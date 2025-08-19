TV khách sạn 4K UHD với giải pháp Pro:Centric

Tận hưởng quyền truy cập nhanh vào thiết bị cá nhân của bạn bằng một mã QR thuận tiện trên TV khách sạn của LG để phát trực tuyến các chương trình OTT yêu thích trên màn hình lớn và trải nghiệm thanh toán an toàn với tính năng tự động xóa thông tin cá nhân để bạn luôn yên tâm. Ngoài ra, với khả năng ghép nối liên tục, bạn chỉ cần kết nối thiết bị một lần và duy trì liên kết trong toàn bộ thời gian lưu trú!