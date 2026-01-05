We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler 5 móc Màu gương kính đen (bản tiếng Hàn)
Dễ sử dụng, chăm sóc quần áo hàng ngày
DUAL TrueSteam™
Khử khuẩn 99% và loại bỏ mùi hôi khó chịu
Dynamic MovingHanger™
Chuyển động rũ sạch tới 99% bụi mịn
trên quần áo
Built-in HandySteamer™
Là phẳng áo quần nhờ bàn là hơi nước cao áp
AutoFresh System™
Thông gió và hút ẩm cho không gian
DUAL TrueSteam™
Khử khuẩn 99% và loại bỏ mùi hôi khó chịu
DUAL TrueSteam™ áp dụng lượng hơi nước phù hợp với từng loại vải.
Được thử nghiệm bởi Intertk vào tháng 9 năm 2023, tiêu diệt 99,9% vi khuẩn (S. aureus, P. aeruginosa, E. coli và K. pneumoniae) với chương trình Vệ sinh - Bình thường.
**Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.
Dynamic MovingHanger™
Rũ sạch mọi bụi bẩn và bụi mịn bám theo quần áo
Loại bỏ 99% bụi trên áo quần nhờ chuyển động mạnh mẽ tới 350 lần/phút, đồng thời giảm thiểu độ rung và tiếng ồn.
Lắc
Loại bỏ hiệu quả bụi mịn và bụi bẩn từ bên ngoài.
Vẩy
Hơi nước tỏa đều, giảm thiểu nhăn trên quần áo và tăng cường hiệu ứng Làm mới.
Lan tỏa
Vẩy quần áo giúp loại bỏ nhăn hiệu quả hơn.
Thổi
Thổi không khí vào bên trong để giữ hình dáng quần áo.
Đung đưa
Sử dụng các chuyển động nhỏ để tránh làm hỏng đường may hoặc kết cấu trên bề mặt quần áo.
Sắp xếp
Quần áo được sắp xếp thông qua chuyển động nhẹ nhàng của mắc treo quần áo và không khí.
*Được thử nghiệm bởi Intertek vào tháng 11 năm 2023, giảm 99% bụi mịn lơ lửng bên trong Tủ chăm sóc quần áo LG với chương trình Loại bỏ bụi mịn.
**Đã được thử nghiệm bởi phòng thí nghiệm LG, khi vận hành mắc treo quần áo di chuyển của Tủ chăm sóc quần áo mới ở tốc độ RPM tối đa với 5 cặp dây nối, giúp giảm 62% độ rung so với Tủ chăm sóc quần áo thông thường. (Độ rung trung bình: 145㎛ → 55㎛) Kết quả có thể khác tùy thuộc vào quần áo và môi trường.
***Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.
Built-in HandySteamer™
Là phẳng áo quần nhờ bàn là hơi nước cao áp
Hơi nước áp suất cao với 3 mức tùy chọn giúp loại bỏ vết nhăn, giúp áo quần luôn phẳng phiu và mềm mại.
EZ Fit PantsPress™
Làm phẳng và tạo nếp gấp quần hiệu quả
Hệ thống ép quần thông minh giúp làm phẳng và tạo nếp gấp quần tinh tế.
*Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.
QuickRefresh™
Sẵn sàng chỉ với 18 phút
Dual Inverter HeatPump mới giúp tăng hiệu quả chu trình và giảm thời gian chăm sóc áo quần, thấp nhất chỉ còn 18 phút.
Được thử nghiệm bởi Intertek vào tháng 4 năm 2024, Tủ chăm sóc quần áo LG mới với chương trình Làm mới nhanh. Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào số lượng và tình trạng của quần áo.
**Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.
AutoFresh System™
Làm mới quần áo và giúp ngôi nhà luôn khô thoáng
AutoFresh System điều hòa các dòng không khí một cách tự động, giúp quần áo mềm mại, thơm tho, đồng thời loại bỏ nồm ẩm khỏi không gian.
*Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.
Hút ẩm 10L
Loại bỏ nồm ẩm khỏi gia đình bạn
LG Styler có thể đóng vai trò là một chiếc máy hút ẩm với dung tích lên tới 10L, giúp không gian luôn khô thoáng, dễ chịu
Được thử nghiệm bởi Intertek vào tháng 12 năm 2023, hút ẩm trong nhà lên tới 10L mỗi ngày (24 giờ) với chương trình Hút ẩm trong nhà.

Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào môi trường.
**Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào môi trường.
***Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.
Cảm biến phát hiện thông minh
Luôn chủ động với ứng dụng tiện lợi
Mỗi khi quần áo rơi khỏi móc treo, bạn sẽ được thông báo qua màn hình LCD hoặc ứng dụng ThinQ.
*Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.
Màn hình cảm ứng LCD thông minh
Điều khiển dễ dàng với thông tin trực quan
Để giúp người dùng dễ dàng tương tác, màn hình sẽ ưu tiên các chu trình được sử dụng nhiều nhất và luôn cập nhật theo thời gian thực.
*Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.
LG ThinQ™
Tải xuống các chu trình được thiết kế riêng, điều khiển Tủ chăm sóc quần áo LG từ xa
Ứng dụng ThinQ cho phép bạn điều khiển và giám sát quần áo của mình mọi lúc, mọi nơi.
*Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.
*Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.
Câu Hỏi Thường Gặp
Câu Hỏi:
Tôi muốn biết cách sử dụng Tủ chăm sóc quần áo.
Trả lời:
- (Sử dụng nước máy) đổ đầy bình chứa nước ở đáy Tủ chăm sóc quần áo.
- Lần sử dụng đầu tiên sẽ dùng một bình nước đầy.
- Đổ bỏ nước trong bình xả nước.
- Tháo hộp đựng giấy thơm nằm ở góc dưới bên trái của Tủ chăm sóc quần áo và thêm giấy thơm vào.
- Để quần áo không bị rơi xuống, hãy đảm bảo đóng khóa kéo và các nút sau khi gắn vào mắc treo quần áo.
- Đặt các mắc treo quần áo khít vào các rãnh (mắc treo quần áo di chuyển).
- Nhấn nút nguồn và chọn chương trình bạn muốn.
- Sau khi chọn chương trình bạn mong muốn, hãy nhấn nút Start để khởi động sản phẩm.
Nội dung này được tạo ra cho mục đích sử dụng công cộng và có thể chứa hình ảnh hoặc thông tin chi tiết khác với sản phẩm bạn đã mua.
Câu Hỏi:
Tôi có thể lắp đặt sản phẩm ở đâu và bằng cách nào?
Trả lời:
Vui lòng lắp đặt sản phẩm trong môi trường có nhiệt độ không dưới 10℃ hoặc vượt quá 35℃. Nhiệt độ môi trường nằm ngoài phạm vi được khuyến nghị có thể làm giảm hiệu suất và/hoặc khiến sản phẩm bị lỗi.
Ngoài ra, hãy đảm bảo lắp đặt sản phẩm trong phòng thông gió tốt với khoảng trống phía trên ít nhất 20 cm và khoảng cách từ hai bên và phía sau của sản phẩm ít nhất 5 cm. Để tránh sản phẩm bị lắc lư hoặc rung lắc không mong muốn trong quá trình vận hành mắc treo quần áo di chuyển, hãy lắp đặt sản phẩm trên bề mặt phẳng.
Độ phẳng của sản phẩm có thể được điều chỉnh bằng cách xoay chân dưới phía trước ở đế sản phẩm.
Nếu sản phẩm được lắp đặt bên cạnh tường, hãy chừa khoảng cách tối thiểu 5 cm ở các bên để tránh va chạm ở cửa.
Câu Hỏi:
Bạn đang tự hỏi làm cách nào để làm phẳng các vết nhăn và loại bỏ mùi hôi hoặc bụi bẩn trên quần áo của mình?
Trả lời:
Tủ chăm sóc quần áo sử dụng công nghệ sấy hơi nước và mắc treo quần áo di chuyển đã được cấp bằng sáng chế để làm phẳng các vết nhăn cùng mùi hôi và bụi bẩn.
Ứng dụng sấy hơi nước sẽ loại bỏ các hạt bụi bẩn và mùi hôi khỏi quần áo để mắc treo quần áo di chuyển 350 lần một phút có thể dễ dàng quét sạch chúng.
Các thử nghiệm của Intertek đã chỉ ra rằng chương trình [Bụi mịn] loại bỏ trung bình 99% bụi mịn khỏi quần áo.
Khác với làm sạch sấy khô, Tủ chăm sóc quần áo LG chăm sóc quần áo mà không sử dụng đến hóa chất.
Câu Hỏi:
Khi nào mắc treo quần áo di chuyển hoạt động?
Trả lời:
Tủ chăm sóc quần áo hoạt động theo trình tự như sau: chuẩn bị hơi nước → làm nóng trước → làm mới (sử dụng hơi nước + duy trì nhiệt độ) → sấy khô (chuẩn bị sấy khô + sấy khô).
Mắc treo quần áo di chuyển hoạt động từ ứng dụng hơi nước đến giai đoạn duy trì nhiệt độ của chu trình làm mới với thời gian hoạt động và tốc độ RPM khác nhau đối với mỗi chương trình.
Mắc treo quần áo di chuyển tương thích với tất cả chương trình, ngoại trừ các chương trình khử trùng và chăm sóc đồ trải giường, trong đó các giá đỡ được sử dụng thay cho mắc treo quần áo di chuyển.
Câu Hỏi:
Tải trọng tối đa khi chăm sóc đồ trải giường như chăn là bao nhiêu?
Trả lời:
Chỉ có thể khử trùng chăn mỏng bằng Tủ chăm sóc quần áo.
Nên sử dụng chăn và chăn bông có trọng lượng từ 1,5 kilogram (kg) trở xuống.
