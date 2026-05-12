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LG Experience
Máy rửa bát âm tủ so với Máy rửa bát độc lập
Khi đang ở giai đoạn đầu của hành trình cải tạo bếp hoặc thay thế thiết bị, gia chủ cần đưa ra lựa chọn cơ bản giữa “âm tủ” hay “độc lập”. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết giúp bạn nhanh chóng lựa chọn giữa máy âm tủ và máy độc lập:
✓ Âm tủ: nếu bạn muốn thiết bị nằm ẩn hoàn toàn phía sau hệ tủ bếp.
✓ Độc lập: nếu bạn muốn tạo điểm nhấn bằng bề mặt kim loại hoặc màu sắc (Inox, Đen, Trắng) để định hình phong cách căn bếp.
✓ Âm tủ với cửa trượt: nếu len chân tủ (khoảng lùi chân tủ) phức tạp và bạn muốn tránh việc vướng víu hoặc phải cắt chỉnh nội thất.
Tầm quan trọng của thiết kế: Ẩn mình tinh tế hay tạo điểm nhấn nổi bật
Nhà bếp hiện đại không còn chỉ là khu vực phục vụ chức năng nấu nướng mà đã trở thành trung tâm sinh hoạt và thiết kế của ngôi nhà. Vì vậy, thiết bị không chỉ là máy móc đơn thuần mà còn là yếu tố thẩm mỹ.
Người tiêu dùng thường phải lựa chọn giữa “Ẩn giấu” (giấu thiết bị để làm nổi bật nội thất) và “Tạo điểm nhấn” (sử dụng vật liệu bề mặt của thiết bị để tôn lên phong cách căn bếp). Hiểu rõ sự khác biệt về cách lắp đặt, độ linh hoạt và tác động thị giác sẽ giúp bạn đưa ra lựa chọn phù hợp cả về thiết kế nội thất lẫn nhu cầu sử dụng thực tế.
Lý do nên chọn máy rửa bát âm tủ
Máy rửa bát âm tủ, thường được gọi là “Âm tủ” hoặc “âm”, được thiết kế để gắn mặt cánh cửa tủ bếp tùy chỉnh, đồng bộ với toàn bộ hệ tủ bếp. Khi đóng, máy sẽ trông hoàn toàn giống như một tủ bếp lưu trữ tiêu chuẩn.
1. Tính thẩm mỹ “tàng hình”
Ưu điểm nổi bật nhất của thiết kế âm tủ là khả năng “ẩn mình” tinh tế trong tổng thể không gian bếp. Trong những không gian mở có bếp nối liền với phòng khách thì ngắt quãng một dãy tủ đồng bộ bằng một khối kim loại có thể làm không gian trông nhỏ lại. Các model âm tủ giúp tạo nên một đường ngang liền mạch, mang lại cảm giác gọn gàng và tối giản.
2. Giải quyết khoảng vướng khi lắp đặt: Cửa trượt
Trước đây, một trong những thách thức lớn của model âm tủ là hiện tượng “vướng khoảng lùi chân tủ”. Các cánh cửa âm tủ tiêu chuẩn khi mở ra dễ bị chạm vào phần chân tủ (len chân tủ), buộc thợ lắp đặt phải cắt chỉnh nội thất hoặc chấp nhận để lại khe hở giữa cửa và len chân tủ.
Góc nhìn từ LG
Ưu điểm của cửa trượt
Hệ thống cửa trượt của LG được thiết kế để mang lại trải nghiệm lắp đặt liền mạch. Không giống như cửa cố định tiêu chuẩn, cơ chế này cho phép mặt cánh tủ trượt lên trên khi cửa xoay mở.
Cách hoạt ðộng
Khi cửa mở, mặt cánh tủ sẽ dịch chuyển lên trên, tạo ngay khoảng hở ở phía dưới.
Lợi ích
Ngăn không cho mặt cánh tủ va vào khoảng lùi chân tủ, cho phép sử dụng các mặt cánh tủ dài, liền mạch và đẹp mắt, đảm bảo lắp đặt ngang bằng hoàn toàn, gần như không có khe hở, phù hợp với nhiều độ cao chân tủ khác nhau.
3. Công thái học và bảng điều khiển
Do mặt trước được che bằng hệ tủ, bảng điều khiển sẽ được ẩn ở mép trên của cửa (Bảng điều khiển trên cùng). Thiết kế này giúp tổng thể trông gọn gàng, sạch sẽ hơn, nhưng người dùng cần mở hé cửa để chọn chu trình hoặc kiểm tra thời gian còn lại. Tuy nhiên, nhiều model cao cấp hiện nay, bao gồm cả LG, đã chiếu đèn xuống sàn để hiển thị trạng thái hoạt động hoặc thời gian còn lại.
Lý do nên chọn máy rửa bát độc lập
Máy rửa bát độc lập là công cụ linh hoạt của nhà bếp. Dù có thể đặt riêng lẻ, nhưng trong các căn bếp hiện đại, chúng thường được lắp vào hộc tủ dưới mặt bàn bếp.
