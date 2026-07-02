Job title : Giám Đốc Ngành Hàng Thiết Bị Giải Trí

Work location : HCM

Job level : Director

Application period : 25/07/2026 ~ 09/08/2026

I. Thông tin về người sử dụng lao động:

Tên doanh nghiệp: Chi nhánh Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Sofic - Số 10, Mai Chí Thọ, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0933 291 190

Email: quynhgiang.nguyen@lge.com

Giấy phép kinh doanh số: 0201311397-003 Cơ quan cấp: Sở Tài chính Tp. Hồ Chí Minh cấp.

Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động chính: Kinh doanh các sản phẩm do Công ty sản xuất: Điện thoại, điều hòa nhiệt độ, máy giặt, tủ lạnh, lò vi sóng, máy hút bụi, ti vi và các đồ điện tử gia dụng khác

II. Vị trí công việc: Chuyên gia

Lĩnh vực làm việc: 243 - Giám Đốc Ngành Hàng Thiết Bị Giải Trí

Hình thức làm việc: Thực hiện hợp đồng lao động

Trình độ chuyên môn kỹ thuật: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Thương Mại, Kinh tế, Marketing hoặc các lĩnh vực liên quan.

Số lượng: 01

Kinh nghiệm: Có trên 01 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý trong các công ty về sản xuất và phân phối thiết bị điện tử, điện lạnh, gia dụng, thiết bị giải trí tại Việt Nam và có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, phân phối, tiếp thị sản phẩm.

Địa điểm làm việc: Tầng 12, Tòa nhà Sofic - Số 10, Mai Chí Thọ, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Thời hạn làm việc: từ ngày 01/10/2026 đến ngày 30/09/2028

Mô tả công việc: Giám Đốc Ngành Hàng Thiết Bị Giải Trí chịu trách nhiệm toàn diện về việc phát triển, thực thi chiến lược và quản lý hoạt động kinh doanh cho toàn bộ danh mục sản phẩm Thiết bị giải trí (như Tivi, loa âm thanh, màn hình, tai nghe, ...) nhằm đạt được các mục tiêu về doanh số, thị phần và lợi nhuận, cụ thể:

+ Chịu trách nhiệm về lợi nhuận, doanh số và thị phần của ngành hàng.

+ Xây dựng và thực thi các chiến lược kinh doanh, giá cả và sản phẩm dựa trên nghiên cứu thị trường và đối thủ.

+ Chủ động tìm kiếm, đàm phán và quản lý các mối quan hệ chiến lược với khách hàng, đối tác và nhà cung cấp uy tín tại Hàn Quốc để đảm bảo nguồn hàng/sản phẩm ổn định và chất lượng.

+ Giám sát chặt chẽ hiệu suất kinh doanh và tồn kho, đưa ra các điều chỉnh kịp thời.

+ Phối hợp với đội ngũ Bán hàng để thúc đẩy doanh số qua các kênh phân phối (Retail, E-commerce, B2B).

+ Làm việc với bộ phận Marketing để phát triển các chiến dịch truyền thông và ra mắt sản phẩm nhằm kích hoạt thương hiệu và thu hút khách hàng.

+ Đóng vai trò là trung tâm điều phối giữa các phòng ban nội bộ (Kinh doanh, Tài chính, Logistics, Sourcing) để đảm bảo hoạt động kinh doanh liền mạch và hiệu quả.

Yêu cầu công việc: Am hiểu sâu sắc thị trường và có năng lực quản lý ngành hàng thiết bị giải trí; có khả năng nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược kinh doanh, định giá và phát triển sản phẩm; thành thạo kỹ năng tìm kiếm, đàm phán thương mại quốc tế với các nhà cung cấp/đối tác (đặc biệt là thị trường Hàn Quốc); am hiểu vận hành các kênh phân phối và quản lý tồn kho; có năng lực lãnh đạo, kết nối và điều phối hiệu quả hoạt động giữa các phòng ban.

Yêu cầu khác (nếu có): Giao tiếp tốt tiếng Hàn Quốc và Tiếng Anh. Ưu tiên các ứng viên đã từng làm việc cho các công ty nước ngoài, công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và có kinh nghiệm thực tế về tìm kiếm, đàm phán và hợp tác kinh doanh quốc tế, đặc biệt với thị trường Hàn Quốc là một lợi thế lớn.

Quyền lợi và phúc lợi: Theo quy định của Pháp Luật Việt Nam và của công ty

III. Tiếp nhận hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25/07/2026 đến ngày 09/08/2026

Thành phần hồ sơ: Sơ yếu lý lịch, Bảng tóm tắt quá trình làm việc và bản sao văn bằng chuyên môn của ứng viên tham gia ứng tuyển (nếu có).

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Chi nhánh Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Người phụ trách: Nguyễn Hữu Quỳnh Giang

Lưu ý: Đối với hồ sơ đạt yêu cầu vòng sơ tuyển sẽ được hẹn thời gian mời phỏng vấn trực tiếp; công ty thông báo qua email của ứng viên trong trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu.