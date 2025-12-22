About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG gram Pro 16 inch |
Copilot+ PC | Windows 11 Home
| Máy tính xách tay Dual AI gọn nhẹ (1,2 kg) | Intel® Core™ U7 dựa trên AI, Màn hình IPS

16Z90U-G
Hình ảnh mặt trước của LG gram Pro 16 inch | <br>Copilot+ PC | Windows 11 Home <br>| Máy tính xách tay Dual AI gọn nhẹ (1,2 kg) | Intel® Core™ U7 dựa trên AI, Màn hình IPS 16Z90U-G
Hình ảnh này thể hiện hai máy tính xách tay nhẹ trên nền sáng. Một chiếc máy tính xách tay được đặt nghiêng để phô ra thiết kế mặt sau mỏng gọn, trong khi chiếc còn lại mở ra để làm nổi bật kiểu dáng mỏng nhẹ với các thông số kỹ thuật chính được hiển thị bên dưới.
Hình ảnh này thể hiện một chiếc máy tính xách tay LG gram nhẹ đang lơ lửng trên nền tối, nhấn mạnh thiết kế mỏng và nhỏ gọn. Văn bản ở trên làm nổi bật trọng lượng chỉ 1.239 g cho kích thước 16 inch, còn huy hiệu chứng nhận độ bền MIL-STD xuất hiện ở phía dưới bên trái, cho thấy thử nghiệm độ bền tiêu chuẩn quân sự.
Hình ảnh thể hiện màn hình máy tính xách tay được chia thành hai phần, một bên hiển thị AI gram chat On-Device còn bên kia hiển thị AI gram chat Cloud, minh họa giao diện AI chat trên thiết bị và trên đám mây.
Hình ảnh thể hiện bộ xử lý Intel® Core™ Ultra trên nền chuyển sắc từ xanh dương sang tím cùng dòng chữ “AI” bán trong suốt khổ lớn, nhiều lớp phía sau chipset này.
Hình ảnh này thể hiện góc nhìn chính diện màn hình máy tính xách tay LG gram có hình ảnh bắn nước đầy màu sắc sống động hiển thị trên màn hình, được đặt trên nền đổi dần sắc độ. Phía trên màn hình là các biểu tượng làm nổi bật các thông số kỹ thuật chính bao gồm màn hình IPS 16 inch có góc xem rộng 178°, gam màu DCI-P3 99% (Thông thường) và tỷ lệ tương phản 1500:1 (Thông thường). Huy hiệu chứng nhận VESA DisplayHDR True Black 1000 xuất hiện ở bên phải, nhấn mạnh khả năng hiển thị tương phản cao và màu sắc sống động, chân thực.
Hình ảnh thể hiện chiếc máy tính xách tay gram đang mở, trên màn hình hiển thị bảng điều khiển dữ liệu, còn bên dưới sản phẩm là dòng chữ “29,5 giờ” và “77 Wh” nhằm làm nổi bật thời lượng pin dài.
Hình ảnh này thể hiện một chiếc máy tính xách tay LG gram Pro hiển thị nội dung chỉnh sửa video trên màn hình, trong đó hai thành phần hình ảnh màu xanh dương hình tròn được hiển thị bên dưới vùng bàn phím.
Hình ảnh này thể hiện máy tính xách tay LG gram được kết nối với máy tính bảng, điện thoại thông minh và màn hình máy tính để bàn, minh họa khả năng đồng bộ và chia sẻ nội dung liền mạch trên iOS, Android và webOS bằng LG gram Link.
Hình ảnh này thể hiện máy tính xách tay LG gram AI trên nền tối, minh họa khả năng bảo vệ bảo mật từ xa thông qua ThinQ với thiết bị được hiển thị dưới dạng được quản lý và bảo vệ an toàn ngay cả khi được truy cập hoặc điều khiển từ xa.
Hình ảnh thể hiện góc chụp từ trên xuống của một chiếc máy tính xách tay có đồ họa rực rỡ với tông màu tím chủ đạo trên màn hình. Bao quanh máy tính xách tay là hình ảnh sóng âm động, mang đến trải nghiệm âm thanh đắm chìm. Logo "Dolby Atmos" được hiển thị ở góc dưới cùng bên phải.
Hình ảnh làm nổi bật các cổng bên của máy tính xách tay, bao gồm HDMI, USB 3.2, USB 4 Type-C (Thunderbolt™ 4) và giắc cắm kết hợp HP/MIC, cho phép kết nối cắm và chạy đơn giản để sạc, truyền dữ liệu và kết nối màn hình bên ngoài mà không cần trạm kết nối.
Hình ảnh này thể hiện sơ đồ kích thước của máy tính xách tay LG gram, cho biết chiều rộng và chiều cao trong hình chụp từ trên xuống, kích thước đường chéo, cùng hình chụp mặt bên cho thấy độ dày và tổng trọng lượng của máy.
Hình ảnh mặt bên trái và dựng màn
Hình ảnh phía trên và gập màn
Tính năng chính

  • Màn hình LCD IPS 16 inch 16:10 2,5K (2560x1600) 
  • Copilot+ PC | Windows 11 Home 
  • Chỉ 1.239 g cho máy tính xách tay 16 inch | Pin 77 Wh 
  • Bộ xử lý Intel® Core™ Ultra | RAM LPDDR5x / SSD NVMe Gen4 
  • Dual AI (On-Device AI + Cloud AI) | LG gram Link
Thêm
Logo LG gram Pro AI

Máy tính xách tay Dual AI siêu di động cho năng suất chưa từng có

LG tái định nghĩa chuẩn mực di động đỉnh cao bằng thiết kế siêu nhẹ và siêu mỏng cho khả năng xách tay vượt trội mà không ảnh hưởng đến hiệu suất AI.Được hỗ trợ bởi Dual AI chỉ có trên LG gram, kết hợp On-Device AI và Cloud AI, thiết bị giúp bạn làm việc thông minh và hiệu quả ở bất kỳ đâu.Tác nghiệp mọi nơi với máy tính xách tay Dual AI siêu di động thế hệ mới.

Máy tính xách tay gram Pro AI 2026 (16Z90U) là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế siêu di động, mỏng nhẹ với hiệu suất của Dual AI, giúp bạn làm việc hiệu quả ở bất cứ đâu.

*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

Bức tranh tổng thể về máy tính xách tay LG gram Pro 16 inch hiện lên với thiết kế siêu di động và siêu bền, màn hình 2,5K 16 inch (2560×1600), các tính năng Dual AI kết hợp linh hoạt giữa AI trên thiết bị và AI đám mây đi kèm hỗ trợ Copilot+ PC, bộ xử lý Intel AI và kết nối LG gram Link cho phép kết nối không dây với các thiết bị iOS, Android và webOS.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Tính di độngHiệu suấtKết nối và bảo mật
Hình ảnh thể hiện dòng chữ “Đỉnh cao mới của tính di động”.

Tính di động cao không chỉ nằm ở tổng trọng lượng, mà còn ở thiết kế thanh mảnh, nhỏ gọn và khả năng sử dụng bền bỉ hàng ngày. LG gram hội tụ tất cả các yếu tố này – kiểu dáng mỏng nhẹ, chiếm diện tích tối thiểu trong túi và thời lượng pin dài – do đó, bạn có thể làm việc hiệu quả mọi lúc, mọi nơi.

Hình ảnh này minh họa nhiều tình huống sử dụng máy tính xách tay LG gram Pro thường ngày, từ làm việc trong phòng chờ, trao đổi công việc ngoài trời, khi đi du lịch cho đến xử lý tác vụ trong nhiều môi trường khác nhau, qua đó nhấn mạnh tính di động và hiệu suất làm việc linh hoạt.

*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

Siêu nhẹ. Siêu mỏng.

LG gram Pro gây ấn tượng với tổng trọng lượng cực nhẹ chỉ 1.239 g với kiểu dáng mỏng và siêu mảnh 13,1 mm.

*Độ dày và tổng trọng lượng được đo tại điểm mỏng nhất và nhẹ nhất của sản phẩm nên có thể có sự chênh lệch. Vui lòng xem thông số kỹ thuật để biết kích thước sản phẩm.

Siêu bền

Máy tính xách tay LG gram đã vượt qua 7 thử nghiệm cấp quân sự, đáp ứng các điều kiện di chuyển và sử dụng hàng ngày. Máy có độ bền ấn tượng như một chiếc notebook chắc chắn nhưng vẫn giữ được thiết kế siêu nhẹ đặc trưng.

*LG gram: Thử nghiệm và chứng nhận tiêu chuẩn MIL-STD-810H được thực hiện bởi KOLAS Labs. Vượt qua 7 lần Thử nghiệm MIL-STD 810H khác nhau về độ bền được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập phù hợp với tiêu chuẩn quân sự của Hoa Kỳ. Tuân thủ các phương pháp thử nghiệm theo MIL-STD-810H, bao gồm Phương pháp 500.6 (Áp suất thấp (Độ cao) Quy trình I – Bảo quản và Phương pháp kết hợp Quy trình II – Vận hành); Phương pháp 501.7 (Nhiệt độ cao (Quy trình I – Bảo quản và Phương pháp kết hợp Quy trình II – Vận hành); Phương pháp 502.7 (Nhiệt độ thấp (Quy trình I – Bảo quản và Phương pháp kết hợp Quy trình II – Vận hành); Phương pháp 509.7 – Thử nghiệm sương muối; Phương pháp 514.8 – Rung; Phương pháp 516.8 – Sốc (Quy trình I – Hoạt động kết hợp Quy trình IV – Thả rơi trong khi vận chuyển). Thiết bị có thể không hoạt động như đã thử nghiệm trong mọi điều kiện. Thử nghiệm được thực hiện trong môi trường được kiểm soát. Không cố thực hiện theo.

*Bảo hành sẽ không có hiệu lực trong trường hợp người dùng tự ý thực hiện bất kỳ thử nghiệm nào hoặc gây hư hại cho gram.

*Vượt qua thử nghiệm này không có nghĩa là thiết bị phù hợp để sử dụng trong môi trường quân đội.

gram được trang bị pin dung lượng cao, cho thời gian sử dụng lên đến 29,5 giờ. Với thời lượng pin kéo dài cả ngày cùng Trợ lý thông minh AI giúp tối ưu hóa hiệu suất tiêu thụ năng lượng theo thói quen sử dụng, bạn có thể làm việc năng suất hơn từ sáng tới đêm mà không bị gián đoạn.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Điều kiện thử nghiệm tuổi thọ pin: Phát lại video ở độ sáng 150 nit, tắt không dây và sử dụng tai nghe với âm lượng mặc định.

*Thời lượng pin được nêu trong tính năng thể hiện việc sử dụng trong điều kiện lý tưởng. Thời gian sử dụng thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của sản phẩm, môi trường của người dùng, kết nối mạng, tình trạng pin và thời gian sử dụng.

*Để sử dụng tính năng thông báo phát hiện mức sử dụng pin của chế độ tiết kiệm pin AI, bạn cần để hệ thống học thói quen sử dụng trong ít nhất 80 giờ.

Hình ảnh thể hiện dòng chữ “Hiệu suất AI ở đẳng cấp chuyên gia”

Hiệu suất đẳng cấp kết hợp cùng sự thông minh của AI

Trải nghiệm hiệu suất mạnh mẽ với bộ xử lý tối ưu hóa bằng AI của Intel. Với đồ họa Intel® (4Xe) và NPU hỗ trợ tác vụ AI, sản phẩm mang đến khả năng phản hồi nhanh chóng cùng hiệu suất ổn định ngay cả khi làm việc đa nhiệm. Ngoài ra, sản phẩm còn kết hợp giữa công nghệ quản lý năng lượng hiệu quả, dung lượng bộ nhớ LPDDR5x lên đến 32 GB và ổ cứng SSD NVMe tối đa 1 TB cùng khe cắm thứ hai giúp tăng tốc độ hệ thống, cũng như tạo sự linh hoạt tối đa cho công việc chỉnh sửa video, thiết kế 3D và tác vụ xử lý bằng AI.

