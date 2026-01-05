We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Máy giặt lồng đứng LG AI DD™ Inverter 20kg màu Than ánh kim T2520AX7G
Máy giặt lồng đứng LG AI DD™ Inverter 20kg màu Than ánh kim T2520AX7G
T2520AX7G
()
Tính năng chính
- AI DD™
- 6 Motion™
- TurboWash™"
Giải pháp giặt thông minh
AI DD™ 1)
Dựa trên trọng lượng và loại vải
EasyUnload™
Tầm với thuận tiện, dễ dàng
Điều khiển dễ dàng
Nút xoay LCD nhanh chóng và thuận tiện
AI DD™
Tối ưu trí tuệ nhân tạo
Giúp giặt sạch dễ dàng
Trải nghiệm khả năng chăm sóc quần áo vượt trội với trí tuệ nhân tạo AI, tối ưu với từng loại vải
*Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.
6 Motion™
Giải pháp giặt tối ưu
Được trang bị động cơ truyền động trực tiếp Inverter Direct DriveTM, cùng sáu chu trình giặt, giúp quần áo được chăm sóc kỹ càng.
*Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.
*Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.
Tự động phân bổ nước giặt/xả
Sử dụng nhiều lần chỉ trong một lần đổ
Tự động phân phối đúng lượng chất tẩy rửa và nước xả vải. Thậm chí còn nhận thông báo trên điện thoại thông minh khi đến lúc đổ đầy, giúp giặt giũ nhanh chóng và dễ dàng.
*Yêu cầu ứng dụng Wi-fi và ThinQ. Các tính năng có thể thay đổi.
*Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào môi trường.
*Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.
EasyUnload™
Tầm với dễ dàng, tiện lợi
Mặt trước của máy giặt có góc nghiêng mang đến khả năng tiếp cận thoải mái, tiện dụng hơn mà không ảnh hưởng đến công suất.
*Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.
Tối ưu hóa chu trình & tùy chọn
Chu trình giặt phù hợp với thói quen giặt giũ của bạn
Bằng cách tự động chọn chu trình thường xuyên dùng, máy giặt có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian giặt giũ. Chỉ cần chuyển đổi tùy chọn Chỉnh sửa Danh sách Chu trình.
*Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.
*Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.
*Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.
Bộ lọc xơ vải lớn
Phương pháp làm sạch bộ lọc tối ưu
Bộ lọc làm sạch có thể được làm sạch thủ công trước mỗi lần giặt để ngăn máy không để lại bụi và xơ vải trên quần áo.
*Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.
Động cơ truyền động trực tiếp Inverter Direct Drive™
Độ bền cao, giảm thiểu tiếng ồn, rung lắc
Động cơ truyền động trực tiếp Inverter Direct Driveᵀᴹ có độ tin cậy cao, được bảo hành 10 năm.
*Vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn để biết chính sách bảo hành 10 năm.
*Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.
ThinQ™
Cuộc sống giản đơn nhờ điều khiển dễ dàng
Kiểm soát việc giặt mọi lúc, mọi nơi
Ứng dụng ThinQ™ cho phép kết nối với máy giặt của bạn theo cách chưa từng có. Bắt đầu giặt chỉ với một lần chạm nút.
Dễ dàng bảo trì và giám sát
Cho dù đó là bảo trì hàng ngày hay các nhiệm vụ lớn hơn, hãy giám sát thuận tiện mức sử dụng năng lượng của máy giặt thông qua ứng dụng ThinQ™.
Giặt rảnh tay với Trợ lý giọng nói
Nói cho loa thông minh hoặc trợ lý AI biết bạn cần gì và để máy giặt làm nốt phần còn lại.
*Hỗ trợ các thiết bị ngôi nhà thông minh tương thích có thể thay đổi tùy theo quốc gia và cài đặt ngôi nhà thông minh cá nhân của bạn.
*Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.
*Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.
Câu hỏi thường gặp
Q.
Tôi có thể lắp đặt sản phẩm ở đâu và bằng cách nào?
A.
Sản phẩm nên được lắp đặt trên sàn nhà chắc chắn, bằng phẳng. Nếu sản phẩm không có độ bằng phẳng, có thể xảy ra hiện tượng rung và tiếng ồn.
Nếu sản phẩm không bằng phẳng, vui lòng chỉnh chân điều chỉnh độ cao ở đáy sản phẩm để bằng phẳng. (Vui lòng không nới lỏng vít quá mức. 10 mm trở xuống)
Càng tránh lắp đặt sản phẩm ở nơi có độ ẩm cao càng tốt vì điều này có thể gây ăn mòn và lỗi cho sản phẩm.
Cần có khoảng cách tối thiểu 10 cm ở mặt sau và 5 cm ở bên trái và bên phải (không bao gồm khu vực lắp đặt ống dẫn nước) so với các bức tường nơi lắp đặt sản phẩm.
