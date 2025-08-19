About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Màn hình phẫu thuật LG 4K 31,5 inch có đèn LED mini

Màn hình phẫu thuật LG 4K 31,5 inch có đèn LED mini

Màn hình phẫu thuật LG 4K 31,5 inch có đèn LED mini

32HR734S-W
hình ảnh mặt trước
hình chụp mặt bên góc -30 độ
hình nhìn từ bên trái
hình ảnh mặt sau
Hình ảnh mặt bên phía sau -30 độ
hình nhìn từ bên phải
Hình chụp mặt bên góc +30 độ
hình chụp từ phía trên
hình ảnh mặt đáy
hình phối cảnh mặt bên
hình phối cảnh mặt sau
hình ảnh mặt trước
hình chụp mặt bên góc -30 độ
hình nhìn từ bên trái
hình ảnh mặt sau
Hình ảnh mặt bên phía sau -30 độ
hình nhìn từ bên phải
Hình chụp mặt bên góc +30 độ
hình chụp từ phía trên
hình ảnh mặt đáy
hình phối cảnh mặt bên
hình phối cảnh mặt sau

Tính năng chính

  • 4K 31,5 inch (3840x2160) có đèn LED mini
  • DCI-P3 98% (CIE1976)
  • Kính bảo vệ (Kết nối quang học, Chống phản chiếu, Chống vân tay, Chống lóa)
  • Màn hình nhân bản
  • Lên tới 4PBP, Hỗ trợ PIP / 12G-SDI
  • IP45 (Mặt trước), IP32 (Trừ mặt trước), IK06
Thêm
Màn hình phẫu thuật Mini-LED 4K 31,5 inch hiển thị quy trình phẫu thuật có độ phân giải cao, được thiết kế chính xác trong môi trường y tế.

Màn hình phẫu thuật 4K 31,5 inch có đèn LED mini

*Tất cả hình ảnh, bao gồm hình ảnh phẫu thuật trên màn hình, chỉ được hiển thị nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm, cách sử dụng hoặc hình ảnh thực tế xuất hiện trên màn hình.

Chất lượng hình ảnh vượt trội

4K 31,5 inch (3840x2160) có đèn LED mini

Vùng làm tối cục bộ 1,5K

DCI-P3 98% (CIE1976)

Phù hợp để phẫu thuật

Liên kết quang học

IP45 (Mặt trước) & IK06

Hỗ trợ 12G-SDI

Thiết kế thuận tiện

Màn hình nhân bản

Lên đến 4PBP & PIP

Chuyển đầu vào dự phòng

Chất lượng hình ảnh vượt trội với Mini-LED

Vùng làm tối cục bộ 1,5K

Môi trường đắm chìm để tập trung vào quy trình phẫu thuật

Làm tối cục bộ, vốn có trong công nghệ Mini-LED, cho phép điều khiển độ sáng chính xác trên các phần cụ thể của đèn nền LED, tăng cường độ tương phản hình ảnh bằng cách làm tối các vùng tối và làm sáng các vùng sáng. Màn hình này được trang bị các vùng làm tối cục bộ 1,5K, giúp tăng đáng kể tỷ lệ tương phản động lên tới 1.000.000:1 và đạt độ sáng đỉnh 2.000 cd/m².

Video quảng bá màn hình phẫu thuật Mini-LED với các vùng làm tối cục bộ 1,5K, nhấn mạnh khả năng kiểm soát độ sáng nâng cao, độ tương phản cao và độ sáng đỉnh 2.000 cd/m² để có trải nghiệm xem phẫu thuật đắm chìm.

Ngoài ra, kỹ thuật làm tối cục bộ này có thể cải thiện hiệu quả năng lượng so với các công nghệ đèn nền chiếu sáng cạnh truyền thống, do đó

kéo dài độ bền của màn hình.

*Tất cả hình ảnh, bao gồm hình ảnh phẫu thuật trên màn hình, chỉ được hiển thị nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm, cách sử dụng hoặc hình ảnh thực tế xuất hiện trên màn hình.

DCI-P3 98% (CIE1976)

Với dải màu rộng DCI-P3 98% (CIE1976), 32HR734S mang đến mức độ chi tiết tuyệt vời với độ rõ nét hình ảnh và độ chính xác màu tối ưu.