50 TOPS

Bộ xử lý Intel® Core™ Ultra

4Xe

Đồ họa Intel®

'Hình ảnh thể hiện bộ xử lý Intel® Core™ Ultra trên nền chuyển sắc từ xanh dương sang tím cùng dòng chữ “AI” bán trong suốt khổ lớn, nhiều lớp phía sau chipset này.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Hiệu suất AI 50 TOPS được ước tính trong điều kiện hoạt động lý tưởng.

*Các tùy chọn Bộ nhớ và Ổ cứng SSD ở trên yêu cầu mua riêng, và giá bán có thể khác nhau tùy theo quốc gia và model.

*Intel®, logo của Intel và Intel core là nhãn hiệu của Tập đoàn Intel hoặc công ty con.

Trải nghiệm AI nhiều hơn
với Dual AI và Copilot+ PC của gram

Giải pháp Dual AI độc quyền của LG mang đến trải nghiệm AI liền mạch trong cả môi trường trực tuyến lẫn ngoại tuyến. Tăng tính linh hoạt đáng kể trong quy trình làm việc với các tính năng AI của Copilot+ PC. Trải nghiệm trợ lý AI nâng cấp của gram để làm việc theo cách mượt mà, trực quan hơn.

Hình ảnh này hiển thị máy tính xách tay LG gram AI mỏng nhìn từ phía trước trên nền tối giản.

Dual AI:
hiệu suất bền bỉ
với On-Device và Cloud AI

Dual AI của LG gram mang đến trải nghiệm AI liền mạch trong cả môi trường trực tuyến lẫn ngoại tuyến. Được hỗ trợ bởi EXAONE 3.5, giải pháp AI của LG mang tên gram chat On-Device cho phép tìm kiếm và tóm tắt tài liệu trên PC mà không cần kết nối mạng. Với gram chat, bạn có thể kết nối nhanh với gram Link để chuyển tệp hoặc gọi điện, giúp công việc hàng ngày trở nên dễ dàng hơn.

*Hình ảnh mang tính minh họa, với trình tự được rút ngắn và có thể khác với trải nghiệm người dùng thực tế.*Dịch vụ này cung cấp tính năng trả phí của GPT4o, nhưng không hỗ trợ chức năng tích hợp tìm kiếm hay trình chỉnh sửa mã. 

*Để sử dụng gram chat Cloud, bạn phải cài đặt ứng dụng qua liên kết trong Ứng dụng My gram. Dịch vụ được miễn phí trong vòng tối đa một năm, đồng thời không bắt buộc cài đặt và sử dụng. Sau thời gian miễn phí, dịch vụ sẽ không còn khả dụng và gói đăng ký trả phí không được cung cấp.

*Xin lưu ý rằng gram chat On-Device được thiết kế cho các yêu cầu cụ thể và không hỗ trợ trò chuyện liên tục. Để có kết quả tốt nhất, chỉ sử dụng cho các yêu cầu đơn giản trong một lần.

Trải nghiệm On-Device AI, ngay cả khi ngoại tuyến

Nhận câu trả lời phù hợp dựa trên tệp đã lưu trữ**

Mở lại màn hình đã xem gần đây với từ khóa đơn giản***

Tóm tắt tức thì văn bản và tài liệu

Cài nhiều tùy chọn hệ thống khác nhau với lệnh đơn giản****

*Chức năng gram chat On-Device cho phép bạn tương tác với các tài liệu được lưu trữ trên PC và không xử lý thông tin hàng ngày đơn giản hoặc các câu hỏi yêu cầu tìm kiếm trên internet.

*Một số tính năng có thể không hoạt động bình thường trong lần sử dụng đầu tiên do On-Device AI cần thời gian học trước để thích ứng với người dùng. ① Tính năng gram chat On-Device yêu cầu lập chỉ mục để kết hợp các từ với dữ liệu từ nội dung PC của bạn, có thể mất thời gian để mang lại kết quả mong muốn. ② Cần ít nhất 80 giờ học mẫu để sử dụng thông báo phát hiện mức sử dụng pin.