* Nội dung này được tạo ra cho mục đích sử dụng chung và có thể chứa hình ảnh hoặc thông tin chi tiết khác với sản phẩm bạn đã mua.
Q.
Làm cách nào tôi có thể chọn một chu trình?
A.
Điều hướng và chọn chu trình bằng cách xoay nút xoay LCD ở chính giữa bảng điều khiển.
1. Nhấn nút Nguồn để bật máy giặt.
2. Xoay nút xoay để chọn một chu trình (Chu trình mặc định: Bình thường)
3. Sau khi chọn một chu trình, hãy đặt các tùy chọn mong muốn (nhiệt độ, độ vắt, mức độ giặt, v.v.)
4. Sau khi chọn chu trình, nhấn nút Bắt đầu để bắt đầu giặt.
* Nội dung này được tạo ra cho mục đích sử dụng chung và có thể chứa hình ảnh hoặc thông tin chi tiết khác với sản phẩm bạn đã mua.
Q.
Làm cách nào để giữ cho máy giặt của tôi trong tình trạng tốt?
A.
Làm sạch bên trong ngăn chứa chất tẩy rửa thật kỹ bằng bàn chải mềm, bàn chải đánh răng, v.v. Nếu cửa vào bị tắc do chất tẩy rửa thừa hoặc cứng lại, chất tẩy rửa có thể không phân phối đúng cách. Làm sạch ngăn chứa chất tẩy rửa khoảng một lần mỗi tháng để giữ cho ngăn sạch sẽ và sẵn sàng sử dụng.
Vệ sinh bộ lọc sau mỗi lần giặt để giữ cho bộ lọc sạch hơn.
Q.
Làm thế nào tôi có thể chọn chu trình giặt thích hợp?
A.
Nói chung, bạn nên tham khảo nhãn hướng dẫn chăm sóc trên quần áo và chọn chế độ giặt phù hợp trên máy. Nếu bạn chọn chu trình Giặt bằng AI, máy giặt LG có chức năng AI DD sẽ tự động cân quần áo và phát hiện độ mềm để xác định kiểu giặt tối ưu cũng như điều chỉnh chuyển động giặt cho phù hợp.
Q.
AI DD™ mang lại lợi ích gì cho việc giặt giũ?
A.
Máy AI DD™ của LG sử dụng công nghệ thông minh để phân tích riêng trọng lượng và loại vải của quần áo cần giặt. Kết quả là? Chức năng tối ưu hóa chuyển động giặt tự động của máy giúp cải thiện khả năng bảo vệ sợi vải tốt hơn để giữ cho quần áo đắt tiền của bạn luôn đẹp như mới. Động cơ DirectDrive™ cung cấp công nghệ 6 chuyển động để đảm bảo giặt sạch quần áo một cách kỹ lưỡng và hiệu quả.
Q.
Chức năng TurboWash3D™ là gì?
A.
Công nghệ TurboWash3D™ nhanh chóng của LG mang đến quần áo được giặt sạch hoàn toàn chỉ trong 30 phút, với chế độ giặt phù hợp với nhu cầu về quần áo của bạn. Hệ thống phun nước mạnh mẽ kết hợp với lồng giặt và động cơ quay độc lập và ngược chiều nhau tạo ra luồng nước mạnh khiến quần áo cọ xát vào nhau trong suốt chu trình giặt để tăng hiệu suất giặt.
*Được thử nghiệm bởi Intertek với tải trọng IEC 3 kg. Kết quả thời gian hoạt động cho chu trình Bình thường với tùy chọn TurboWash là 29 phút. Thời gian giặt có thể chậm hơn và kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào loại, trọng lượng quần áo và môi trường.
Q.
Chức năng Tự động định lượng hoạt động như thế nào?
A.
Máy giặt tự động LG cho phép bạn đổ trước bột giặt vào ngăn chứa bột giặt và để máy giặt tự làm việc. Công nghệ trong thiết bị cảm biến khối lượng quần áo cần giặt và tự động thêm chính xác lượng bột giặt cần thiết mỗi lần giặt. Nó loại bỏ nguy cơ dùng quá nhiều, giúp bạn tiết kiệm thời gian. Liều lượng chất tẩy rửa phù hợp cũng giúp máy giặt cửa trên hoạt động tốt. Ngăn chứa chất tẩy rửa và chất làm mềm vải có thể chứa tới 25 lần giặt tẩy. Chỉ cần đóng cửa và nhấn khởi động!
Q.
Chức năng hơi nước của máy giặt LG là gì?
A.
Công nghệ Steam™ độc quyền của LG (có trên một số model) giúp xử lý hiệu quả các chất gây dị ứng. Chức năng Allergy Care sử dụng hơi nước ngay từ đầu chu trình giặt để làm mềm sợi vải và loại bỏ các chất gây dị ứng như phấn hoa và mạt bụi.
