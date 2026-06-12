LG ELECTRONICS RA MẮT PURICARE 360 HIT THẾ HỆ MỚI: LỌC KHÍ DIỆN RỘNG 60M², TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHỦ ĐỘNG VỚI AI+

Việt Nam, ngày 09 tháng 06 năm 2026, LG Electronics (LG) chính thức giới thiệu máy lọc không khí LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới. Đây là bản nâng cấp toàn diện về hiệu suất và công nghệ, mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động cho các gia đình hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng tại các thành phố lớn.

“LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới được phát triển để xử lý toàn diện những vấn đề từ bụi mịn, khí độc, vi khuẩn, đồng thời tự học và điều chỉnh theo thói quen sử dụng thực tế của từng gia đình. Đây là hướng đi mà LG theo đuổi: công nghệ không chỉ vận hành hiệu quả mà còn thích nghi với cuộc sống của người dùng”, ông Shim Seongbo, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Không khí, LG Electronics Việt Nam, chia sẻ.