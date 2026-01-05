We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
GỢI Ý VÀ MẸO
Máy giặt sử dụng bao nhiêu Watt và cách tiết kiệm điện
Hiểu mức tiêu thụ năng lượng của máy giặt là bước đầu tiên để quản lý hóa đơn tiền điện của gia đình bạn và đưa ra những lựa chọn thân thiện hơn với môi trường. Một câu hỏi phổ biến mà chủ nhà thường đặt ra là: “Máy giặt sử dụng bao nhiêu watt?” Con số này không cố định mà thay đổi tùy theo loại máy, chu trình bạn chọn và nhiệt độ nước. Hướng dẫn toàn diện này sẽ phân tích công suất điển hình của máy giặt, giải thích các yếu tố ảnh hưởng đến mức sử dụng năng lượng và cung cấp các phương pháp rõ ràng để tính toán chi phí điện. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ các mẹo thiết thực để giảm mức tiêu thụ và giúp bạn chọn được một mẫu máy tiết kiệm năng lượng, chẳng hạn như những sản phẩm của LG, để đảm bảo tiết kiệm về lâu dài.
Mức sử dụng điện năng điển hình của máy giặt
Công suất tiêu thụ của máy giặt được đo bằng watt (W), thể hiện mức sử dụng năng lượng tại thời điểm bất kỳ. Tuy nhiên, hóa đơn tiền điện của bạn được tính theo kilowatt-giờ (kWh), tức là tổng năng lượng tiêu thụ trong một khoảng thời gian. Nhìn chung, công suất của máy giặt có thể dao động từ 400 đến 2.000 watt và yếu tố có tác động lớn nhất đến mức này là bộ gia nhiệt được sử dụng cho quá trình giặt ấm hoặc giặt nóng. Mô-tơ nhào trộn quần áo sử dụng tương đối ít năng lượng, còn bộ gia nhiệt là bộ phận tiêu thụ nhiều năng lượng nhất tính đến hiện tại.
Máy giặt cửa trước
Loại máy này thường tiết kiệm năng lượng hơn, sử dụng từ 1.000 đến 1.500 watt, chủ yếu khi bộ gia nhiệt hoạt động. Trong quá trình giặt lạnh, máy chỉ tiêu thụ có 200–400 watt.
Ví dụ: chu trình 1 giờ trên máy 1.500 watt sẽ sử dụng lượng điện năng là 1,5 kilowatt-giờ (kWh). Khi hiểu nguyên tắc cơ bản này, bạn sẽ nắm được chìa khóa để quản lý chi phí năng lượng liên quan đến hoạt động giặt ủi.
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức sử dụng năng lượng của máy giặt
Có một số yếu tố xác định số watt mà máy giặt của bạn sử dụng trong mỗi chu trình. Bạn có thể tiết kiệm được một khoản đáng kể nếu lưu ý đến những yếu tố này.
✔ Nhiệt độ nước: Đây là yếu tố quan trọng nhất. Khoảng 80–90% mức tiêu thụ năng lượng của máy giặt đến từ việc làm nóng nước. Giặt nóng (60°C trở lên) sử dụng lượng điện năng cao hơn đáng kể so với giặt ấm hoặc lạnh.
✔ Lựa chọn chu trình giặt: Chu trình giặt mạnh hoặc “khử trùng” sẽ chạy lâu hơn và sử dụng nước nóng hơn, từ đó làm tăng mức tiêu thụ kWh. Ngược lại, chương trình “tiết kiệm” được thiết kế để tiết kiệm năng lượng.
✔ Quy mô mẻ giặt: Giặt đầy tải sẽ tiết kiệm năng lượng hơn khi giặt nửa tải. Máy giặt LG hiện đại với công nghệ AI DD™ giải quyết vấn đề này bằng cách tự động phát hiện trọng lượng và độ mềm của vải trong mẻ giặt để chọn cách thức giặt tối ưu, đảm bảo giặt sạch hoàn hảo mà không lãng phí năng lượng.
✔ Độ tuổi và tình trạng của máy: Máy cũ thường tiết kiệm năng lượng kém hơn. Bảo trì thường xuyên, chẳng hạn như vệ sinh bộ lọc, cũng có thể giúp máy chạy hiệu quả hơn.
So sánh khả năng tiết kiệm năng lượng của máy giặt cửa trước và máy giặt cửa trên
Xét về khả năng tiết kiệm điện, máy giặt cửa trước thường có lợi thế lớn so với các mẫu máy cửa trên. Sự khác biệt này là do thiết kế cơ bản của chúng. Máy giặt cửa trước sử dụng thao tác nhào trộn để nâng quần áo lên xuống một lượng nước nhỏ, do đó cần ít nước hơn nhiều – đôi khi ít hơn tới 50% so với máy giặt cửa trên. Vì sử dụng ít nước hơn nên mẫu máy này cần ít năng lượng hơn để làm nóng nước, giúp tiết kiệm điện hơn cho các chu trình giặt nóng và ấm. Hơn nữa, máy giặt cửa trước thường đạt được tốc độ quay cao hơn, giúp loại bỏ nước khỏi quần áo hiệu quả hơn và giảm thời gian cũng như năng lượng cần thiết để sấy khô.