*Chu trình Allergy Care được Intertek thử nghiệm giúp giảm 99% chất gây dị ứng từ mạt bụi nhà (Der p1), 99,9% mạt bụi sống (Dermatophagoides pteronyssinus) và 99% vi khuẩn (Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis và Escherichia coli).
Q.
Làm cách nào để sử dụng chu trình Vệ sinh lồng giặt trên máy giặt?
A.
Nếu có xơ vải tích tụ trên lồng giặt hoặc lồng giặt có mùi mốc, hãy sử dụng chất tẩy máy giặt để vệ sinh lồng giặt thường xuyên.
Nên chạy chu trình Vệ sinh lồng giặt mỗi tháng một lần để duy trì lồng giặt sạch sẽ.
Q.
Tại sao đồ giặt của tôi bị phủ bụi và xơ vải?
A.
1. Bụi được tạo ra trong quá trình giặt được lọc thông qua bộ lọc làm sạch. Nếu bộ lọc làm sạch đầy, bụi có thể không được lọc ra đúng cách. Bộ lọc làm sạch có thể được làm sạch thủ công trước mỗi lần giặt để ngăn máy không để lại bụi và xơ vải trên quần áo.
2. Tách riêng quần áo màu và trắng với quần áo đen và quần áo dễ xơ vải. Giặt chúng thành nhiều mẻ giặt khác nhau để tránh bụi bẩn và xơ vải bám vào quần áo.
Q.
Làm cách nào để đăng ký sản phẩm của tôi trên ThinQ?
A.
1. Đảm bảo bật cả sản phẩm và bộ định tuyến internet của bạn.
2. Mang sản phẩm đến gần bộ định tuyến internet. Nếu khoảng cách giữa sản phẩm và bộ định tuyến quá xa, cường độ tín hiệu có thể yếu và có thể mất nhiều thời gian để đăng ký sản phẩm của bạn.
3. Cài đặt ứng dụng ThinQ. Vui lòng tham khảo trang liên quan đến quốc gia của bạn để biết thêm hướng dẫn về cách cài đặt ứng dụng ThinQ và đăng ký sản phẩm của bạn.
Tuyên bố miễn trừ
1)AI DD™
-Cảm biến AI chỉ được kích hoạt trong chu trình Giặt bằng AI khi khối lượng quần áo dưới 3kg.
-Chỉ nên sử dụng Giặt·bằng·AI với các loại vải tương tự nhau [không phải loại vải nào cũng có thể được phát hiện] và loại nước giặt phù hợp.
2)làm sạch chỉ trong 30 phút
-Được thử nghiệm bởi Intertek với tải trọng IEC 3 kg. Kết quả thời gian hoạt động cho chu trình Bình thường với tùy chọn TurboWash là 29 phút. Thời gian giặt có thể chậm hơn và kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào loại, trọng lượng quần áo và môi trường.
3)chất gây dị ứng được loại bỏ
-Chu trình Allergy Care được Intertek thử nghiệm giúp giảm 99% chất gây dị ứng từ mạt bụi nhà (Der p1), 99,9% mạt bụi sống (Dermatophagoides pteronyssinus) và 99% vi khuẩn (Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis và Escherichia coli)
Tất cả thông số
Mọi người đang nói gì
Lựa chọn dành cho bạn
Hướng dẫn sử dụng & Phần mềm
Tải về hướng dẫn sử dụng
và phiên bản phần mềm mới nhất cho sản phẩm của bạn
Khắc phục sự cố
Tìm kiếm videos hướng dẫn
cho sản phẩm của bạn
LG Here4U
Hướng dẫn & Phần mềm
Tìm kiếm phụ kiện cho
sản phẩm của bạn
Đăng ký sản phẩm
Việc đăng ký sản phẩm sẽ giúp bạn nhận hỗ trợ nhanh hơn.
Hỗ trợ sản phẩm
Tìm tài liệu hướng dẫn, khắc phục sự cố và bảo hành cho sản phẩm LG của bạn.
Hỗ trợ đặt hàng
Các câu hỏi thường gặp về theo dõi đơn hàng và kiểm tra đơn hàng của bạn.
Yêu cầu sửa chữa
Yêu cầu dịch vụ sửa chữa trực tuyến một cách thuận tiện.
Liên hệ với chúng tôi
Chat
Trực tiếp
Chat với các chuyên gia về sản phẩm lg để được hỗ trợ mua sắm, nhận giảm giá và ưu đãi trong thời gian thực
Zalo
Chat với bộ phận hỗ trợ dịch vụ lg bằng phần mềm nhắn tin phổ biến nhất
Gửi email cho
Chúng tôi
Gửi email cho bộ phận hỗ trợ dịch vụ LG
Gọi cho
Chúng tôi
Trò chuyện trực tiếp với các đại diện hỗ trợ của chúng tôi.
Tìm nơi bán
Sản phẩm tương tự