*So sánh DCI-P3 (tam giác được viền bằng đường chấm màu xám). 32HR734S (tam giác viền màu đen) hỗ trợ gam màu DCI-P3 98% (CIE1976).

*Tất cả hình ảnh, bao gồm hình ảnh phẫu thuật trên màn hình, chỉ được hiển thị nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm, cách sử dụng hoặc hình ảnh thực tế xuất hiện trên màn hình.

Thích hợp cho môi trường phẫu thuật

Liên kết quang học

Hình ảnh sắc nét và sống động

32HR734S được thiết kế với công nghệ liên kết quang học, tích hợp liền mạch đèn nền, mô-đun và kính mà không có bất kỳ khe hở không khí nào và được tăng cường hơn nữa với các lớp phủ Chống lóa, Chống lóa và Chống vân tay trên kính trước. Sự kết hợp này cải thiện đáng kể khả năng đọc màn hình bằng cách giảm thiểu phản xạ và độ chói, đảm bảo độ rõ nét của hình ảnh và độ chính xác của màu sắc được tối ưu hóa ngay cả trong môi trường sáng chói. Loại bỏ khoảng hở không khí làm giảm sự phân tán và mất ánh sáng, mang lại hình ảnh sắc nét và sống động hơn.

Video so sánh màn hình phẫu thuật có và không có liên kết quang học. Bên phải, với liên kết quang học, sáng hơn và rõ ràng hơn bên trái.

*Tất cả hình ảnh, bao gồm hình ảnh phẫu thuật trên màn hình, chỉ được hiển thị nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm, cách sử dụng hoặc hình ảnh thực tế xuất hiện trên màn hình.

*Hình ảnh so sánh mô phỏng chỉ mang tính minh họa. Chúng không phải là hình ảnh thực tế của kính có/không có liên kết quang học.

  • Không có chống lóa

  • Có chống lóa

Lớp phủ chống lóa

Lớp phủ chống lóa của kính liên kết quang học giúp giảm độ lóa và độ phản xạ của màn hình, mang đến màn hình rõ ràng ngay cả trong phòng phẫu thuật được chiếu sáng rực rỡ.

*Tất cả hình ảnh, bao gồm hình ảnh phẫu thuật trên màn hình, chỉ được hiển thị nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm, cách sử dụng hoặc hình ảnh thực tế xuất hiện trên màn hình.

*Hình ảnh so sánh mô phỏng chỉ mang tính minh họa. Đây không phải là hình ảnh thực tế của kính có/không có AG.

  • Không có Chống phản xạ

  • Có chống phản xạ

Lớp phủ chống phản xạ

Lớp phủ chống phản xạ của kính liên kết quang học giảm thiểu độ phản xạ của bước sóng ánh sáng nhìn thấy được, mang lại hình ảnh rõ ràng.

*Tất cả hình ảnh, bao gồm hình ảnh phẫu thuật trên màn hình, chỉ được hiển thị nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm, cách sử dụng hoặc hình ảnh thực tế xuất hiện trên màn hình.

*Hình ảnh so sánh mô phỏng chỉ mang tính minh họa. Đây không phải là hình ảnh thực tế của kính có/không có AR.

  • Không có Chống vân tay

  • Có Chống vân tay

Lớp phủ chống vân tay

Lớp phủ chống vân tay của kính liên kết quang học giúp giảm ô nhiễm do dấu vân tay và vết bẩn, góp phần hiển thị rõ ràng vùng phẫu thuật.

*Tất cả hình ảnh, bao gồm hình ảnh phẫu thuật trên màn hình, chỉ được hiển thị nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm, cách sử dụng hoặc hình ảnh thực tế xuất hiện trên màn hình.

*Hình ảnh so sánh mô phỏng chỉ mang tính minh họa. Đây không phải là hình ảnh thực tế của kính có/không có AF.

IP45 (Mặt trước) & IP32 (Trừ mặt trước) & IK06

Với xếp hạng IP45 (Mặt trước) và IP32 (Trừ mặt trước), 32HR734S phù hợp với môi trường phẫu thuật nơi máu và các chất dịch cơ thể khác có khả năng bắn ra. Ngoài ra, màn hình này còn có khả năng chống tác động vật lý cao, được biểu thị bằng xếp hạng IK06.

