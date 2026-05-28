1) Khe hở bằng không

-Để có Hiệu suất tối ưu, LG khuyến nghị khoảng trống tối thiểu 4 mm giữa cạnh tủ lạnh và tường

-Nếu khoảng trống nhỏ hơn 4mm, có thể bị vướng tường khi mở cửa.



2)AI Fresh

-Dựa trên dữ liệu thu được trong ba tuần, AI Fresh giảm nhiệt độ trong khoang làm lạnh thêm 1 độ khi mở cửa thường xuyên.

-Trong trường hợp nhiệt độ cài đặt của Khoang làm lạnh là 1℃ hoặc 2℃, chức năng này sẽ không được kích hoạt.

-AI Fresh chỉ được hỗ trợ thông qua ứng dụng LG ThinQ và LG ThinQ có thể có một số hạn chế về môi trường và phương pháp sử dụng được hỗ trợ.



3) Chế độ Tiết kiệm với AI

-Chế độ tiết kiệm với AI có thể được điều chỉnh theo hai giai đoạn (lên đến 1% cho giai đoạn 1 và lên đến 5% cho giai đoạn 2) và tỷ lệ tiết kiệm thay đổi tùy thuộc vào xếp hạng năng lượng và thông số kỹ thuật của sản phẩm.



-Tỷ lệ tiết kiệm AI cho mỗi giai đoạn có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện sử dụng thực tế.

-Chi tiết kiểm tra cụ thể cho mức tiết kiệm như sau:

1.Model thử nghiệm: GBBW322CEV

2.Điều kiện thử nghiệm: Tủ đông ở -18°C, Tủ lạnh ở 3°C, Không có tải

3. Điều kiện lắp đặt: Nhiệt độ phòng 25°C, độ ẩm 55%

4.Phương pháp thử nghiệm: mở cửa 8 giờ, không mở cửa 16 giờ Tổng thời gian mở cửa trong giờ mở cửa:

Tủ lạnh 28 lần, Tủ đông 6 lần Kết quả năng lượng cho mỗi giai đoạn chế độ tiết kiệm AI trong 3 ngày được chuyển đổi thành mức tiêu thụ năng lượng 24 giờ và so sánh.

5. Khi sử dụng chế độ tiết kiệm AI, chu trình loại bỏ sương giá và tốc độ máy nén có thể được điều chỉnh theo môi trường xung quanh. Áp dụng giai đoạn 2 có thể làm tăng nhiệt độ bên trong của tủ đông và tủ lạnh.

6. Kết quả thử nghiệm đã được TÜV Rheinland Inc. xác minh bằng phương pháp thử nghiệm cụ thể của họ, nhưng kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường sử dụng thực tế.

7. Chế độ tiết kiệm AI chỉ được hỗ trợ thông qua ứng dụng LG ThinQ và LG ThinQ có thể có một số hạn chế về môi trường và phương pháp sử dụng được hỗ trợ.



4) FRESHConverter+™

-Có thể thay đổi cài đặt nhiệt độ bằng cách nhấn nút chọn. Có ba chế độ khác nhau: Thịt (-3℃), Cá (0℃) và Phô mai (2℃)

-Dựa trên kết quả thử nghiệm nội bộ của LG bằng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG để đánh giá mức biến thiên nhiệt độ trung bình trong ngăn FRESHConverter ™ với Không tải và cài đặt 25℃.

-Kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào thay đổi nhiệt độ bên ngoài hoặc cài đặt nhiệt độ bên trong.