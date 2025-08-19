We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Màn hình chuyên dụng LG UHD
Màn hình chuyên dụng LG UHD
Bảng hiệu LG webOS UHD hoạt động liên tục 24/7
Chất lượng hình ảnh vượt trội với độ phân giải Ultra HD
Dòng UL5Q-E có độ phân giải UHD giúp tăng độ chân thực của màu sắc và chi tiết trong nội dung. Góc xem rộng cho hình ảnh rõ nét kết hợp với độ sáng 500 nit giúp hiển thị nội dung sống động.
Hiệu suất cao với LG webOS 6.1
LG webOS 6.1 có trên dòng UL5Q-E mang đến khả năng thực hiện mượt nhiều tác vụ cùng lúc. Nền tảng bảng hiệu thông minh LG webOS nâng cao sự tiện lợi của người dùng với GUI* trực quan.
* GUI: Giao diện đồ họa người dùng
Thiết kế viền bằng nhau
Dòng UL5Q-E có thiết kế viền bằng nhau, giúp tăng tính thẩm mỹ cho không gian. Các viền đồng đều này không chỉ hỗ trợ lắp đặt dễ dàng mà còn biến màn hình thông thường thành điểm nhấn nội thất trang nhã.
Trải nghiệm xem thích ứng
Trải nghiệm sự linh hoạt với khả năng nghiêng lên/xuống của dòng UL5Q-E. Dù treo cao hay thấp, màn hình đều có thể được điều chỉnh đến ngang tầm mắt, giúp người dùng xem rõ ở mọi độ cao lắp đặt. Sự linh hoạt này không chỉ giúp tối ưu không gian mà còn mang lại trải nghiệm xem thoải mái, cho thông tin rõ nét từ nhiều góc xem khác nhau.
* Không hỗ trợ 75 inch/86 inch.
** Màn hình này có khả năng nghiêng lên/xuống tới 15 độ; không nghiêng quá phạm vi này để tránh hư hỏng.
Được thiết kế để hoạt động 24/7
Được thiết kế cho môi trường hoạt động không ngừng nghỉ, dòng UL5Q-E sở hữu công nghệ tấm nền cho phép hoạt động 24/7.
* Dòng UL5Q-E có thời gian bảo hành tiêu chuẩn giống như các model bảng hiệu khác và cung cấp gói bảo hành mở rộng tùy chọn với tổng thời gian bảo hành lên đến 5 năm. Nếu mua gói bảo hành mở rộng, thời hạn bảo hành sẽ kết thúc khi đạt 30.000 giờ sử dụng hoặc sau 5 năm, tùy vào sự kiện nào xảy ra trước.
Cảm biến độ sáng tích hợp
Cảm biến độ sáng gắn trước của dòng UL5Q-E tự động điều chỉnh độ sáng phù hợp với các điều kiện ánh sáng khác nhau, giúp tối ưu hóa chất lượng xem và tiết kiệm năng lượng mà không cần can thiệp thủ công. Tính năng thích ứng này mang lại hiệu suất hiển thị ổn định, đồng thời hỗ trợ tối ưu hiệu quả sử dụng điện và cho trải nghiệm xem ứng biến linh hoạt theo sự thay đổi của môi trường.
Kiến trúc bảo mật nâng cao
Dòng UL5Q-E tích hợp công nghệ Enhanced Kernel Protection (EKP) của LG giúp bảo vệ dữ liệu quan trọng khỏi hành vi truy cập trái phép và các mối đe dọa bảo mật tiềm ẩn. Cam kết bảo mật thông tin này được chứng thực bằng chứng nhận Tiêu chuẩn chung EAL2 ISO/IEC 15408 để các doanh nghiệp an tâm rằng thông tin hoạt động và nội dung nhạy cảm của họ vẫn được bảo vệ khi phải đối mặt với những thách thức về bảo mật trong bối cảnh ngày nay.
Giám sát và điều khiển từ xa
Giải pháp giám sát dựa trên web thân thiện với người dùng và cho phép người dùng sử dụng dễ dàng. Sản phẩm cung cấp cho người dùng toàn quyền truy cập vào dữ liệu hiện tại và quá khứ mọi lúc, mọi nơi từ điện thoại di động và PC trong môi trường có kết nối mạng. Sản phẩm cho phép người dùng giám sát thiết bị, điều chỉnh và điều khiển thiết bị từ xa theo thời gian thực.
EPEAT Registered
Công cụ đánh giá môi trường sản phẩm điện tử (EPEAT) là phương pháp giúp nhiều đối tượng khách hàng đánh giá mức ảnh hưởng của sản phẩm đến môi trường. Dòng UL5Q-E có màn hình đạt chứng nhận EPEAT Đồng*, nghĩa là đáp ứng tất cả các tiêu chí bắt buộc trong danh mục Máy tính và Màn hình.
