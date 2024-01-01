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LG 藍光家庭劇院
所有規格
ㄧ般規格
-
產品類型
9.1ch & Aramid Fibler 藍光家庭劇院
輸入 / 輸出
-
音訊輸入 - 音訊左 / 右
Yes
-
音訊輸入 - 光纖
Yes
-
HDMI - 輸出
1組
-
HDMI - 輸入
2組
-
USB 輸入
2.0
-
外接式硬碟播放
FAT / NTFS
-
收音機天線
FM
-
iPod - 輸入
iPod 線纜
-
iPod - 適用
iPod / iPhone / iPad
-
iPod - 播放
音訊 / 視訊
-
藍牙 Bluetooth
Yes
功能
-
DLNA
Yes
-
SIMPLINK
Yes
-
USB 錄製
2x, 僅限 CD
-
音訊 CD 擷取
Yes
-
重低音等級音量
Yes
-
電視聲音 ez 設定
Yes
-
無線後環繞喇叭模組
Yes
-
BD 規格 2.0 - 網路 / BD Live
Yes
影像功能
-
4K 影像昇頻
Yes
音訊效能
-
聲道
9.1ch
-
輸出功率 - 總計 (W)
1460W
-
輸出功率 - 前端 (W) top L / R
90W x 2
-
輸出功率 - 前端 (W) L / R
180W x 2
-
輸出功率 - 中央 (W)
180W
-
輸出功率 - 無線環繞 L / R (W)
90W x 2
-
輸出功率 - 重低音 (W)
200W (被動)
-
輸出功率 - 無線後端 L / R (W)
180W x 2
網路
-
乙太網 RJ45
Yes
-
Wi-Fi
Yes
收音機
-
頻帶
FM
-
預設電台
50個
-
預設電台 - 刪除
Yes
可播放光碟類型
-
BD 3D
Yes
-
BD-ROM
Yes
-
BD-R
Yes
-
BD-RE
Yes
-
DVD (NTSC)
Yes
-
DVD (PAL)
Yes
-
DVD-R
Yes
-
DVD-RW
視訊模式 / VR 模式
-
DVD+R
Yes
-
DVD+RW
Yes
-
CD-AUDIO
Yes
-
CD-R / CD-RW
Yes
可播放檔案格式
-
視訊 - AVCHD
Yes
-
視訊 - DivX
Yes
-
視訊 - DivX HD
Yes
-
視訊 - MKV
Yes
-
視訊 - MPEG2
Yes
-
視訊 - MPEG4 AVC (H.264)
Yes
-
視訊 - RMVB
Yes
-
視訊 - SMPTE VC1 (VC-9)
Yes
-
音訊 - DTS
Yes
-
音訊 - MP3
Yes
-
音訊 - WMA
Yes
配件
-
保證卡
Yes
-
使用手冊
Yes
-
快速安裝指南
Yes
-
DLNA 安裝光碟
Yes
-
無線 Rx 套件
Yes
-
電池
Yes
-
遙控裝置
Yes
-
喇叭線
Yes
-
HDMI 纜線
Yes
-
FM 天線
Yes
尺寸
-
主機 (寬 x 高 x 深) (公釐)
444 x 65 x 292.5
-
前端喇叭 (公釐)
270 x 1300 x 270
-
中央喇叭 (公釐)
360 x 81 x 70
-
後端喇叭 (公釐)
88 x 294 x 85
-
重低音喇叭 (公釐)
251 x 336 x 310