*Kết quả tìm kiếm AI có thể thay đổi tùy thuộc vào dữ liệu tại thời điểm tìm kiếm và độ chính xác của nội dung không được đảm bảo, vì vậy cần xác minh người dùng.

*Tính năng này chỉ hỗ trợ tiếng Anh và tiếng Hàn.

**Tài liệu có hơn 200.000 ký tự không được lưu trữ. Có thể lưu tối đa 1.000 tài liệu trong giới hạn này. gram AI sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên máy tính xách tay của bạn để cung cấp kết quả tìm kiếm và câu trả lời. Kết quả đầu ra có thể khác nhau và không được đảm bảo hoàn toàn chính xác. Người dùng nên cân nhắc khi sử dụng.

***Màn hình PC được chụp khoảng mỗi 2 giây một lần với giới hạn lưu trữ khoảng 13 GB. Các hình ảnh đã chụp sẽ tự động bị xóa sau một khoảng thời gian nhất định. Người dùng có thể tùy chỉnh các cài đặt như bật/tắt tính năng, thời gian lưu trữ màn hình và dung lượng thông qua biểu tượng bánh răng ở phía trên gram chat.

***Tính năng này bị tắt theo mặc định và chỉ hoạt động khi bạn chủ động bật nếu muốn sử dụng.

***Tính năng này: ① Có thể khó tìm kiếm văn bản viết tay, hình ảnh mờ hoặc phông chữ trang trí. ② Tìm kiếm dựa trên các kết quả khớp với văn bản chính xác, bao gồm cả khoảng cách. ③ Sử dụng tính năng thu âm có thể làm giảm hiệu suất tính toán.

***Chức năng này không khôi phục các tệp bị mất; thay vào đó, nó giúp người dùng điều hướng đến màn hình trước bằng cách tìm kiếm từ khóa. Người dùng có thể truy xuất tệp bằng cách sao chép và dán.

****Cài đặt hệ thống được hỗ trợ: • Chế độ tối / • Khóa Fn / • Kéo dài thời lượng pin / • Phát hiện mức sử dụng pin bằng AI / • Chế độ đọc sách / • Bàn di chuột / • Chế độ tiết kiệm pin / • Sạc ngoại tuyến USB-C / • Điều khiển độ sáng / • Điều khiển âm thanh

Copilot+ PC:
trợ lý AI trong Windows

Dự án nặng đô? Xử lý nhẹ nhàng

Copilot+ PC dễ dàng xử lý các tác vụ chỉnh sửa phức tạp, giúp bạn tập trung vào tiến độ mà không lo chậm trễ.

Một cú nhấp, vạn tác vụ

Các phím tắt nhanh giúp bạn nắm bắt thông tin, soạn thảo và hoàn thành công việc nhanh chóng. Ngoài ra, khả năng nhận diện hình ảnh giúp tiết kiệm thời gian và duy trì tập trung chỉ với một lần nhấp.*

Tìm nhanh tìm kiếm bằng ngôn ngữ của bạn

Gọi ra giúp bạn tìm lại những gì đã từng xem chỉ bằng cách mô tả lại. Tìm kiếm tự nhiên cho phép bạn tìm kiếm nội dung trên PC bằng ngôn ngữ tự nhiên mà không cần dung từ khóa.**

Bảo vệ dữ liệu quan trọng

Đây là dòng máy tính Windows bảo mật nhất từ trước đến nay. Nhờ các lớp bảo mật phần cứng được trang bị sẵn, mọi dữ liệu quý giá của bạn sẽ luôn được bảo vệ.***

*Thao tác hình ảnh hiện khả dụng trên các thiết bị; các thao tác khác thay đổi tùy theo vùng thiết bị, ngôn ngữ và bộ ký tự. Một số thao tác yêu cầu gói đăng ký. Xem aka.ms/copilotpluspcs

