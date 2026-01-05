Cân bằng phong thủy cho nhà của bạn: Đặt tủ lạnh và máy giặt theo phong thủy

Phong thủy, nghĩa đen là “gió-nước”, là một nghệ thuật và khoa học cổ xưa của Trung Quốc được phát triển cách đây hơn 3.000 năm. Phong thủy tập trung vào vị trí và hướng của các vật dụng để con người hòa hợp với môi trường. Dù bắt nguồn từ truyền thống lâu đời, nhiều nguyên lý Phong thủy được xây dựng trên cơ sở thực tế và logic, vì vậy có thể áp dụng trong thiết kế nhà hiện đại.

Ý tưởng cốt lõi của Phong thủy là tạo ra không gian thúc đẩy dòng chảy năng lượng tích cực, hay còn gọi là “khí” nhằm nâng cao sức khỏe và tinh thần của người sống trong đó. Khi áp dụng vào thiết bị gia dụng, ta cần phải cân nhắc cả vai trò chức năng cũng như yếu tố năng lượng tượng trưng để tạo ra không gian sống hài hòa.