About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Fit & Max

LG Fit & Max kết hợp thiết kế chu đáo và công nghệ tiên tiến để tạo ra căn bếp đơn giản, tinh tế và hoàn chỉnh. Với thiết kế chú trọng lối sống thực tế, giải pháp này cho phép lắp đặt âm tường, được định hình bởi sự cân bằng kỹ lưỡng giữa con người, không gian và công nghệ.

Tủ lạnh LG Fit & Max kết hợp hài hòa với tủ bếp hiện đại xung quanh, có ánh sáng ấm áp và đồ nội thất tối giản.

Tủ lạnh LG Fit & Max kết hợp hài hòa với tủ bếp hiện đại xung quanh, có ánh sáng ấm áp và đồ nội thất tối giản.

Được thiết kế mang lại sự hài hòa

"Không phải mọi ngôi nhà đều giống nhau.
Bố cục khác nhau. Phong cách sống thay đổi.

Nội thất ngày nay thường có bề mặt sạch sẽ, bố cục có tổ chức và gắn kết chặt chẽ hơn giữa các không gian hàng ngày. Thiết bị được thiết kế để đặt tự nhiên bên cạnh đồ nội thất xung quanh, giúp tạo cảm giác cân đối, dịu mắt và thoải mái.

Bằng cách giảm sự lộn xộn và hòa hợp với bố cục nội thất hiện đại, không gian trở thành tổng thể gắn kết thay vì tập hợp thành phần riêng lẻ, tạo ra môi trường mở, chu đáo và thoải mái theo thời gian."

Tủ lạnh LG cao, màu bạc vừa vặn với căn bếp trên gác mái màu trắng với ánh sáng giếng trời và một người phụ nữ mở tủ lạnh.

Tủ lạnh LG cao, màu bạc vừa vặn với căn bếp trên gác mái màu trắng với ánh sáng giếng trời và một người phụ nữ mở tủ lạnh.

Được thiết kế theo
cách bạn sống

Không phải mọi ngôi nhà đều cần thêm không gian. Một số chỉ cần sắp xếp gọn hơn. Bề mặt thoáng. Chỗ đựng đồ ẩn. Bố cục tạo cảm giác cân bằng, ngay cả trong không gian nhỏ. Với người chú trọng sự ngăn nắp, Fit & Max trở thành một phần của nhịp sống hàng ngày.

Tủ lạnh FIT

Vừa vặn,
thiết kế âm tường thông minh

Được thiết kế để phù hợp với không gian của bạn – đồng thời duy trì không gian lưu trữ, độ tươi ngon hoặc khả năng sử dụng, cùng hình thức gọn gàng, tích hợp.

Tủ lạnh LG màu bạc được lắp vào tủ bếp tối giản trong căn bếp màu xám hiện đại với tấm ốp tường bằng đá.

LG silver fridge freezer sliding into modern minimalist kitchen cabinetry in a modern gray kitchen with a stone backsplash.

Tủ có vừa với căn bếp nhà tôi không?

Từ căn hộ đến nhà ở, Tủ lạnh LG Fit & Max được thiết kế để phù hợp với mọi căn bếp – hòa quyện liền mạch vào không gian, ngay cả trong bố cục chật hẹp.

Tủ lạnh LG cao, màu bạc được lắp đặt trong tủ bếp màu trắng sáng với các tác phẩm nghệ thuật đóng khung trên tường.

Tủ lạnh LG cao, màu bạc được lắp đặt trong tủ bếp màu trắng sáng với các tác phẩm nghệ thuật đóng khung trên tường.

Phù hợp với không gian bếp nhỏ

Trong căn hộ và ngôi nhà nhỏ gọn, Tủ lạnh Fit & Max vừa vặn với không gian bếp nhỏ hẹp. Sản phẩm cân đối gọn gàng với đồ nội thất xung quanh, giúp duy trì không gian bếp cân bằng.

*Thông số kỹ thuật minh họa áp dụng cho model F-UB (GBBW726AEV).

Bản lề Tủ lạnh LG Fit & Max cho phép mở cửa 110° với khe hở bên 4 mm để lắp đặt tủ vừa khít.

LG Fit & Max Fridge Freezer hinge enabling 110° door opening with 4 mm side clearance for flush cabinet installation.

Khe hở bằng không

Mở rộng chỉ với khe hở 4 mm

Được thiết kế với hệ thống bản lề chuyên dụng, tính năng này cho phép cửa mở hoàn toàn với khe hở cạnh tường chỉ 4 mm. Điều này cho phép lắp đặt tủ lạnh sát tường hoặc tủ bếp liền kề, giảm khe hở bên, trong khi vẫn dễ dàng tiếp cận các ngăn và kệ.1)

Các tính năng AI phù hợp với bạn

Được hỗ trợ bởi AI Inverter™ của LG, Fit & Max thích ứng thông minh với nhịp sống hàng ngày của bạn. Bằng cách phân tích thói quen sử dụng và tối ưu hiệu suất làm mát, thiết bị giữ cho thực phẩm luôn tươi ngon và hiệu quả năng lượng ổn định.

Xem cách thức hoạt động của AI Inverter™

AI Fresh

Tính năng làm mát dự đoán nhu cầu sử dụng

Bằng cách phân tích thói quen mở cửa tủ của người dùng, tủ lạnh dự đoán khoảng thời gian sử dụng thường xuyên. Được hỗ trợ bởi AI Inverter Compressor của LG, sản phẩm tăng hiệu suất làm mát trước khoảng hai giờ để giúp duy trì nhiệt độ ổn định và độ tươi ngon ổn định.2)

Chế độ Tiết kiệm với AI

Tiết kiệm năng lượng, giữ thực phẩm tươi ngon

Chế độ Tiết kiệm với AI3) phân tích tần suất mở cửa và tự động điều chỉnh cường độ làm mát trong khoảng thời gian ít sử dụng. AI Inverter Compressor của LG cho phép điều chỉnh đầu ra có kiểm soát, giúp giảm tiêu thụ điện không cần thiết trong khi vẫn duy trì độ tươi ngon ổn định.

Nhiều hơn từ
cùng một không gian

Tủ lạnh LG Fit & Max chú trọng việc sử dụng không gian hiệu quả, mang lại hiệu suất tin cậy và sự tiện lợi trực quan.

Không gian lưu trữ của Tủ lạnh LG Fit & Max bao gồm giá đựng rượu, My Box, kệ có thể thu lại và ngăn đựng linh hoạt ở cửa.

LG Fit & Max Fridge Freezer storage solutions including a wine rack, My Box, retractable shelf, and flexible door storage.

MAX dành cho ngôi nhà nhỏ gọn

Ngay cả trong tủ lạnh cao, nhỏ gọn, Tủ lạnh LG Fit & Max cũng tận dụng tối đa từng centimet bên trong. Từ kệ linh hoạt và ngăn đựng ở cánh tủ đến ngăn dành riêng cho chai lọ và thực phẩm hàng ngày, mỗi yếu tố được sắp xếp cẩn thận để giúp gia đình 1–2 người luôn ngăn nắp và sử dụng không gian hiệu quả.

Tươi ngon, MAX

Cài đặt nhiệt độ tùy chỉnh và kiểm soát độ ẩm cân bằng phối hợp với nhau để tạo điều kiện bảo quản phù hợp cho các thành phần khác nhau, giúp giữ thực phẩm tươi lâu hơn.

Fresh Converter của Tủ lạnh LG Fit & Max cài đặt sẵn cho thịt, cá và phô mai, người dùng điều chỉnh cài đặt bảng điều khiển.

Fresh Converter của Tủ lạnh LG Fit & Max cài đặt sẵn cho thịt, cá và phô mai, người dùng điều chỉnh cài đặt bảng điều khiển.

FRESHConverter+™

Nhiệt độ cài sẵn đảm bảo tươi ngon

FRESHConverter+™ 4) giúp giữ cho thực phẩm tươi ngon với cài đặt nhiệt độ đặt sẵn dễ dàng. Thiết bị cho phép bạn bảo quản thịt, cá và phô mai ở điều kiện phù hợp với từng thành phần.

Người dùng trượt tùy chọn FRESHBalancer của Tủ lạnh LG Fit & Max từ Rau củ sang Trái cây để điều chỉnh độ ẩm cho rau củ quả.

LG Fit & Max Fridge Freezer storage solutions including a wine rack, My Box, retractable shelf, and flexible door storage.

FRESHBalancer™

Độ ẩm cân bằng cho rau củ quả

FRESHBalancer™ giúp duy trì độ ẩm phù hợp cho trái cây và rau củ. Tính năng này giúp thực phẩm tươi ngon lâu hơn bằng cách giảm độ ẩm mất đi trong quá trình bảo quản.

Tìm model Fit & Max cho không gian của bạn

Các câu hỏi thường gặp

LG Fit & Max là gì?

LG Fit & Max là phương pháp thiết kế tủ lạnh kết hợp căn chỉnh bên ngoài đồng bộ với hiệu quả lưu trữ bên trong tối đa cùng công nghệ độ tươi ngon tiên tiến. Thiết bị được phát triển dành cho các căn bếp hiện đại, nơi hiệu quả sử dụng không gian và sự hài hòa về thị giác là điều thiết yếu.

Fit & Max có phải tủ lạnh âm tường không?

Model Fit & Max là loại tủ lạnh độc lập, được thiết kế để lắp đặt âm tường.

Sản phẩm phù hợp chặt chẽ với tủ bếp xung quanh nhưng không yêu cầu vỏ bọc đồ nội thất đầy đủ như tủ lạnh tích hợp truyền thống.

Có thể lắp đặt Tủ lạnh Fit & Max bên cạnh tủ hoặc tường không?

Có. Một số model có thiết kế Zero Clearance (Khe hở bằng không), cho phép cửa mở hoàn toàn ngay cả khi đặt sát tường hoặc tủ liền kề.

Vẫn phải duy trì khoảng trống thông gió tối thiểu theo hướng dẫn lắp đặt.

Fit & Max tối đa hóa không gian lưu trữ trong diện tích nhỏ gọn như thế nào?

Fit & Max tối ưu hóa bố cục bên trong thông qua các kệ tùy chỉnh, kệ có thể thu lại, giỏ di động ở cánh tủ và ngăn chia nhiều khu.

Cấu trúc này tăng không gian lưu trữ hữu ích trong khi vẫn duy trì độ sâu bên ngoài tiết kiệm không gian phù hợp với tủ.

Độ sâu mỏng hơn có làm giảm dung tích tổng thể không?

Mặc dù được thiết kế để căn chỉnh gần với tủ bếp hơn nhưng bố cục bên trong được thiết kế để duy trì dung tích lưu trữ hữu ích hàng ngày.

Tổng dung tích (tính bằng lít) khác nhau tùy theo model và cần được xem xét dựa trên nhu cầu của gia đình bạn.

Tôi cần tủ lạnh có kích cỡ nào?

Kích thước tủ lạnh phù hợp tùy thuộc vào số người trong gia đình và thói quen bảo quản thực phẩm của bạn. Hướng dẫn chung: 

 

-Tủ lạnh cao 304–387L phù hợp cho 1–2 người.

-Model mỏng, nhiều cánh 506–530L lý tưởng cho các gia đình có 3–4 người.

-Model nhiều cánh 635–750L hoặc model kiểu Mỹ được khuyến nghị cho các gia đình nhiều người hơn.

 

Khi lựa chọn dung tích, hãy cân nhắc tần suất mua sắm, lượng thực phẩm tươi sống so với thực phẩm đông lạnh và không gian căn bếp nhà bạn.

Tôi nên xem xét những gì trước khi mua tủ lạnh Fit & Max?