**Chỉ hỗ trợ một số định dạng văn bản, hình ảnh và tài liệu cụ thể; tối ưu hóa cho một số ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung (Giản thể), tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Tây Ban Nha). Xem aka.ms/copilotpluspcs

***Tính năng nhận dạng khuôn mặt Windows Hello có trên một số Copilot+ PC.

****Copilot trong Windows yêu cầu Windows 11. Một số tính năng yêu cầu NPU. Thời điểm phát hành và khả năng khả dụng của tính năng có thể khác nhau tùy theo thị trường và thiết bị. Xem http://aka.ms/WindowsAIFeatures.

Màn hình độ phân giải cao 16 inch, hiển thị rõ ràng và chi tiết

Trải nghiệm hình ảnh rõ ràng, chi tiết trên màn hình WQXGA 16 inch của LG gram. Nhờ độ phân giải WQXGA (2560×1600) cho độ chi tiết điểm ảnh cao gấp 2 lần so với FHD** cùng tỷ lệ màn hình 16:10 rộng rãi, sản phẩm mang đến thêm nhiều không gian để làm việc đa nhiệm, giúp dễ dàng quản lý nhiều cửa sổ và tác vụ cùng một lúc. Sản phẩm có độ phủ màu DCI-P3 99% (Thông thường) và độ sáng 350 nit (Thông thường) cho chi tiết sắc nét và màu sắc chính xác trên toàn bộ không gian hiển thị. 

Hình ảnh này thể hiện góc nhìn chính diện màn hình máy tính xách tay LG gram có hình ảnh bắn nước đầy màu sắc sống động hiển thị trên màn hình, được đặt trên nền đổi dần sắc độ. Phía trên màn hình là các biểu tượng làm nổi bật các thông số kỹ thuật chính bao gồm màn hình IPS 16 inch có góc xem rộng 178°, gam màu DCI-P3 99% (Thông thường) và tỷ lệ tương phản 1500:1 (Thông thường).

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*DCI-P3 Thông thường 99% (DCI-P3: Tiêu chuẩn màu theo định nghĩa của Digital Cinema Initiatives (DCI)).

**Không gian màn hình được tính bằng cách nhân độ phân giải chiều ngang với chiều dọc, cho ra kết quả 2.073.600 điểm ảnh đối với Full HD (1920×1080) và 4.096.000 điểm ảnh đối với WQXGA (2560×1600).

Luồng gió được cải thiện đến 21%**.
Hiệu suất bền bỉ theo thời gian.

Tập trung làm việc và giải trí mà máy vẫn mát mẻ. Thiết kế quạt kép giúp tăng cường luồng gió, hỗ trợ hệ thống vận hành ổn định ngay cả khi xử lý các tác vụ nặng, bao gồm cả khối lượng công việc dựa trên AI. Quạt được tối ưu để đạt mức lưu thông không khí cao hơn tới 21% so với model trước, góp phần duy trì hiệu quả tản nhiệt đáng tin cậy.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Chế độ làm mát AI sẽ có hiệu lực sau khi khởi động lại máy sau khi cập nhật BIOS. Bản cập nhật BIOS được tự động thực hiện trong lần khởi động đầu tiên sau khi mua và sẽ được cài đặt sau khi khởi động lại nếu người dùng đồng ý khởi động lại.

**“Luồng gió tăng 21%” dựa trên kết quả thử nghiệm nội bộ so với model LG gram năm trước (16Z90TP) trong cùng điều kiện thử nghiệm. Kết quả thực tế có thể khác nhau.

Âm thanh không gian sống động bao trùm xung quanh

Không gian âm thanh trở nên sống động. Công nghệ Dolby Atmos đưa bạn vào chuyến phiêu lưu tới thế giới âm thanh 360 độ đa chiều đầy choáng ngợp.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Dolby, Dolby Atmos và biểu tượng chữ D kép là các nhãn hiệu đã được đăng ký của Dolby Laboratories Licensing Corporation.

*Các thông số hiệu năng của Dolby Atmos dựa trên thông tin từ trang web chính thức của Dolby Atmos.

