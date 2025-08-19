Job title : Giám Đốc Bán Hàng và Marketing Ngành Hàng Điều Hòa Dân Dụng

Work location : HCM

Job level : Manager

Application period : 10/10/2025 ~ 30/10/2025

I. Thông tin về người sử dụng lao động:

- Tên doanh nghiệp: Chi nhánh Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Sofic - Số 10, Mai Chí Thọ, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại: 0933 291 190 Email: quynhgiang.nguyen@lge.com

- Giấy phép kinh doanh số: 0201311397-003 Cơ quan cấp: Sở Tài chính Tp. Hồ Chí Minh cấp.

- Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động chính: Kinh doanh các sản phẩm do Công ty sản xuất: Điện thoại, điều hòa nhiệt độ, máy giặt, tủ lạnh, lò vi sóng, máy hút bụi, ti vi và các đồ điện tử gia dụng khác

II. Vị trí công việc: Chuyên gia

- Lĩnh vực làm việc: 174 (Giám đốc ngành hàng điện tử gia dụng)

- Mô tả công việc: Giám đốc bán hàng và marketing ngành hàng điều hòa dân dụng chịu trách nhiệm toàn diện về việc hoạch định chiến lược và điều hành hoạt động bán hàng và tiếp thị (Marketing) cho danh mục sản phẩm điều hòa dân dụng, cụ thể:

+ Chịu trách nhiệm cuối cùng về doanh số, lợi nhuận gộp và thị phần của ngành hàng Điều hòa dân dụng.

+ Xây dựng chiến lược Bán hàng (Sales) và Tiếp thị (Marketing) để chiếm lĩnh thị trường Điều hòa dân dụng.

+ Phát triển và quản lý hiệu quả hệ thống đại lý, nhà phân phối và các kênh bán lẻ để tối đa hóa độ phủ.

+ Dẫn dắt và giám sát đội ngũ bán hàng, thiết lập mục tiêu và chính sách bán hàng theo mùa vụ.

+ Lập kế hoạch và thực thi các chiến dịch Tiếp thị (ví dụ: quảng cáo, ra mắt sản phẩm) để thu hút khách hàng và xây dựng thương hiệu.

+ Quyết định danh mục sản phẩm (model, tính năng) và chính sách định giá cạnh tranh.

- Hình thức làm việc: Hợp đồng lao động

- Địa điểm làm việc: Tầng 12, Tòa nhà Sofic - Số 10, Mai Chí Thọ, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Thời gian làm việc: Từ 20/11/2025

- Trình độ chuyên môn kỹ thuật: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý trong các công ty về sản xuất và phân phối thiết bị điện tử, điện lạnh, gia dụng và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, phân phối, tiếp thị sản phẩm.

Yêu cầu khác: Giao tiếp tốt tiếng Hàn Quốc và Tiếng Anh. Ưu tiên các ứng viên đã từng làm việc cho các công ty nước ngoài, công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và có kinh nghiệm thực tế về tìm kiếm, đàm phán và hợp tác kinh doanh quốc tế, đặc biệt với thị trường Hàn Quốc là một lợi thế lớn.

III. Tiếp nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 10/10/2025 đến ngày 30/10/2025

- Thành phần hồ sơ: Sơ yếu lý lịch, Bảng tóm tắt quá trình làm việc và bản sao văn bằng chuyên môn của ứng viên tham gia ứng tuyển (nếu có).

- Nơi tiếp nhận hồ sơ: Chi nhánh Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Người phụ trách: Nguyễn Hữu Quỳnh Giang

Lưu ý: Đối với hồ sơ đạt yêu cầu vòng sơ tuyển sẽ được hẹn thời gian mời phỏng vấn trực tiếp; công ty thông báo qua email của ứng viên trong trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu.