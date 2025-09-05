Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

ST0020. Product Spec Info

Test

Test

111

01. Frete & Instalação Gratis

Frete grátis no Brasil para regiões e produtos selecionados.

111

02. 12x sem juros

Get exclusive discounts on LG Best Care and ensure your LG products stay in top shape for years.

111

03. Desconto para pagamento via Pix

Pix payment with discount 5% default for all SKUs and stores

111

04. E-promoter dedicado

Pix payment with discount 5% default for all SKUs and stores

ST0053. Award

#

01

Frete & Instalação Gratis

Frete grátis no Brasil para regiões e produtos selecionados. .

123

01

Frete & Instalação Gratis

Frete grátis no Brasil para regiões e produtos selecionados. .

#

01

Frete & Instalação Gratis

Frete grátis no Brasil para regiões e produtos selecionados. .

#

01

Frete & Instalação Gratis

Frete grátis no Brasil para regiões e produtos selecionados. .

ST0053. Award

#

01. Frete & Instalação Gratis

Frete grátis no Brasil para regiões e produtos selecionados.

#

02. 12x sem juros

Frete grátis no Brasil para regiões e produtos selecionados.

#

03. Frete & Instalação Gratis

Frete grátis no Brasil para regiões e produtos selecionados.

#

04. E-promoter dedicado

Frete grátis no Brasil para regiões e produtos selecionados.