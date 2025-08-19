About Cookies on This Site

Màn hình chuyên dụng LG UHD

50UL5Q-E
Hình ảnh mặt trước có hình ảnh bên trong
Hình ảnh mặt trước
hình ảnh mặt bên góc -45 độ
Hình ảnh mặt bên góc -90 độ
Hình ảnh mặt bên góc +45 độ
Hình ảnh mặt bên góc +90 độ
Hình ảnh mặt sau
Hình ảnh từ phía trên
Hình chụp chi tiết
Tính năng chính

  • Độ phân giải: 3.840 × 2.160 (UHD)
  • Độ sáng: 500 nit (Thông thường)
  • Tình huống sử dụng 24 giờ (24/7)
  • Hướng lên/xuống có hỗ trợ nghiêng
  • Viền bằng nhau
  • Hiệu suất cao với webOS 6.1
Thêm

Bảng hiệu LG webOS UHD hoạt động liên tục 24/7

Trong cửa hàng mỹ phẩm, hai màn hình bảng hiệu được treo cao trên tường và nghiêng xuống, đang hiển thị quảng cáo mỹ phẩm với màu sắc sống động.

* Tất cả hình ảnh trên trang này chỉ nhằm mục đích minh họa.

Chất lượng hình ảnh vượt trội với độ phân giải Ultra HD

Dòng UL5Q-E có độ phân giải UHD giúp tăng độ chân thực của màu sắc và chi tiết trong nội dung. Góc xem rộng cho hình ảnh rõ nét kết hợp với độ sáng 500 nit giúp hiển thị nội dung sống động.

Hiệu suất cao với LG webOS 6.1

LG webOS 6.1 có trên dòng UL5Q-E mang đến khả năng thực hiện mượt nhiều tác vụ cùng lúc. Nền tảng bảng hiệu thông minh LG webOS nâng cao sự tiện lợi của người dùng với GUI* trực quan.

* GUI: Giao diện đồ họa người dùng

Thiết kế viền bằng nhau

Dòng UL5Q-E có thiết kế viền bằng nhau, giúp tăng tính thẩm mỹ cho không gian. Các viền đồng đều này không chỉ hỗ trợ lắp đặt dễ dàng mà còn biến màn hình thông thường thành điểm nhấn nội thất trang nhã.

Trải nghiệm xem thích ứng

Trải nghiệm sự linh hoạt với khả năng nghiêng lên/xuống của dòng UL5Q-E. Dù treo cao hay thấp, màn hình đều có thể được điều chỉnh đến ngang tầm mắt, giúp người dùng xem rõ ở mọi độ cao lắp đặt. Sự linh hoạt này không chỉ giúp tối ưu không gian mà còn mang lại trải nghiệm xem thoải mái, cho thông tin rõ nét từ nhiều góc xem khác nhau.

* Không hỗ trợ 75 inch/86 inch.
** Màn hình này có khả năng nghiêng lên/xuống tới 15 độ; không nghiêng quá phạm vi này để tránh hư hỏng.

Được thiết kế để hoạt động 24/7

Được thiết kế cho môi trường hoạt động không ngừng nghỉ, dòng UL5Q-E sở hữu công nghệ tấm nền cho phép hoạt động 24/7.

* Dòng UL5Q-E có thời gian bảo hành tiêu chuẩn giống như các model bảng hiệu khác và cung cấp gói bảo hành mở rộng tùy chọn với tổng thời gian bảo hành lên đến 5 năm. Nếu mua gói bảo hành mở rộng, thời hạn bảo hành sẽ kết thúc khi đạt 30.000 giờ sử dụng hoặc sau 5 năm, tùy vào sự kiện nào xảy ra trước.

Cảm biến độ sáng tích hợp

Cảm biến độ sáng gắn trước của dòng UL5Q-E tự động điều chỉnh độ sáng phù hợp với các điều kiện ánh sáng khác nhau, giúp tối ưu hóa chất lượng xem và tiết kiệm năng lượng mà không cần can thiệp thủ công. Tính năng thích ứng này mang lại hiệu suất hiển thị ổn định, đồng thời hỗ trợ tối ưu hiệu quả sử dụng điện và cho trải nghiệm xem ứng biến linh hoạt theo sự thay đổi của môi trường.

Kiến trúc bảo mật nâng cao

Dòng UL5Q-E tích hợp công nghệ Enhanced Kernel Protection (EKP) của LG giúp bảo vệ dữ liệu quan trọng khỏi hành vi truy cập trái phép và các mối đe dọa bảo mật tiềm ẩn. Cam kết bảo mật thông tin này được chứng thực bằng chứng nhận Tiêu chuẩn chung EAL2 ISO/IEC 15408 để các doanh nghiệp an tâm rằng thông tin hoạt động và nội dung nhạy cảm của họ vẫn được bảo vệ khi phải đối mặt với những thách thức về bảo mật trong bối cảnh ngày nay.

Giám sát và điều khiển từ xa

Giải pháp giám sát dựa trên web thân thiện với người dùng và cho phép người dùng sử dụng dễ dàng. Sản phẩm cung cấp cho người dùng toàn quyền truy cập vào dữ liệu hiện tại và quá khứ mọi lúc, mọi nơi từ điện thoại di động và PC trong môi trường có kết nối mạng. Sản phẩm cho phép người dùng giám sát thiết bị, điều chỉnh và điều khiển thiết bị từ xa theo thời gian thực.