Hình ảnh này thể hiện máy tính xách tay LG gram được kết nối với máy tính bảng, điện thoại thông minh và màn hình máy tính để bàn, minh họa khả năng đồng bộ và chia sẻ nội dung liền mạch trên iOS, Android và webOS bằng LG gram Link.

LG gram Link:
dễ dàng đồng bộ thiết bị—
iOS, Android và webOS
trên LG gram của bạn

gram Link kết nối tất cả, bất kể là iOS, Android hay webOS, xua tan nỗi lo về khả năng tương thích với hệ điều hành. Chia sẻ tệp, phản chiếu màn hình và duy trì kết nối liền mạch giữa tất cả các thiết bị.

Các tính năng chính của LG gram Link

Chia sẻ tệp giữa nhiều thiết bị

Điều khiển và hiển thị chéo thiết bị

Tìm kiếm và sắp xếp ảnh

Cảnh báo và âm thanh di động trên PC

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Để hoạt động bình thường, hãy cài đặt ứng dụng LG gram Link trên thiết bị di động, yêu cầu phiên bản iOS 16.4 trở lên và phiên bản Android 9 trở lên.

*Để cài đặt ứng dụng LG gram Link, bạn có thể sử dụng [chương trình LG Update] để tự động tìm và cài đặt ứng dụng LG Update phù hợp với hệ thống. (Áp dụng với các model phát hành từ năm 2024 trở đi). 

*Tính năng tích hợp webOS chỉ được hỗ trợ trên các model chạy webOS26.

*Tính năng chia sẻ tệp có thể được sử dụng mà không cần kết nối mạng qua Bluetooth. Tất cả các tính năng khác yêu cầu máy tính xách tay và thiết bị di động phải được kết nối với cùng một mạng.*Hỗ trợ Smart Monitor sẽ có sau. Một số Smart TV và màn hình có thể không được hỗ trợ.

*Logo iOS và Android lần lượt là nhãn hiệu đã đăng ký của Apple Inc., Google LLC và LG Electronics Inc.

Hình ảnh này thể hiện máy tính xách tay LG gram AI trên nền tối, minh họa khả năng bảo vệ bảo mật từ xa thông qua ThinQ với thiết bị được hiển thị dưới dạng được quản lý và bảo vệ an toàn ngay cả khi được truy cập hoặc điều khiển từ xa.

Xóa. Khóa.
Bảo vệ – từ xa.

Với ThinQ, bạn có thể khóa LG gram từ xa và xóa hoàn toàn dữ liệu nếu mất máy. Việc xóa dữ liệu nhằm ngăn khả năng khôi phục hoặc truy cập chuyên sâu, giúp thông tin nhạy cảm luôn được bảo mật.

*Màn hình mô phỏng. Tính khả dụng của tính năng và ứng dụng có thể khác nhau tùy theo khu vực.*Tính năng này yêu cầu kết nối internet đang hoạt động.
*Dự kiến sẽ được hỗ trợ từ Quý 1 năm 2026. Các model được hỗ trợ và tính khả dụng có thể khác nhau tùy theo quốc gia.

Hình ảnh làm nổi bật các cổng bên của máy tính xách tay, bao gồm HDMI, USB 3.2, USB 4 Type-C (Thunderbolt™ 4) và giắc cắm kết hợp HP/MIC, cho phép kết nối cắm và chạy đơn giản để sạc, truyền dữ liệu và kết nối màn hình bên ngoài mà không cần trạm kết nối.

Kết nối
đơn giản, tức thì

Hai cổng USB 3.2, một cổng HDMI và hai cổng Thunderbolt™ 4 USB-C hỗ trợ truyền dữ liệu nhanh, sạc USB-C và kết nối màn hình bên ngoài. Kết nối cắm và chạy giúp làm việc hiệu quả mà không cần trạm kết nối.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*USB Type-C™ và USB-C™ là nhãn hiệu của USB Implementers Forum.

*Bộ sạc máy tính xách tay di động (bộ chuyển đổi) được bao gồm trong gói.

