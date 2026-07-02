Job title : Giám Đốc Mua hàng

Work location : HCM

Job level : Director

Application period : 25/07/2026 ~ 09/08/2026

I. Thông tin về người sử dụng lao động:

Tên doanh nghiệp: Chi nhánh Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Sofic - Số 10, Mai Chí Thọ, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0933 291 190

Email: quynhgiang.nguyen@lge.com

Giấy phép kinh doanh số: 0201311397-003 Cơ quan cấp: Sở Tài chính Tp. Hồ Chí Minh cấp.

Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động chính: Kinh doanh các sản phẩm do Công ty sản xuất: Điện thoại, điều hòa nhiệt độ, máy giặt, tủ lạnh, lò vi sóng, máy hút bụi, ti vi và các đồ điện tử gia dụng khác

II. Vị trí công việc: Chuyên gia

Lĩnh vực làm việc: 243 - Giám Đốc Mua hàng

Hình thức làm việc: Thực hiện hợp đồng lao động

Trình độ chuyên môn kỹ thuật: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Thương Mại, Kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan.

Số lượng: 01

Kinh nghiệm: Có trên 01 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý trong các công ty về sản xuất và thương mại về thiết bị điện tử, điện lạnh, gia dụng tại Việt Nam và có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, logistics, chuỗi cung ứng hoặc các ngành liên quan.

Địa điểm làm việc: Tầng 12, Tòa nhà Sofic - Số 10, Mai Chí Thọ, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Thời hạn làm việc: từ ngày 08/09/2026 đến ngày 07/09/2028

Mô tả công việc: Giám Đốc Mua Hàng chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược mua hàng, quản lý hoạt động thu mua trong công ty, đảm bảo nguồn cung ổn định, tối ưu chi phí và nâng cao hoạt động chuỗi cung ứng, cụ thể:

+ Quản lý và xây dựng chiến lược mua hàng trong ngắn hạn và dài hạn

+ Xây dựng và phát triển mạng lưới nhà cung cấp trong và ngoài nước, duy trì mối quan hệ hợp tác chiến lược với các nhà cung cấp chủ lực

+ Xây dựng cơ cấu tổ chức và phát triển đội ngũ mua hàng, xây dựng văn hoá làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả

+ Chủ động tìm kiếm, đàm phán và quản lý các mối quan hệ chiến lược với khách hàng, đối tác và nhà cung cấp uy tín tại Hàn Quốc để đảm bảo nguồn hàng/sản phẩm ổn định và chất lượng

+ Quản lý rủi ro chuỗi cung ứng và xây dựng kế hoạch dự phòng

+ Báo cáo định kỳ cho công ty mẹ tại Hàn Quốc về hiệu quả công việc và các chỉ số KPI

Yêu cầu công việc: Thành thạo kỹ năng xây dựng chiến lược mua hàng ngắn và dài hạn; có năng lực đàm phán thương mại quốc tế và quản lý quan hệ chiến lược với các nhà cung cấp/đối tác (đặc biệt là thị trường Hàn Quốc); am hiểu chuyên sâu về quản trị chuỗi cung ứng, quản lý rủi ro và lập kế hoạch dự phòng nguồn cung; có năng lực tổ chức, hoạch định bộ máy và quản lý/đào tạo đội ngũ thu mua chuyên nghiệp; có khả năng phân tích chỉ số KPI, đánh giá hiệu quả chi phí và báo cáo điều hành cho công ty mẹ tại Hàn Quốc.

Yêu cầu khác (nếu có): Giao tiếp tốt tiếng Hàn Quốc và Tiếng Anh. Ưu tiên các ứng viên đã từng làm việc cho các công ty nước ngoài, công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và có kinh nghiệm thực tế về tìm kiếm, đàm phán và hợp tác kinh doanh quốc tế, đặc biệt với thị trường Hàn Quốc là một lợi thế lớn.

Quyền lợi và phúc lợi: Theo quy định của Pháp Luật Việt Nam và của công ty

III. Tiếp nhận hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25/07/2026 đến ngày 09/08/2026

Thành phần hồ sơ: Sơ yếu lý lịch, Bảng tóm tắt quá trình làm việc và bản sao văn bằng chuyên môn của ứng viên tham gia ứng tuyển (nếu có).

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Chi nhánh Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Người phụ trách: Nguyễn Hữu Quỳnh Giang

Lưu ý: Đối với hồ sơ đạt yêu cầu vòng sơ tuyển sẽ được hẹn thời gian mời phỏng vấn trực tiếp; công ty thông báo qua email của ứng viên trong trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu.