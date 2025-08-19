About Cookies on This Site

Màn hình LED LG đa năng

Màn hình LED LG đa năng

Màn hình LED LG đa năng

LAPA136-GF
Front view with infill image
Front view
-45 degree side view
-90 degree side view
+45 degree side view
+90 degree side view
Rear view
-45 degree rear side view
+45 degree rear side view
Top view
Bottom view
Tính năng chính

  • Kích thước màn hình: 136"
  • Cự ly điểm ảnh: 1,56 mm
  • Độ sáng: 500 nit (Tối đa, sau hiệu chuẩn)
  • Độ phân giải màn hình: 1.920 × 1.080
Thêm

Màn hình LED đa năng với hệ điều hành webOS

Màn hình rộng được lắp đặt trên tường của hội trường, bài thuyết trình được hiển thị nổi bật và rõ ràng trên màn hình lớn.

Màn hình rộng được lắp đặt trên tường của hội trường, bài thuyết trình được hiển thị nổi bật và rõ ràng trên màn hình lớn.

* Tất cả hình ảnh trong trang này chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.

** Phụ kiện chân đỡ khác nhau tùy theo model và cần được mua riêng.

Màn hình LED đa năng tích hợp loa

Trải nghiệm sự tiện lợi của dòng sản phẩm LED đa năng LAPA của LG với màn hình 136 inch tuyệt đẹp. Bộ sản phẩm đa năng này bao gồm bộ điều khiển và loa tích hợp giúp việc thiết lập trở nên dễ dàng. Sản phẩm không yêu cầu kết nối bộ điều khiển hay cấu hình mô-đun, xóa bỏ quan niệm rằng quy trình lắp đặt màn hình LED khó khăn và phức tạp.

Màn hình LAPA lớn gắn trên tường của cửa hàng bán lẻ đang chiếu bài thuyết trình giới thiệu sản phẩm với âm thanh phát qua loa tích hợp.

Màn hình LAPA lớn gắn trên tường của cửa hàng bán lẻ đang chiếu bài thuyết trình giới thiệu sản phẩm với âm thanh phát qua loa tích hợp.

Lắp đặt dễ dàng

Quy trình lắp đặt màn hình LED đa năng rất đơn giản. Trước tiên, cố định tủ (ba tủ cho LAPA136). Tiếp theo, gắn từng mô-đun màn hình LED vào tủ và cuối cùng là cắm cáp nguồn. Quy trình lắp đặt đơn giản giúp tiết kiệm thời gian và công sức, cho phép người dùng dễ dàng quản lý màn hình LED.

Phần này bao gồm tổng cộng ba hình ảnh minh họa các bước cố định ba tủ, gắn mô-đun LED và kết nối cáp nguồn.

Phần này bao gồm tổng cộng ba hình ảnh minh họa các bước cố định ba tủ, gắn mô-đun LED và kết nối cáp nguồn.

* Hình ảnh được minh họa làm ví dụ về model LAPA136.

* Cần bổ sung vít cố định hoặc phụ kiện/giá treo tường lắp đặt.

Kết nối nguồn đơn giản

Dòng sản phẩm LAPA hoạt động với cáp AC kép, đơn giản hóa các kết nối nguồn điện và đảm bảo lắp đặt gọn gàng, cân đối.

Bảo trì nhanh chóng

Trong trường hợp hỏng hóc liên quan đến mô-đun LED hoặc bảng mạch hệ thống, người dùng có thể bảo trì sản phẩm từ phía trước. Mô-đun LED có thể được tháo rời dễ dàng bằng dụng cụ từ đi kèm và thay thế nhanh chóng mà không cần đi dây.

Lắp đặt linh hoạt kèm theo phụ kiện chuyên dụng

Sản phẩm được cung cấp kèm theo các bộ phận cần thiết, bao gồm giá treo tường ngang và dụng cụ lắp đặt. Để thuận tiện hơn, tùy chọn chân đỡ chuyên dụng sẽ giúp bạn dễ dàng xác định vị trí màn hình dựa trên nhu cầu lắp đặt. Ngoài ra, dòng sản phẩm LAPA có thể được sắp xếp liền mạch cạnh nhau theo cấu hình 1 × N, hỗ trợ lên đến 10 màn hình, phù hợp với mục đích và vị trí lắp đặt cụ thể.

Dòng sản phẩm LAPA xuất hiện trong ba hình ảnh khác nhau. Trong hình, sản phẩm được lắp trên tường bằng giá treo tường ngang, có chân đỡ chuyên dụng và được đặt cạnh nhau thành hai màn hình trong thiết lập nhiều màn hình.

Dòng sản phẩm LAPA xuất hiện trong ba hình ảnh khác nhau. Trong hình, sản phẩm được lắp trên tường bằng giá treo tường ngang, có chân đỡ chuyên dụng và được đặt cạnh nhau thành hai màn hình trong thiết lập nhiều màn hình.

* Phụ kiện chân đỡ khác nhau tùy theo model và phải được mua riêng.

LG ConnectedCare theo thời gian thực

Bảo trì dễ dàng và nhanh chóng với dịch vụ LG ConnectedCare* tùy chọn, giải pháp dịch vụ đám mây do LG cung cấp. Giải pháp quản lý trạng thái màn hình từ xa tại nơi làm việc của khách hàng để phục vụ chẩn đoán lỗi và điều khiển từ xa, hỗ trợ hoạt động kinh doanh ổn định cho khách hàng.

