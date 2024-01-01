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LG DVD 家庭劇院
所有規格
ㄧ般規格
-
產品類型
DVD 家庭劇院
輸入 / 輸出
-
喇叭輸出 - 中央
Yes
-
喇叭輸出 - 前置左 / 右
Yes
-
喇叭輸出 - 環繞左 / 右
Yes
-
喇叭輸出 - 重低音
被動 / 主動
-
音訊輸出 - 耳機插孔
φ3.5mm / φ6.3mm
-
音訊輸入 - 可攜式輸入 Portable In
φ3.5mm
-
音訊輸入 - 光纖
Yes
-
音訊輸入 - AUX
Yes
-
視訊輸出 - 合成
Yes
-
視訊輸出 - 色差
Yes
-
HDMI - 輸出
Yes
-
麥克風輸入
φ6.3mm
-
USB 輸入
2.0
功能
-
USB Plus
Yes
-
USB 錄製
Yes
影像功能
-
1080p 升級
Yes
音訊效能
-
輸出功率 - 總計 (W)
800W
-
輸出功率 - 前端 (W) L / R
136W x 2
-
輸出功率 - 中央 (W)
136W
-
輸出功率 - 後端 (W)
136W x 2
-
輸出功率 - 重低音 (W)
170W
音訊模式
-
VSM
Yes
-
主 EQ - 一般
Yes
-
主 EQ - 流行
Yes
-
主 EQ - 古典
Yes
-
主 EQ - 搖滾
Yes
-
主 EQ - 爵士
Yes
-
主 EQ - 自動 EQ
Yes
-
主 EQ - 自然 EQ
Yes
-
XDSS Plus - XDSS
Yes
-
XDSS Plus - MP3 優化器
Yes
收音機
-
RDS (PS、PTY、CT、RT)
Yes
-
頻帶
FM
-
預設電台
Yes
-
預設電台 - 刪除
Yes
可播放光碟類型
-
DVD (NTSC)
Yes
-
DVD-R
Yes
-
DVD-RW
視訊模式 / VR 模式
-
DVD+R
Yes
-
DVD+RW
Yes
-
CD-AUDIO
Yes
-
CD-R / CD-RW
Yes
可播放檔案格式
-
視訊 - DivX
Yes
-
音訊 - Dolby Digital
Yes
-
音訊 - Dolby Digital Plus
Yes
-
音訊 - Dolby Pro Logic II
Yes
-
音訊 - DTS
Yes
-
音訊 - LPCM
Yes
-
音訊 - MP3
Yes
-
音訊 - WMA
Yes
卡拉 OK
-
卡拉 OK 光碟多重讀取
Yes
-
半卡拉 OK
Yes
-
即時評分
Yes
配件
-
使用手冊
Yes
-
電池
Yes
-
遙控裝置
Yes
-
RCA 代碼 (音訊), 紅/白, 2P
Yes
-
RCA 代碼 (視訊), 黃色, 1P
Yes
-
FM 天線
Yes
尺寸
-
主機 (寬 x 高 x 深) (公釐)
360 x 63 x 312
-
前端喇叭 (公釐)
200 x 573 x 200
-
中央喇叭 (公釐)
310 x 90 x 75
-
後端喇叭 (公釐)
125 x 245 x 125
-
重低音喇叭 (公釐)
216 x 405 x 310