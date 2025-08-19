We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Màn hình phẫu thuật LG 4K 31,5 inch có đèn LED mini
*Tất cả hình ảnh, bao gồm hình ảnh phẫu thuật trên màn hình, chỉ được hiển thị nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm, cách sử dụng hoặc hình ảnh thực tế xuất hiện trên màn hình.
Chất lượng hình ảnh vượt trội
4K 31,5 inch (3840x2160) có đèn LED mini
Vùng làm tối cục bộ 1,5K
DCI-P3 98% (CIE1976)
Phù hợp để phẫu thuật
Liên kết quang học
IP45 (Mặt trước) & IK06
Hỗ trợ 12G-SDI
Thiết kế thuận tiện
Màn hình nhân bản
Lên đến 4PBP & PIP
Chuyển đầu vào dự phòng
Chất lượng hình ảnh vượt trội với Mini-LED
Vùng làm tối cục bộ 1,5K
Môi trường đắm chìm để tập trung vào quy trình phẫu thuật
Làm tối cục bộ, vốn có trong công nghệ Mini-LED, cho phép điều khiển độ sáng chính xác trên các phần cụ thể của đèn nền LED, tăng cường độ tương phản hình ảnh bằng cách làm tối các vùng tối và làm sáng các vùng sáng. Màn hình này được trang bị các vùng làm tối cục bộ 1,5K, giúp tăng đáng kể tỷ lệ tương phản động lên tới 1.000.000:1 và đạt độ sáng đỉnh 2.000 cd/m².
Ngoài ra, kỹ thuật làm tối cục bộ này có thể cải thiện hiệu quả năng lượng so với các công nghệ đèn nền chiếu sáng cạnh truyền thống, do đó
kéo dài độ bền của màn hình.
DCI-P3 98% (CIE1976)
Với dải màu rộng DCI-P3 98% (CIE1976), 32HR734S mang đến mức độ chi tiết tuyệt vời với độ rõ nét hình ảnh và độ chính xác màu tối ưu.
*So sánh DCI-P3 (tam giác được viền bằng đường chấm màu xám). 32HR734S (tam giác viền màu đen) hỗ trợ gam màu DCI-P3 98% (CIE1976).
Thích hợp cho môi trường phẫu thuật
Liên kết quang học
Hình ảnh sắc nét và sống động
32HR734S được thiết kế với công nghệ liên kết quang học, tích hợp liền mạch đèn nền, mô-đun và kính mà không có bất kỳ khe hở không khí nào và được tăng cường hơn nữa với các lớp phủ Chống lóa, Chống lóa và Chống vân tay trên kính trước. Sự kết hợp này cải thiện đáng kể khả năng đọc màn hình bằng cách giảm thiểu phản xạ và độ chói, đảm bảo độ rõ nét của hình ảnh và độ chính xác của màu sắc được tối ưu hóa ngay cả trong môi trường sáng chói. Loại bỏ khoảng hở không khí làm giảm sự phân tán và mất ánh sáng, mang lại hình ảnh sắc nét và sống động hơn.
*Hình ảnh so sánh mô phỏng chỉ mang tính minh họa. Chúng không phải là hình ảnh thực tế của kính có/không có liên kết quang học.
Không có chống lóa
Có chống lóa
Lớp phủ chống lóa
Lớp phủ chống lóa của kính liên kết quang học giúp giảm độ lóa và độ phản xạ của màn hình, mang đến màn hình rõ ràng ngay cả trong phòng phẫu thuật được chiếu sáng rực rỡ.
*Hình ảnh so sánh mô phỏng chỉ mang tính minh họa. Đây không phải là hình ảnh thực tế của kính có/không có AG.
Không có Chống phản xạ
Có chống phản xạ
Lớp phủ chống phản xạ
Lớp phủ chống phản xạ của kính liên kết quang học giảm thiểu độ phản xạ của bước sóng ánh sáng nhìn thấy được, mang lại hình ảnh rõ ràng.
*Hình ảnh so sánh mô phỏng chỉ mang tính minh họa. Đây không phải là hình ảnh thực tế của kính có/không có AR.
Không có Chống vân tay
Có Chống vân tay
Lớp phủ chống vân tay
Lớp phủ chống vân tay của kính liên kết quang học giúp giảm ô nhiễm do dấu vân tay và vết bẩn, góp phần hiển thị rõ ràng vùng phẫu thuật.
*Hình ảnh so sánh mô phỏng chỉ mang tính minh họa. Đây không phải là hình ảnh thực tế của kính có/không có AF.
IP45 (Mặt trước) & IP32 (Trừ mặt trước) & IK06
Với xếp hạng IP45 (Mặt trước) và IP32 (Trừ mặt trước), 32HR734S phù hợp với môi trường phẫu thuật nơi máu và các chất dịch cơ thể khác có khả năng bắn ra. Ngoài ra, màn hình này còn có khả năng chống tác động vật lý cao, được biểu thị bằng xếp hạng IK06.
Thiết kế thuận tiện
Lên đến 4PBP & PIP
Theo dõi nhiều thông tin khác nhau trên một màn hình duy nhất
Vì 32HR734S hỗ trợ tối đa 4 PBP & PIP, các chuyên gia y tế có thể giám sát các luồng thông tin quan trọng khác nhau đồng thời trên một màn hình, nâng cao hiệu quả hoạt động và ra quyết định. Ví dụ: nhân viên y tế có thể xem kết hợp hình ảnh nội soi và soi huỳnh quang trong khi theo dõi các dấu hiệu sinh tồn.
Màn hình nhân bản
Sử dụng tính năng Màn hình nhân bản sao chép toàn bộ nội dung hiển thị lên màn hình phụ thông qua đầu ra HDMI, các thành viên của nhóm phẫu thuật có thể theo dõi trực quan tiến trình phẫu thuật, giúp tạo điều kiện cộng tác và giao tiếp hiệu quả.
Chế độ Phản chiếu, Chế độ xoay
Chế độ phản chiếu và Chế độ xoay cho phép người dùng điều chỉnh màn hình để xem tối ưu, cho dù lật hình ảnh theo chiều ngang hay xoay hình ảnh 180 độ để phù hợp với hướng của camera phẫu thuật.
Chuyển đầu vào dự phòng
Tính năng này đem đến màn hình không gián đoạn bằng cách tự động chuyển sang nguồn video thay thế nếu đầu vào chính bị lỗi, đồng thời tương thích trên nhiều loại giao tiếp khác nhau bao gồm HDMI, SDI, DVI và DP. Đặc biệt đối với 12G-SDI, hệ thống có thể tự động chuyển từ đầu vào chính sang đầu vào có sẵn tiếp theo nếu phát hiện thấy mất tín hiệu.