EPEAT Registered

Công cụ đánh giá môi trường sản phẩm điện tử (EPEAT) là phương pháp giúp nhiều đối tượng khách hàng đánh giá mức ảnh hưởng của sản phẩm đến môi trường. Dòng UL5Q-E có màn hình đạt chứng nhận EPEAT Đồng*, nghĩa là đáp ứng tất cả các tiêu chí bắt buộc trong danh mục Máy tính và Màn hình.

* Ghi nhận vào tháng 8 năm 2025

LG ConnectedCare

Bảo trì dễ dàng và nhanh chóng với dịch vụ LG ConnectedCare* tùy chọn, giải pháp dịch vụ đám mây do LG cung cấp. Giải pháp quản lý trạng thái màn hình từ xa tại nơi làm việc của khách hàng để cung cấp dịch vụ chẩn đoán lỗi và điều khiển từ xa, hỗ trợ khách hàng hoạt động kinh doanh ổn định.

* Dịch vụ “LG ConnectedCare” được cung cấp khác nhau tùy theo khu vực và cần được mua riêng. Vui lòng liên hệ với đại diện kinh doanh của LG tại khu vực để biết thêm thông tin chi tiết.

In

Tất cả thông số

TẤM NỀN MÀN HÌNH

  • Kích thước màn hình (Inch)

    55 inch

  • Công nghệ tấm nền

    ADS

  • Loại chiếu sáng nền

    Direct

  • Tỷ lệ màn hình

    16:9

  • Độ phân giải gốc

    3840x2160 (UHD)

  • Tốc độ làm mới

    60Hz

  • Độ sáng

    500 nit

  • Tỷ lệ tương phản

    1,200:1

  • CR động

    1,000,000:1

  • Gam màu

    DCI 80%

  • Góc xem (Ngang x Dọc)

    178 x 178

  • Độ sâu màu (Số màu)

    10bit, 1.07 Tỷ màu

  • Thời gian phản hồi

    8ms (G to G)

  • Xử lý bề mặt (Phủ mờ)

    1%

  • Tuổi thọ

    30,000Hrs (Min)

  • Số giờ hoạt động (Giờ/ngày)

    24/7

  • HIển thị trang dọc/ Ngang

KẾT NỐI

  • HDMI In (Phiên bản HDCP)

    3 Cổng HDMI ( HDCP 2.2/1.4)

  • RS232C Vào

    1 Cổng

  • RJ45(LAN) Vào

    1 Cổng

  • IR Vào

    1 Cổng

  • USB Vào

    2 cổng

  • Âm thanh ra

    1 Cổng

  • RS232C Ra

    1 Cổng (Jack 3.5)

THÔNG SỐ CƠ HỌC

  • Màu đường viền

    Đen

  • Độ rộng viền

    10.8mm Even

  • Trọng lượng (Màn)

    12kg

  • Trọng lượng đóng gói

    15.4kg

  • Kích thước màn hình (Ngang x Dọc x Dày)

    1234.2 X 706.7X 58.9

  • Kích thước thùng carton (Rộng x Cao x Dày)

    1380 X 118 X 825

  • Giao tiếp gắn lắp tiêu chuẩn VESA

    300 x 300

TÍNH NĂNG - PHẦN CỨNG

  • Cảm biến dòng điện

    8 GB

  • Cảm biến BLU

  • Cảm biến độ ẩm

  • Cảm biến gia tốc (Con quay hồi chuyển)

  • Đèn hiển thị nguồn

  • Thao tác phím trên máy

  • QUẠT (Tích hợp)

TÍNH NĂNG - PHẦN MỀM

  • Phiên bản Hệ điều hành (webOS)

    webOS6.1

  • Xếp lịch nội dung tại chỗ

  • Quản lý nhóm

  • Cắm và Phát USB

  • Chuyển đổi dự phòng

  • Hình ảnh logo khởi động

  • Hình ảnh không có tín hiệu

  • Đồng bộ RS232C

  • Đồng bộ Mạng cục bộ

  • Chia sẻ màn hình

  • Thẻ video

  • Phát qua URL

  • Xoay màn hình

  • Xoay từ lệnh bên ngoài

  • Phát không gián đoạn

  • Cài đặt chế độ chia ô

  • Nhân bản dữ liệu cài đặt

  • SNMP

  • Phương pháp ISM

  • Tự động thiết lập ID

  • Gửi thư trạng thái

  • Quản lý điều khiển

  • Chứng nhận Cisco

  • Crestron Connected

  • Tiết kiệm năng lượng thông minh

  • Chế độ PM

  • Đánh thức từ LAN

  • Mạng sẵn sàng

  • Beacon

  • HDMI-CEC

  • Cài đặt máy chủ SI

  • webRTC

ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG

  • Nhiệt độ hoạt động

    0 °C to 40 °C

  • Độ ẩm vận hành

    10 % to 80 %

NĂNG LƯỢNG

  • Nguồn điện

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Loại nguồn điện

    Built-In Power

CÔNG SUẤT TIÊU THỤ

  • Thông thường

    124 W

  • Tối đa

    190 W

  • BTU (Đơn vị nhiệt của Anh)

    423.106BTU/Hr(Typ.), 648.307BTU/Hr(Max.)

  • Tiết kiệm năng lượng thông minh (70%)

    86.8 W

  • DPM

    0.5 W

  • Tắt nguồn

    0.5 W

ÂM THANH

  • Loa (Tích hợp)

    Có 2x10W

CHỨNG NHẬN

  • Độ an toàn

    CB

  • EMC

    FCC Class "B" / CE

  • ERP / Energy Star

    O(New ERP)/O

TƯƠNG THÍCH PHẦN MỀM

  • SuperSign CMS

  • SuperSign WB

  • SuperSign Cloud

  • CMS di động

  • Connected Care

NGÔN NGỮ

  • OSD

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 