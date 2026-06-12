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LG ELECTRONICS RA MẮT PURICARE 360 HIT THẾ HỆ MỚI: LỌC KHÍ DIỆN RỘNG 60M², TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHỦ ĐỘNG VỚI AI+

PRESS_RELEASES06/12/2026
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Việt Nam, ngày 09 tháng 06 năm 2026, LG Electronics (LG) chính thức giới thiệu máy lọc không khí LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới. Đây là bản nâng cấp toàn diện về hiệu suất và công nghệ, mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động cho các gia đình hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng tại các thành phố lớn.

“LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới được phát triển để xử lý toàn diện những vấn đề từ bụi mịn, khí độc, vi khuẩn, đồng thời tự học và điều chỉnh theo thói quen sử dụng thực tế của từng gia đình. Đây là hướng đi mà LG theo đuổi: công nghệ không chỉ vận hành hiệu quả mà còn thích nghi với cuộc sống của người dùng”, ông Shim Seongbo, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Không khí, LG Electronics Việt Nam, chia sẻ.

 

Dòng máy lọc không khí LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới của LG

Dòng máy lọc không khí LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới của LG.

Công nghệ làm sạch sâu, bảo vệ sức khỏe gia đình

LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới sở hữu màng lọc đa tầng tích hợp với ba lớp lọc chuyên sâu. Màng lọc thô giữ lại bụi lớn, tóc và lông thú cưng; màng lọc HEPA H13 loại bỏ bụi mịn PM0.01 và các chất gây dị ứng; và màng lọc than hoạt tính có nhiệm vụ khử mùi cùng các khí độc hại. 

Đặc biệt, màng lọc chuẩn HEPA H13 cho phép thiết bị loại bỏ hiệu quả đến 99,999% các hạt bụi siêu mịn có kích thước chỉ PM0.01, kết hợp cùng công nghệ LG Ionizer liên tục giải phóng các ion mang điện tích để trung hòa và vô hiệu hóa các tác nhân có hại trong không khí. 

 

LG PuriCare 360 HIT sở hữu thiết kế tối giản và phù hợp với mọi không gian sống

LG PuriCare 360 HIT sở hữu thiết kế tối giản và phù hợp với mọi không gian sống.

Thiết kế tinh giản, hài hòa mọi không gian

Thấu hiểu nhu cầu bài trí không gian của cư dân đô thị, LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới mang đến ngôn ngữ thiết kế tinh giản. Với thiết kế hình trụ đặc trưng, sản phẩm sở hữu khả năng hút và lọc không khí 360˚ từ mọi hướng, phân phối luồng khí sạch toàn diện đến mọi ngóc ngách trong phòng. Màu trắng thanh lịch cùng các đường nét bo tròn hiện đại giúp sản phẩm dễ dàng hòa hợp với mọi phong cách kiến trúc như một món đồ nội thất. 

Với diện tích sử dụng lý tưởng từ 45 m² lên đến 60 m², sản phẩm phù hợp cho nhiều không gian như phòng khách, phòng ngủ lớn hoặc văn phòng làm việc. Bên cạnh đó, trọng lượng khoảng 6.7 kg cùng thiết kế gọn gàng giúp người dùng dễ dàng di chuyển và bố trí linh hoạt trong nhà.

 

Vận hành thông minh, tiết kiệm năng lượng chủ động

LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới sở hữu khả năng tự học, dự báo và chủ động vận hành. Thiết bị được trang bị cảm biến bụi mịn PM1.0 và cảm biến mùi để theo dõi chất lượng không khí theo thời gian thực. Hệ thống đèn LED thông minh hiển thị trực quan thông qua 4 sắc màu (Xanh lá, Vàng, Cam, Đỏ) giúp người dùng dễ dàng nhận biết mức độ trong lành của môi trường sống.

Chất lượng không khí được hiển thị trực quan qua hệ thống đèn LED 4 màu trên LG 360 HIT

Chất lượng không khí được hiển thị trực quan qua hệ thống đèn LED 4 màu trên LG 360 HIT.

Chế độ Tiết kiệm năng lượng AI+ tự động phân tích và dự đoán chất lượng không khí của ngày tiếp theo dựa trên dữ liệu thu thập được từ 3 ngày trước đó. Nhờ đó, thiết bị tự động điều chỉnh hoạt động để giảm tiêu thụ năng lượng không cần thiết và tăng hiệu quả tổng thể, giúp giảm điện năng tiêu thụ và tăng tuổi thọ bộ lọc.

Ngoài ra, thông qua ứng dụng LG ThinQ, người dùng có thể dễ dàng quản lý thiết bị, kiểm tra tình trạng bộ lọc và điều khiển từ xa mọi lúc, mọi nơi. 

Máy lọc không khí LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới hiện được phân phối bởi Giga. Thông tin chi tiết về sản phẩm và các ưu đãi mới nhất vui lòng truy cập tại link.

 

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Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

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  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 