Màn hình chuyên dụng LG UHD

Trải nghiệm sự linh hoạt với khả năng nghiêng lên/xuống của dòng UL5Q-E. Dù treo cao hay thấp, màn hình đều có thể được điều chỉnh đến ngang tầm mắt, giúp người dùng xem rõ ở mọi độ cao lắp đặt. Sự linh hoạt này không chỉ giúp tối ưu không gian mà còn mang lại trải nghiệm xem thoải mái, cho thông tin rõ nét từ nhiều góc xem khác nhau.



* Không hỗ trợ 75 inch/86 inch.

** Màn hình này có khả năng nghiêng lên/xuống tới 15 độ; không nghiêng quá phạm vi này để tránh hư hỏng.