) L / R

    110W x 2

  • 輸出功率 - 中央 (W)

    110W

  • 輸出功率 - 環繞 (W) L / R

    110W x 2

  • 輸出功率 - 重低音 (W)

    150W

音訊模式

  • 電視聲音模式 (新聞/戲劇/運動/遊戲/音樂/影片)

    Yes

收音機

  • RDS (PS、PTY、CT、RT)

    Yes

  • 頻帶

    FM / AM

  • 預設電台

    50個

可播放光碟類型

  • DVD (NTSC)

    Yes

  • DVD-R

    Yes

  • DVD-RW

    視訊模式 / VR 模式

  • DVD+R

    Yes

  • DVD+RW

    Yes

  • CD-AUDIO

    Yes

  • CD-R / CD-RW

    Yes

  • VCD / SVCD

    Yes

可播放檔案格式

  • 視訊 - DivX

    Yes

  • 視訊 - MPEG4

    Yes

  • 視訊 - MPEG5

    Yes

  • 視訊 - MPEG7

    Yes

  • 音訊 - Dolby Digital

    Yes

  • 音訊 - Dolby Digital Plus

    Yes

  • 音訊 - DTS

    Yes

  • 音訊 - MP3

    Yes

  • 音訊 - WMA

    Yes

  • 視訊功能 - 視訊 DAC

    Yes

  • 音訊功能 - 音訊 DAC

    Yes

配件

  • 保證卡

    Yes

  • 使用手冊

    Yes

  • 快速安裝指南

    Yes

  • 歌曲光碟

    Yes

  • 電池

    Yes

  • 遙控裝置

    Yes

  • 遙控裝置 - MBR

    Yes

  • 喇叭線

    Yes

  • RCA 代碼 (視訊), 黃色, 1P

    Yes

  • HDMI 纜線

    Yes

  • 可攜式輸入纜線

    Yes

  • FM 天線

    Yes

  • AM 環形天線

    Yes

尺寸

  • 主機 (寬 x 高 x 深) (公釐)

    430 x 70 x 305

  • 前端喇叭 (公釐)

    300 x 1277 x 300

  • 中央喇叭 (公釐)

    430 x 107 x 83

  • 後端喇叭 (公釐)

    98 x 260 x 100

  • 重低音喇叭 (公釐)

    165 x 422 x 415

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