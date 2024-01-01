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LG DVD 家庭劇院

規格

評論

支援

LG DVD 家庭劇院

HT805PM

LG DVD 家庭劇院

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所有規格

ㄧ般規格

  • 產品類型

    DVD 家庭劇院

輸入 / 輸出

  • 喇叭輸出 - 中央

    Yes

  • 喇叭輸出 - 前置左 / 右

    Yes

  • 喇叭輸出 - 環繞左 / 右

    Yes

  • 喇叭輸出 - 重低音

    被動 / 主動

  • 音訊輸出 - 耳機插孔

    φ3.5mm / φ6.3mm

  • 音訊輸入 - 可攜式輸入 Portable In

    φ3.5mm

  • 音訊輸入 - 光纖

    Yes

  • 音訊輸入 - AUX

    Yes

  • 視訊輸出 - 合成

    Yes

  • 視訊輸出 - 色差

    Yes

  • HDMI - 輸出

    Yes

  • 麥克風輸入

    φ6.3mm

  • USB 輸入

    2.0

功能

  • USB Plus

    Yes

  • USB 錄製

    Yes

影像功能

  • 1080p 升級

    Yes

音訊效能

  • 輸出功率 - 總計 (W)

    800W

  • 輸出功率 - 前端 (W) L / R

    136W x 2

  • 輸出功率 - 中央 (W)

    136W

  • 輸出功率 - 後端 (W)

    136W x 2

  • 輸出功率 - 重低音 (W)

    170W

音訊模式

  • VSM

    Yes

  • 主 EQ - 一般

    Yes

  • 主 EQ - 流行

    Yes

  • 主 EQ - 古典

    Yes

  • 主 EQ - 搖滾

    Yes

  • 主 EQ - 爵士

    Yes

  • 主 EQ - 自動 EQ

    Yes

  • 主 EQ - 自然 EQ

    Yes

  • XDSS Plus - XDSS

    Yes

  • XDSS Plus - MP3 優化器

    Yes

收音機

  • RDS (PS、PTY、CT、RT)

    Yes

  • 頻帶

    FM

  • 預設電台

    Yes

  • 預設電台 - 刪除

    Yes

可播放光碟類型

  • DVD (NTSC)

    Yes

  • DVD-R

    Yes

  • DVD-RW

    視訊模式 / VR 模式

  • DVD+R

    Yes

  • DVD+RW

    Yes

  • CD-AUDIO

    Yes

  • CD-R / CD-RW

    Yes

可播放檔案格式

  • 視訊 - DivX

    Yes

  • 音訊 - Dolby Digital

    Yes

  • 音訊 - Dolby Digital Plus

    Yes

  • 音訊 - Dolby Pro Logic II

    Yes

  • 音訊 - DTS

    Yes

  • 音訊 - LPCM

    Yes

  • 音訊 - MP3

    Yes

  • 音訊 - WMA

    Yes

卡拉 OK

  • 卡拉 OK 光碟多重讀取

    Yes

  • 半卡拉 OK

    Yes

  • 即時評分

    Yes

配件

  • 使用手冊

    Yes

  • 電池

    Yes

  • 遙控裝置

    Yes

  • RCA 代碼 (音訊), 紅/白, 2P

    Yes

  • RCA 代碼 (視訊), 黃色, 1P

    Yes

  • FM 天線

    Yes

尺寸

  • 主機 (寬 x 高 x 深) (公釐)

    360 x 63 x 312

  • 前端喇叭 (公釐)

    200 x 573 x 200

  • 中央喇叭 (公釐)

    310 x 90 x 75

  • 後端喇叭 (公釐)

    125 x 245 x 125

  • 重低音喇叭 (公釐)

    216 x 405 x 310

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