Nếu không có mắc treo chăn, bạn có thể đặt chăn trên giá đỡ.
Chăn có thể mất nhiều thời gian để sấy khô hơn để sau khi khử trùng. (Trong trường hợp này, vui lòng sử dụng lựa chọn để thêm thời gian để sấy khô).
Câu Hỏi:
Tôi có thể làm khô hoặc vệ sinh giày được không?
Trả lời:
Chất liệu giày nhạy cảm với hơi nước có thể bị hỏng trong quá trình sử dụng.
(Giày hoặc sản phẩm có chứa bọt biển hoặc chất kết dính có thể bị hỏng)
Sản phẩm dùng để chăm sóc quần áo sạch, không nên sử dụng cho giày.
Câu Hỏi:
Chương trình hút ẩm phòng là gì?
Trả lời:
Máy hút ẩm tích hợp giúp quần áo và không gian trong nhà khô ráo nhờ AutoFresh System™.
Bình chứa nước dung tích 10L rộng rãi giúp loại bỏ nỗi lo về sự ẩm ướt.
Ngay cả khi cửa đóng, không khí vẫn được lưu thông và hút ẩm để giữ cho tủ quần áo và không gian sống của bạn luôn trong lành và dễ chịu.
Câu Hỏi:
Bạn đang thắc mắc về tính năng Bảo quản?
Trả lời:
Nếu bạn cần giữ quần áo bên trong Tủ chăm sóc quần áo trong thời gian dài, hãy thử sử dụng tính năng Bảo quản.
Đặt quần áo của bạn vào Tủ chăm sóc quần áo, sau đó nhấn nút nguồn.
Chọn chương trình bạn muốn, sau đó nhấn nút Cài đặt để sử dụng tính năng Bảo quản để đặt thời gian bạn muốn hoàn thành chuyển động.
Bạn có thể đặt thời gian từ 3 giờ đến 19 giờ. Nếu bạn đặt thời gian là 5 giờ, chương trình đã chọn sẽ kết thúc sau 5 giờ.
*Không mở cửa trong thời gian hoạt động. Nước có thể nhỏ từ các vách chắn bên trong xuống sàn.
Nội dung này được tạo ra cho mục đích sử dụng công cộng và có thể chứa hình ảnh hoặc thông tin chi tiết khác với sản phẩm bạn đã mua.
Câu Hỏi:
Tôi có thể sử dụng bình chứa nước trong bao lâu sau khi đổ đầy?
Trả lời:
Dựa trên chương trình Làm mới, Tủ chăm sóc quần áo có thể được sử dụng 3 đến 4 lần trên một bình nước đầy (hoặc 2 lần đối với chương trình Chuyên sâu).
Tuy nhiên, trong lần sử dụng đầu tiên, bình chứa đầy sẽ được dùng để làm đầy máy tạo hơi nước bên trong.
Chỉ cần đổ đầy bình nước khi thông báo đổ đầy nước xuất hiện.
Bình chứa nước phải được đổ đầy trước khi sử dụng.
Sử dụng nước lọc sẽ tăng thời gian sử dụng sản phẩm và giúp sản phẩm hoạt động tốt hơn.
Câu Hỏi:
Làm cách nào để sử dụng khay?
Trả lời:
Khay sẽ ngăn các mảnh vụn rơi xuống đáy sản phẩm và bảo vệ mu bàn chân. (Bảo vệ an toàn) Khay cũng sẽ ngăn một lượng hơi nước ngưng tụ nhỏ, có thể xuất hiện trong quá trình phun hơi nước, nhỏ giọt xuống sàn.
Mở cửa Tủ chăm sóc quần áo và kiểm tra phần đáy.
Đặt khay chuyên dụng xuống phía trước Tủ chăm sóc quần áo.
Móc móc bên trái của khay vào chân dưới cho đến khi khớp vào vị trí.
Câu Hỏi:
Tôi muốn biết cách giữ cho Tủ chăm sóc quần áo ở tình trạng tốt.
Trả lời:
- Dùng vải mềm lau sạch bụi bẩn bên trong sản phẩm.
- Nếu lâu ngày không vệ sinh bình nước, rêu nước có thể hình thành. Vì vậy, hãy vệ sinh bên trong bình nước định kỳ bằng bàn chải vệ sinh.
- Nếu giấy thơm không được thay định kỳ, khả năng khử mùi và hiệu quả tạo mùi có thể sẽ bị suy giảm.
- Định kỳ lau sạch nước tích tụ trong các khu vực gắn/tháo bình chứa nước khi bình nước hoạt động.
- Định kỳ làm trống khay vì nước có thể bị tích tụ lại.
- Nếu bộ lọc bụi bị tắc, khả năng lưu thông không khí bên trong sản phẩm có thể sẽ bị suy giảm, dẫn đến hiệu suất hoạt động kém. Vì vậy, hãy vệ sinh sản phẩm thường xuyên.