* Ghi nhận vào tháng 8 năm 2025
LG ConnectedCare
Bảo trì dễ dàng và nhanh chóng với dịch vụ LG ConnectedCare* tùy chọn, giải pháp dịch vụ đám mây do LG cung cấp. Giải pháp quản lý trạng thái màn hình từ xa tại nơi làm việc của khách hàng để cung cấp dịch vụ chẩn đoán lỗi và điều khiển từ xa, hỗ trợ khách hàng hoạt động kinh doanh ổn định.
* Dịch vụ “LG ConnectedCare” được cung cấp khác nhau tùy theo khu vực và cần được mua riêng. Vui lòng liên hệ với đại diện kinh doanh của LG tại khu vực để biết thêm thông tin chi tiết.
Tất cả thông số
TẤM NỀN MÀN HÌNH
Kích thước màn hình (Inch)
55 inch
Công nghệ tấm nền
ADS
Loại chiếu sáng nền
Direct
Tỷ lệ màn hình
16:9
Độ phân giải gốc
3840x2160 (UHD)
Tốc độ làm mới
60Hz
Độ sáng
500 nit
Tỷ lệ tương phản
1,200:1
CR động
1,000,000:1
Gam màu
DCI 80%
Góc xem (Ngang x Dọc)
178 x 178
Độ sâu màu (Số màu)
10bit, 1.07 Tỷ màu
Thời gian phản hồi
8ms (G to G)
Xử lý bề mặt (Phủ mờ)
1%
Tuổi thọ
30,000Hrs (Min)
Số giờ hoạt động (Giờ/ngày)
24/7
HIển thị trang dọc/ Ngang
Có
KẾT NỐI
HDMI In (Phiên bản HDCP)
3 Cổng HDMI ( HDCP 2.2/1.4)
RS232C Vào
1 Cổng
RJ45(LAN) Vào
1 Cổng
IR Vào
1 Cổng
USB Vào
2 cổng
Âm thanh ra
1 Cổng
RS232C Ra
1 Cổng (Jack 3.5)
THÔNG SỐ CƠ HỌC
Màu đường viền
Đen
Độ rộng viền
10.8mm Even
Trọng lượng (Màn)
12kg
Trọng lượng đóng gói
15.4kg
Kích thước màn hình (Ngang x Dọc x Dày)
1234.2 X 706.7X 58.9
Kích thước thùng carton (Rộng x Cao x Dày)
1380 X 118 X 825
Giao tiếp gắn lắp tiêu chuẩn VESA
300 x 300
TÍNH NĂNG - PHẦN CỨNG
Cảm biến dòng điện
8 GB
Cảm biến BLU
Có
Cảm biến độ ẩm
Có
Cảm biến gia tốc (Con quay hồi chuyển)
Có
Đèn hiển thị nguồn
Có
Thao tác phím trên máy
Có
QUẠT (Tích hợp)
Có
TÍNH NĂNG - PHẦN MỀM
Phiên bản Hệ điều hành (webOS)
webOS6.1
Xếp lịch nội dung tại chỗ
Có
Quản lý nhóm
Có
Cắm và Phát USB
Có
Chuyển đổi dự phòng
Có
Hình ảnh logo khởi động
Có
Hình ảnh không có tín hiệu
Có
Đồng bộ RS232C
Có
Đồng bộ Mạng cục bộ
Có
Chia sẻ màn hình
Có
Thẻ video
Có
Phát qua URL
Có
Xoay màn hình
Có
Xoay từ lệnh bên ngoài
Có
Phát không gián đoạn
Có
Cài đặt chế độ chia ô
Có
Nhân bản dữ liệu cài đặt
Có
SNMP
Có
Phương pháp ISM
Có
Tự động thiết lập ID
Có
Gửi thư trạng thái
Có
Quản lý điều khiển
Có
Chứng nhận Cisco
Có
Crestron Connected
Có
Tiết kiệm năng lượng thông minh
Có
Chế độ PM
Có
Đánh thức từ LAN
Có
Mạng sẵn sàng
Có
Beacon
Có
HDMI-CEC
Có
Cài đặt máy chủ SI
Có
webRTC
Có
ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG
Nhiệt độ hoạt động
0 °C to 40 °C
Độ ẩm vận hành
10 % to 80 %
NĂNG LƯỢNG
Nguồn điện
AC 100-240V~, 50/60Hz
Loại nguồn điện
Built-In Power
CÔNG SUẤT TIÊU THỤ
Thông thường
124 W
Tối đa
190 W
BTU (Đơn vị nhiệt của Anh)
423.106BTU/Hr(Typ.), 648.307BTU/Hr(Max.)
Tiết kiệm năng lượng thông minh (70%)
86.8 W
DPM
0.5 W
Tắt nguồn
0.5 W
ÂM THANH
Loa (Tích hợp)
Có 2x10W
CHỨNG NHẬN
Độ an toàn
CB
EMC
FCC Class "B" / CE
ERP / Energy Star
O(New ERP)/O
TƯƠNG THÍCH PHẦN MỀM
SuperSign CMS
Có
SuperSign WB
Có
SuperSign Cloud
Có
CMS di động
Có
Connected Care
Có
NGÔN NGỮ
OSD
Có
Hướng dẫn sử dụng & Phần mềm
