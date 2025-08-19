Job title : Giám Đốc Ngành Hàng Điện Tử Gia Dụng

Work location : HCM

Job level : Manager

Application period : 10/10/2025 ~ 30/10/2025

I. Thông tin về người sử dụng lao động:

- Tên doanh nghiệp: Chi nhánh Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Sofic - Số 10, Mai Chí Thọ, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại: 0933 291 190 Email: quynhgiang.nguyen@lge.com

- Giấy phép kinh doanh số: 0201311397-003 Cơ quan cấp: Sở Tài chính Tp. Hồ Chí Minh cấp.

- Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động chính: Kinh doanh các sản phẩm do Công ty sản xuất: Điện thoại, điều hòa nhiệt độ, máy giặt, tủ lạnh, lò vi sóng, máy hút bụi, ti vi và các đồ điện tử gia dụng khác

II. Vị trí công việc: Chuyên gia

- Lĩnh vực làm việc: 174 (Giám đốc ngành hàng điện tử gia dụng)

- Mô tả công việc: Giám đốc ngành hàng Điện tử Gia dụng chịu trách nhiệm toàn diện về việc phát triển, thực thi chiến lược và quản lý hoạt động kinh doanh cho toàn bộ danh mục sản phẩm Điện tử Gia dụng (như Tủ lạnh, Máy giặt, Điều hòa, Thiết bị nhà bếp, Thiết bị gia dụng nhỏ...) nhằm đạt được các mục tiêu về doanh số, thị phần và lợi nhuận, cụ thể:

+ Chịu trách nhiệm về lợi nhuận, doanh số và thị phần của ngành hàng.

+ Xây dựng và thực thi các chiến lược kinh doanh, giá cả và sản phẩm dựa trên nghiên cứu thị trường và đối thủ.

+ Chủ động tìm kiếm, đàm phán và quản lý các mối quan hệ chiến lược với khách hàng, đối tác và nhà cung cấp uy tín tại Hàn Quốc để đảm bảo nguồn hàng/sản phẩm ổn định và chất lượng.

+ Giám sát chặt chẽ hiệu suất kinh doanh và tồn kho, đưa ra các điều chỉnh kịp thời.

+ Phối hợp với đội ngũ Bán hàng để thúc đẩy doanh số qua các kênh phân phối (Retail, E-commerce, B2B).

+ Làm việc với bộ phận Marketing để phát triển các chiến dịch truyền thông và ra mắt sản phẩm nhằm kích hoạt thương hiệu và thu hút khách hàng.

+ Đóng vai trò là trung tâm điều phối giữa các phòng ban nội bộ (Kinh doanh, Tài chính, Logistics, Sourcing) để đảm bảo hoạt động kinh doanh liền mạch và hiệu quả.

- Hình thức làm việc: Hợp đồng lao động

- Địa điểm làm việc: Tầng 12, Tòa nhà Sofic - Số 10, Mai Chí Thọ, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Thời gian làm việc: Từ 20/11/2025

- Trình độ chuyên môn kỹ thuật: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý trong các công ty về sản xuất và phân phối thiết bị điện tử, điện lạnh, gia dụng và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, phân phối, tiếp thị sản phẩm.

- Yêu cầu khác: Giao tiếp tốt tiếng Hàn Quốc và Tiếng Anh. Ưu tiên các ứng viên đã từng làm việc cho các công ty nước ngoài, công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và có kinh nghiệm thực tế về tìm kiếm, đàm phán và hợp tác kinh doanh quốc tế, đặc biệt với thị trường Hàn Quốc là một lợi thế lớn.

III. Tiếp nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 10/10/2025 đến ngày 30/10/2025

- Thành phần hồ sơ: Sơ yếu lý lịch, Bảng tóm tắt quá trình làm việc và bản sao văn bằng chuyên môn của ứng viên tham gia ứng tuyển (nếu có).

- Nơi tiếp nhận hồ sơ: Chi nhánh Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Người phụ trách: Nguyễn Hữu Quỳnh Giang

Lưu ý: Đối với hồ sơ đạt yêu cầu vòng sơ tuyển sẽ được hẹn thời gian mời phỏng vấn trực tiếp; công ty thông báo qua email của ứng viên trong trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu.