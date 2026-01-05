Máy giặt lồng đứng LG AI DD™ Inverter 20kg màu Than ánh kim T2520AX7G

Sản phẩm nên được lắp đặt trên sàn nhà chắc chắn, bằng phẳng. Nếu sản phẩm không có độ bằng phẳng, có thể xảy ra hiện tượng rung và tiếng ồn.

Nếu sản phẩm không bằng phẳng, vui lòng chỉnh chân điều chỉnh độ cao ở đáy sản phẩm để bằng phẳng. (Vui lòng không nới lỏng vít quá mức. 10 mm trở xuống)

Càng tránh lắp đặt sản phẩm ở nơi có độ ẩm cao càng tốt vì điều này có thể gây ăn mòn và lỗi cho sản phẩm.

Cần có khoảng cách tối thiểu 10 cm ở mặt sau và 5 cm ở bên trái và bên phải (không bao gồm khu vực lắp đặt ống dẫn nước) so với các bức tường nơi lắp đặt sản phẩm.

