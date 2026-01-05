Máy giặt sử dụng bao nhiêu Watt và cách tiết kiệm điện

Có một số yếu tố xác định số watt mà máy giặt của bạn sử dụng trong mỗi chu trình. Bạn có thể tiết kiệm được một khoản đáng kể nếu lưu ý đến những yếu tố này.

✔ Nhiệt độ nước: Đây là yếu tố quan trọng nhất. Khoảng 80–90% mức tiêu thụ năng lượng của máy giặt đến từ việc làm nóng nước. Giặt nóng (60°C trở lên) sử dụng lượng điện năng cao hơn đáng kể so với giặt ấm hoặc lạnh.

✔ Lựa chọn chu trình giặt: Chu trình giặt mạnh hoặc “khử trùng” sẽ chạy lâu hơn và sử dụng nước nóng hơn, từ đó làm tăng mức tiêu thụ kWh. Ngược lại, chương trình “tiết kiệm” được thiết kế để tiết kiệm năng lượng.

✔ Quy mô mẻ giặt: Giặt đầy tải sẽ tiết kiệm năng lượng hơn khi giặt nửa tải. Máy giặt LG hiện đại với công nghệ AI DD™ giải quyết vấn đề này bằng cách tự động phát hiện trọng lượng và độ mềm của vải trong mẻ giặt để chọn cách thức giặt tối ưu, đảm bảo giặt sạch hoàn hảo mà không lãng phí năng lượng.

✔ Độ tuổi và tình trạng của máy: Máy cũ thường tiết kiệm năng lượng kém hơn. Bảo trì thường xuyên, chẳng hạn như vệ sinh bộ lọc, cũng có thể giúp máy chạy hiệu quả hơn.