Một nhân viên của LG đang giám sát từ xa màn hình LED LAPA được lắp đặt ở nơi khác bằng giải pháp giám sát trên đám mây của LG được gọi là LG ConnectedCare.

Một nhân viên của LG đang giám sát từ xa màn hình LED LAPA được lắp đặt ở nơi khác bằng giải pháp giám sát trên đám mây của LG được gọi là LG ConnectedCare.

* Tính khả dụng của LG ConnectedCare thay đổi theo khu vực.

SoC hiệu năng cao với webOS

SoC Quad Core tích hợp có thể thực hiện nhiều tác vụ cùng lúc, đồng thời phát nội dung mượt mà, không cần trình phát phương tiện. Ngoài ra, nền tảng bảng hiệu thông minh LG webOS cung cấp GUI trực quan và các công cụ phát triển ứng dụng đơn giản.

Một số tác vụ cho phép thực hiện đồng thời được sắp xếp thông qua nền tảng thông minh LG webOS.

Một số tác vụ cho phép thực hiện đồng thời được sắp xếp thông qua nền tảng thông minh LG webOS.

* Trang dành cho Nhà phát triển bảng hiệu webOS (https://webossignage.developer.lge.com) cung cấp tài liệu và công cụ SDK để tạo ứng dụng trên Bảng hiệu kỹ thuật số LG. Chỉ dành cho đối tác.

Tương thích với hệ thống điều khiển AV

Dòng sản phẩm LAPA hỗ trợ Crestron Connected®* cho độ tương thích cao với hệ thống điều khiển AV chuyên nghiệp để đạt được khả năng tích hợp liền mạch và điều khiển tự động**, nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh.

 

* Cần cài đặt ban đầu từ màn hình để tương thích với Crestron Connected®.

** Điều khiển qua mạng

*** Cần mua riêng Crestron Connected®.

Màn hình LAPA trong phòng họp và hệ thống điều khiển AV giúp người dùng điều khiển màn hình.

Chế độ họp văn phòng

Chế độ họp văn phòng cho phép dễ dàng cấu hình thông tin chi tiết về phòng họp, chẳng hạn như số phòng. Chế độ này còn tích hợp nhiều tính năng tiện lợi như tự động chuyển đổi đầu vào, hẹn giờ thuyết trình và các cài đặt có thể điều chỉnh như độ sáng tự động và chế độ hình ảnh.

 

* Người dùng có thể bật Chế độ họp văn phòng tại menu Cài đặt EZ của Bảng hiệu.

Chia sẻ màn hình không dây

Dòng sản phẩm LAPA tương thích với giải pháp chia sẻ màn hình không dây LG One:Quick Share*. Giải pháp này cho phép chia sẻ màn hình PC cá nhân với màn hình hiển thị một cách đơn giản bằng nút và Wi-Fi* tích hợp, đồng thời điều chỉnh các giá trị cài đặt cơ bản (âm lượng, chế độ hình ảnh, độ sáng tự động, v.v.) của màn hình được kết nối mà không cần điều khiển từ xa.

 

* Cần mua riêng LG One:Quick Share.

** Người dùng cần bật SoftAP tại menu Mạng của bảng hiệu.

Hình ảnh này hiển thị nhiều người đang họp qua thiết bị dongle USB được kết nối với máy tính xách tay, sau đó chia sẻ màn hình bằng dòng sản phẩm LAPA lắp trên tường.

Chống cháy lan

Dòng sản phẩm LAPA đáp ứng các tiêu chuẩn của xếp hạng BS476 Part7 Class 1, xác nhận tuân thủ các tiêu chuẩn về cháy lan. Khả năng chống cháy vượt trội giúp cải thiện độ an toàn tại vị trí lắp đặt.

 

* Dòng sản phẩm LAPA được đánh giá về mức độ cháy lan sau 1,5 phút và mức độ cháy lan cuối cùng theo quy trình của BS476 Part7:1997 (R2016), được TUV SUDCertification and Testing (China) Co., Ltd. chứng nhận vào tháng 12 năm 2024 và đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn Class 1 (165+25 mm). (Báo cáo kỹ thuật, số 68.189.24.0712.01).

** Kết quả hoặc hiệu suất thực tế có thể khác nhau tùy vào môi trường sử dụng.

Dòng sản phẩm LAPA được thiết kế để chống cháy.

Khả năng hoạt động ở độ cao 5.000 m

Dòng sản phẩm LAPA được thiết kế để hoạt động ở độ cao lên đến 5.000 mét. Để dòng sản phẩm có khả năng này, bộ cấp nguồn ban đầu (PSU) trên bo mạch nguồn đã được thay bằng PSU mới được tối ưu hóa cho hiệu suất ở độ cao lớn.

LAPA hoạt động trơn tru ở độ cao lên đến 5.000 mét.

LAPA hoạt động trơn tru ở độ cao lên đến 5.000 mét.

* Kết quả hoặc hiệu suất thực tế có thể khác nhau tùy vào môi trường sử dụng.

Tất cả thông số