Chi phí điện ước tính cho mỗi chu trình giặt
Tính toán chi phí điện của một chu trình giặt rất dễ. Dưới đây là hướng dẫn từng bước đơn giản:
✔ Tìm công suất: Xem hướng dẫn sử dụng dành cho máy của bạn để biết định mức công suất tính bằng watt (W). Lấy máy giặt LG 1.500 W làm ví dụ.
✔ Xác định thời lượng chu trình: Lưu ý rằng thời lượng của chu trình giặt mà bạn chọn được tính bằng giờ. Một chu trình tiêu chuẩn có thể dài 1,5 giờ.
✔ Tính toán kWh: Sử dụng công thức (Công suất × Giờ sử dụng) ÷ 1.000 = kWh. Ví dụ: (1.500 W × 1,5 giờ) ÷ 1.000 = 2,25 kWh
✔ Kiểm tra giá điện: Ở Việt Nam, giả sử mức giá điện là khoảng 1.984 VNĐ/kWh (có thể thay đổi)
✔ Tính toán chi phí: Nhân số kWh với giá điện
Ví dụ: 2,25 kWh x 1.984 = 4.464 VNĐ
Như vậy, mỗi chu trình giặt ấm có thể tốn khoảng 4.464 VNĐ.
Giảm công suất tiêu thụ khi sử dụng máy giặt
Bạn có thể dễ dàng tiết kiệm năng lượng chỉ với một vài thay đổi đơn giản về thói quen:
✔ Giặt bằng nước lạnh: Chọn giặt lạnh bất cứ khi nào có thể để giảm mạnh mức sử dụng năng lượng.
✔ Giặt đầy tải: Để mỗi chu trình giặt đạt hiệu quả cao nhất, hãy giặt đủ tải để giúp giảm tổng số lần giặt cần thực hiện.
✔ Sử dụng chương trình Eco: Chu trình này sử dụng nhiệt độ thấp hơn và lượng nước ít hơn trong thời gian dài hơn để đạt được cùng một mức độ sạch với lượng năng lượng thấp hơn.
✔ Chọn tốc độ quay cao: Tốc độ quay cuối cùng cao hơn sẽ vắt ra nhiều nước hơn, giảm khối lượng công việc cho máy sấy quần áo.
✔ Ngâm trước các món đồ bị bẩn nặng: Ngâm trước các vết bẩn cứng đầu có thể giúp bạn tránh được việc phải giặt lại một lượt nữa.
✔ Bảo trì máy: Thường xuyên vệ sinh bộ lọc để giúp máy chạy với hiệu suất cao nhất.
✔ Tận dụng các tính năng thông minh: Sử dụng ứng dụng LG ThinQ™ để lên lịch giặt trong giờ điện thấp điểm nếu nhà cung cấp dịch vụ tiện ích của bạn có loại giờ này.
Bạn đã sẵn sàng tìm ra chiếc máy giặt giúp tiết kiệm tiền chưa?
Câu hỏi thường gặp
Q.
Máy giặt sử dụng bao nhiêu watt mỗi chu trình?
A.
Một chiếc máy giặt thông thường sử dụng từ 400 đến 2.000 watt, tùy thuộc vào loại máy và việc có sử dụng bộ gia nhiệt tích hợp hay không. Mẫu máy cửa trước tiêu thụ khoảng 1.000–1.500 W, trong khi máy cửa trên có thể đạt 1.800 W.
Q.
Những yếu tố nào ảnh hưởng đến mức tiêu thụ điện của máy giặt?
A.
Các yếu tố chính bao gồm nhiệt độ nước, chu trình giặt đã chọn, quy mô mẻ giặt và tuổi máy. Quá trình gia nhiệt nước chiếm 80–90% tổng mức sử dụng năng lượng, do đó, việc sử dụng nước lạnh có thể giảm đáng kể mức tiêu thụ.
Q.
Chi phí cho một chu trình giặt ở Việt Nam là bao nhiêu?
A.
Nếu bạn sử dụng máy giặt LG 1.500 W cho chu trình dài 1.5 giờ, máy sẽ tiêu thụ khoảng 2,25 kWh và tốn khoảng 4.464 VNĐ nếu giả sử mức giá điện khoảng 1.984 VNĐ/kWh
Q.
Làm thế nào để tính toán chi phí điện năng của máy giặt?
A.
Nhân công suất của máy với số giờ sử dụng và chia cho 1.000 để có được số kWh, sau đó nhân với mức giá điện tại địa phương của bạn.