In

Tất cả thông số

THÔNG TIN

  • Danh mục sản phẩm

    gram Pro

  • Năm

    Y26

PIN

  • Pin

    77 Wh Li-Ion

THIẾT KẾ

  • Màu sắc

    "Màu sắc: Essence White, Obsidian Black Mặt A: Mg (trắng, đen) Mặt B: PC hoặc bản cảm ứng: kính cảm ứng Mặt C: Mg (trắng, đen) Mặt D: Mg (trắng, đen)"

HỆ THỐNG

  • Đồ họa

    Intel® graphics

  • Bộ nhớ

    16 / 32GB LPDDR5X (Dual Channel, 7500MHz)

  • Hệ điều hành

    Windows 11 Home / Pro, Non-OS (KR, VN, SPAIN)

  • Bộ xử lý

    "Intel® Core™ Ultra U7 355 (8 nhân: 4P + 4 LP-E, xung tối đa P-core 4.7 GHz, Intel Smart Cache 12MB) Intel® Core™ Ultra U5 325 (8 nhân: 4P + 4 LP-E, xung tối đa P-core 4.5 GHz, Intel Smart Cache 12MB)"

MÀN HÌNH

  • Độ sáng

    350 nit

  • Độ tương phản

    1500:1 (điển hình)

  • Loại tấm nền

    IPS LCD (tùy chọn cảm ứng)

  • Pol

    Chống chói (không cảm ứng) / Bóng (cảm ứng)

  • Tỷ lệ

    'Tỷ lệ 16:10

  • Độ phân giải

    Màn hình LCD WQXGA (2560 × 1600)

  • Thời gian phản hồi

    30 ms (điển hình)

  • Kích thước (Inch)

    16 inch

  • Kích thước (cm)

    40,6 cm

LƯU TRỮ

  • SSD

    '2 khe SSD M.2, Gen4 - NVMe : 1TB / 512GB / 256GB

ÂM THANH

  • Âm thanh

    HD Audio với Dolby Atmos

  • Loa

    Loa stereo (3.0W x2) Smart AMP (tối đa 5W)

KẾT NỐI

  • BT

    BT 6.0

  • Webcam

    Webcam FHD IR với micro kép (nhận diện khuôn mặt)

  • LAN

    "10/100 hoặc Gigabit với cổng RJ45 (tùy chọn) 10/100 với adapter RJ45 (tùy chọn) (Tùy theo quốc gia và SKU)"

PHỤ KIỆN

  • Phụ kiện

    "Sạc laptop, cáp USB-C to C, adapter USB-C to RJ45 (Tùy theo quốc gia và SKU)"

PHẦN MỀM CÀI ĐẶT SẴN

  • LG Display Extension

    O

  • LG Easy Guide /Hướng dẫn khắc phục sự cố

    O

  • LG Glance by Mirametrix®

    X

  • LG On Screen Display 3

    O

  • Cài đặt bút LG

    X

  • Bamboo Paper

    X

  • LG Lively Theme

    O

THIẾT BỊ ĐẦU VÀO

  • Bàn phím

    Bàn phím full size có đèn nền (US: 97 phím, UK: 98 phím với numpad 3 cột)

  • Thiết bị trỏ

    Touchpad Precision hỗ trợ cuộn và cử chỉ

LED

  • LED

    'Đèn nguồn, Caps Lock, sạc (màu trắng), IR, webcam, micro

CỔNG VÀO/RA

  • HP-Out

    Cổng tai nghe 4 cực (chuẩn US)

  • USB Type A

    USB 3.2 Gen1 (x2)

  • USB Type C

    USB 4 Gen3x2 Type-C (x2, hỗ trợ Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt 4)

  • HDMI

    HDMI 2.1 (4K@60Hz)

Mọi người đang nói gì

Lựa chọn dành cho bạn

Bạn cần trợ giúp?

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn.

Nhận hỗ trợ

Liên hệ với chúng tôi

Tìm nơi bán

Trải nghiệm sản phẩm gần bạn
Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 