*Tất cả hình ảnh, bao gồm hình ảnh phẫu thuật trên màn hình, chỉ được hiển thị nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm, cách sử dụng hoặc hình ảnh thực tế xuất hiện trên màn hình.

Hỗ trợ 12G-SDI

32HR734S hỗ trợ 12G-SDI, cho phép truyền tín hiệu 4K từ xa qua một cáp đồng trục duy nhất.

Trọng lượng nhẹ 9,7 kg

Với thiết kế nhẹ 9,7 kg, màn hình phẫu thuật này phù hợp để gắn lên cánh tay và giá treo trần phòng mổ.

*Tất cả hình ảnh, bao gồm hình ảnh phẫu thuật trên màn hình, chỉ được hiển thị nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm, cách sử dụng hoặc hình ảnh thực tế xuất hiện trên màn hình.

Thiết kế thuận tiện

Lên đến 4PBP & PIP

Theo dõi nhiều thông tin khác nhau trên một màn hình duy nhất

Vì 32HR734S hỗ trợ tối đa 4 PBP & PIP, các chuyên gia y tế có thể giám sát các luồng thông tin quan trọng khác nhau đồng thời trên một màn hình, nâng cao hiệu quả hoạt động và ra quyết định. Ví dụ: nhân viên y tế có thể xem kết hợp hình ảnh nội soi và soi huỳnh quang trong khi theo dõi các dấu hiệu sinh tồn.

Video hiển thị màn hình y tế hiển thị đồng thời tối đa bốn loại thông tin khác nhau, cải thiện hiệu quả hoạt động và ra quyết định.

*Tất cả hình ảnh, bao gồm hình ảnh phẫu thuật trên màn hình, chỉ được hiển thị nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm, cách sử dụng hoặc hình ảnh thực tế xuất hiện trên màn hình.

Màn hình nhân bản

Sử dụng tính năng Màn hình nhân bản sao chép toàn bộ nội dung hiển thị lên màn hình phụ thông qua đầu ra HDMI, các thành viên của nhóm phẫu thuật có thể theo dõi trực quan tiến trình phẫu thuật, giúp tạo điều kiện cộng tác và giao tiếp hiệu quả.

*Tất cả hình ảnh, bao gồm hình ảnh phẫu thuật trên màn hình, chỉ được hiển thị nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm, cách sử dụng hoặc hình ảnh thực tế xuất hiện trên màn hình.

Chế độ Phản chiếu, Chế độ xoay

Chế độ phản chiếu và Chế độ xoay cho phép người dùng điều chỉnh màn hình để xem tối ưu, cho dù lật hình ảnh theo chiều ngang hay xoay hình ảnh 180 độ để phù hợp với hướng của camera phẫu thuật.

*Tất cả hình ảnh, bao gồm hình ảnh phẫu thuật trên màn hình, chỉ được hiển thị nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm, cách sử dụng hoặc hình ảnh thực tế xuất hiện trên màn hình.

Chuyển đầu vào dự phòng

Tính năng này đem đến màn hình không gián đoạn bằng cách tự động chuyển sang nguồn video thay thế nếu đầu vào chính bị lỗi, đồng thời tương thích trên nhiều loại giao tiếp khác nhau bao gồm HDMI, SDI, DVI và DP. Đặc biệt đối với 12G-SDI, hệ thống có thể tự động chuyển từ đầu vào chính sang đầu vào có sẵn tiếp theo nếu phát hiện thấy mất tín hiệu.

*Tất cả hình ảnh, bao gồm hình ảnh phẫu thuật trên màn hình, chỉ được hiển thị nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm, cách sử dụng hoặc hình ảnh thực tế xuất hiện trên màn hình.

In

Tất cả thông số

Bạn cần trợ giúp?

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn.

Nhận hỗ trợ

Liên hệ với chúng tôi

Để truy cập thêm tài liệu kỹ thuật và tài nguyên, vui lòng ghé thăm Cổng thông tin đối tác B2B của LG.

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 