Trước khi mua, hãy xác nhận:

 

-Chiều rộng, chiều cao và chiều sâu khả dụng

-Khoảng trống thông gió cần thiết

-Khe hở mở cửa

-Sức chứa (lít)

-Cấp hiệu suất năng lượng

 

Tham khảo kích thước lắp đặt chi tiết được cung cấp trên từng trang sản phẩm để đảm bảo model phù hợp với bố cục căn bếp nhà bạn.

*Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.


1) Khe hở bằng không
-Để có Hiệu suất tối ưu, LG khuyến nghị khoảng trống tối thiểu 4 mm giữa cạnh tủ lạnh và tường
-Nếu khoảng trống nhỏ hơn 4mm, có thể bị vướng tường khi mở cửa.

2)AI Fresh
-Dựa trên dữ liệu thu được trong ba tuần, AI Fresh giảm nhiệt độ trong khoang làm lạnh thêm 1 độ khi mở cửa thường xuyên.
-Trong trường hợp nhiệt độ cài đặt của Khoang làm lạnh là 1℃ hoặc 2℃, chức năng này sẽ không được kích hoạt.
-AI Fresh chỉ được hỗ trợ thông qua ứng dụng LG ThinQ và LG ThinQ có thể có một số hạn chế về môi trường và phương pháp sử dụng được hỗ trợ.

3) Chế độ Tiết kiệm với AI
-Chế độ tiết kiệm với AI có thể được điều chỉnh theo hai giai đoạn (lên đến 1% cho giai đoạn 1 và lên đến 5% cho giai đoạn 2) và tỷ lệ tiết kiệm thay đổi tùy thuộc vào xếp hạng năng lượng và thông số kỹ thuật của sản phẩm.


-Tỷ lệ tiết kiệm AI cho mỗi giai đoạn có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện sử dụng thực tế.
-Chi tiết kiểm tra cụ thể cho mức tiết kiệm như sau:
1.Model thử nghiệm: GBBW322CEV
2.Điều kiện thử nghiệm: Tủ đông ở -18°C, Tủ lạnh ở 3°C, Không có tải
3. Điều kiện lắp đặt: Nhiệt độ phòng 25°C, độ ẩm 55%
4.Phương pháp thử nghiệm: mở cửa 8 giờ, không mở cửa 16 giờ Tổng thời gian mở cửa trong giờ mở cửa:
Tủ lạnh 28 lần, Tủ đông 6 lần Kết quả năng lượng cho mỗi giai đoạn chế độ tiết kiệm AI trong 3 ngày được chuyển đổi thành mức tiêu thụ năng lượng 24 giờ và so sánh.
5. Khi sử dụng chế độ tiết kiệm AI, chu trình loại bỏ sương giá và tốc độ máy nén có thể được điều chỉnh theo môi trường xung quanh. Áp dụng giai đoạn 2 có thể làm tăng nhiệt độ bên trong của tủ đông và tủ lạnh.
6. Kết quả thử nghiệm đã được TÜV Rheinland Inc. xác minh bằng phương pháp thử nghiệm cụ thể của họ, nhưng kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường sử dụng thực tế.
7. Chế độ tiết kiệm AI chỉ được hỗ trợ thông qua ứng dụng LG ThinQ và LG ThinQ có thể có một số hạn chế về môi trường và phương pháp sử dụng được hỗ trợ.

4) FRESHConverter+™
-Có thể thay đổi cài đặt nhiệt độ bằng cách nhấn nút chọn. Có ba chế độ khác nhau: Thịt (-3℃), Cá (0℃) và Phô mai (2℃)
-Dựa trên kết quả thử nghiệm nội bộ của LG bằng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG để đánh giá mức biến thiên nhiệt độ trung bình trong ngăn FRESHConverter ™ với Không tải và cài đặt 25℃.
-Kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào thay đổi nhiệt độ bên ngoài hoặc cài đặt nhiệt độ bên trong.

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 