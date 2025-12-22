LG gram Pro 16 inch

*Chức năng gram chat On-Device cho phép bạn tương tác với các tài liệu được lưu trữ trên PC và không xử lý thông tin hàng ngày đơn giản hoặc các câu hỏi yêu cầu tìm kiếm trên internet.

*Một số tính năng có thể không hoạt động bình thường trong lần sử dụng đầu tiên do On-Device AI cần thời gian học trước để thích ứng với người dùng. ① Tính năng gram chat On-Device yêu cầu lập chỉ mục để kết hợp các từ với dữ liệu từ nội dung PC của bạn, có thể mất thời gian để mang lại kết quả mong muốn. ② Cần ít nhất 80 giờ học mẫu để sử dụng thông báo phát hiện mức sử dụng pin.

*Kết quả tìm kiếm AI có thể thay đổi tùy thuộc vào dữ liệu tại thời điểm tìm kiếm và độ chính xác của nội dung không được đảm bảo, vì vậy cần xác minh người dùng.

*Tính năng này chỉ hỗ trợ tiếng Anh và tiếng Hàn.

**Tài liệu có hơn 200.000 ký tự không được lưu trữ. Có thể lưu tối đa 1.000 tài liệu trong giới hạn này. gram AI sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên máy tính xách tay của bạn để cung cấp kết quả tìm kiếm và câu trả lời. Kết quả đầu ra có thể khác nhau và không được đảm bảo hoàn toàn chính xác. Người dùng nên cân nhắc khi sử dụng.

***Màn hình PC được chụp khoảng mỗi 2 giây một lần với giới hạn lưu trữ khoảng 13 GB. Các hình ảnh đã chụp sẽ tự động bị xóa sau một khoảng thời gian nhất định. Người dùng có thể tùy chỉnh các cài đặt như bật/tắt tính năng, thời gian lưu trữ màn hình và dung lượng thông qua biểu tượng bánh răng ở phía trên gram chat.

***Tính năng này bị tắt theo mặc định và chỉ hoạt động khi bạn chủ động bật nếu muốn sử dụng.

***Tính năng này: ① Có thể khó tìm kiếm văn bản viết tay, hình ảnh mờ hoặc phông chữ trang trí. ② Tìm kiếm dựa trên các kết quả khớp với văn bản chính xác, bao gồm cả khoảng cách. ③ Sử dụng tính năng thu âm có thể làm giảm hiệu suất tính toán.

***Chức năng này không khôi phục các tệp bị mất; thay vào đó, nó giúp người dùng điều hướng đến màn hình trước bằng cách tìm kiếm từ khóa. Người dùng có thể truy xuất tệp bằng cách sao chép và dán.

****Cài đặt hệ thống được hỗ trợ: • Chế độ tối / • Khóa Fn / • Kéo dài thời lượng pin / • Phát hiện mức sử dụng pin bằng AI / • Chế độ đọc sách / • Bàn di chuột / • Chế độ tiết kiệm pin / • Sạc ngoại tuyến USB-C / • Điều khiển độ sáng / • Điều khiển âm thanh