1. Tính linh hoạt trong thiết kế: Sức mạnh của vật liệu bề mặt
Khi chọn model độc lập, bạn đang chọn vật liệu bề mặt để định hình bảng màu của căn bếp. Giờ đây, thị trường không chỉ có mỗi Thép không gỉ mà còn có nhiều lựa chọn khác phù hợp với từng phong cách nội thất:
✓ Inox cao cấp: Lựa chọn vượt thời gian. Tạo cảm giác chuyên nghiệp, công nghiệp và sạch sẽ. Dễ dàng phối với các thiết bị khác.
✓ Đen mờ: Xu hướng ngày càng được ưa chuộng cho các căn bếp hiện đại, mang phong cách đô thị. Bề mặt này mang lại cảm giác mềm mại, ấm hơn và mịn như nhung so với màu đen tiêu chuẩn, đồng thời giảm độ phản chiếu và tăng thêm vẻ tinh tế, sang trọng.
✓ Trắng: Không còn là kiểu “trắng nhựa” như trước đây, các vật liệu bề mặt màu trắng hiện đại thường là trắng mờ hoặc trắng lì, rất phù hợp với phong cách tối giản Bắc Âu, đề cao sự sáng sủa và sạch sẽ.
2. Tính linh hoạt và dễ dàng di chuyển
Các model máy độc lập thường dễ lắp đặt hơn vì không cần thợ gắn thêm mặt cánh tủ tùy chỉnh. Nếu chuyển nhà, bạn có thể dễ dàng tháo lắp và mang theo thiết bị độc lập nên đây là lựa chọn phù hợp cho người thuê nhà hoặc thường xuyên di chuyển.
Các tính năng của máy rửa bát LG khác nhau như thế nào?
So sánh
Hiệu suất tương đương, ngoại thất khác biệt
Nhiều người lầm tưởng rằng model âm tủ yếu hơn so với model độc lập. Trên thực tế, động cơ và công nghệ làm sạch bên trong thường giống hệt nhau, điểm khác biệt chủ yếu nằm ở thiết kế bên ngoài.
Dù bạn chọn model Âm tủ “tàng hình” hay model Độc lập đen mờ nổi bật, bạn vẫn nên chú ý đến các yếu tố hiệu suất cốt lõi sau:
Hiệu quả làm sạch
Tìm các model có cần phun đa chuyển động. Công nghệ QuadWash™ của LG sử dụng bốn cần phun, xoay theo cả chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ, giúp nước tiếp cận nhiều góc, bất kể kiểu cửa.
Vệ sinh
Máy rửa bát không chỉ rửa sạch mà còn phải khử khuẩn. Công nghệ TrueSteam™ tạo ra hơi nước nhiệt độ cao, giúp làm bong cặn thức ăn và giảm vết nước, đảm bảo bát đĩa sạch bóng tương xứng với không gian bếp của bạn.
Sấy khô
Các hộp nhựa thường rất khó khô hoàn toàn. Những hệ thống với Tính năng mở cửa tự động giúp thoát ẩm hiệu quả, hạn chế việc phải tự dùng khăn lau khô.
Gợi ý theo phong cách sống
#1
Người theo chủ nghĩa tối giản, không gian mở
•Bối cảnh: Gian bếp của bạn nối liền trực tiếp với phòng khách. Bạn không thích cảm giác rối mắt.
•Khuyến nghị: Âm tủ
•Lý do: Bạn muốn căn bếp trông như một phần của phòng khách. Được trang bị Bản lề trượt của LG, máy rửa bát hòa hợp hoàn hảo với các dòng sản phẩm nội thất và hoạt động với độ ồn thấp (thường dưới 44dB) đảm bảo không làm gián đoạn những buổi tối xem phim thư giãn.
#2
Gia đình phong cách công nghiệp hiện đại
•Bối cảnh: Bạn có đảo bếp lớn, tần suất nấu nướng cao và không gian có dầm trần hoặc tường gạch lộ ra.
•Khuyến nghị: Độc lập (Bạc)
•Lý do: Vật liệu bề mặt bằng kim loại tạo sự đồng bộ với phong cách công nghiệp.
#3
Studio đô thị sang trọng
•Bối cảnh: Không gian nhỏ hơn, sử dụng tủ bếp tối màu hoặc chủ đề đơn sắc.
•Khuyến nghị: Độc lập (Đen mờ)
•Lý do: Một thiết bị bằng thép không gỉ có thể trở nên quá chói trong không gian bếp tối, nhiều sắc độ trầm. Đen mờ mang lại vẻ liền mạch, tinh tế, vừa hiện đại vừa sang trọng mà không tốn chi phí làm tủ tùy chỉnh.
Câu hỏi thường gặp
Máy rửa bát âm tủ có cửa trước không?
Không. Các model âm tủ được bán không kèm mặt cánh trước. Bạn cần đặt riêng mặt cánh trước từ nhà sản xuất tủ bếp hoặc thợ mộc để đồng bộ với thiết kế bếp của mình.
Tôi có thể lắp đặt máy rửa bát độc lập dưới mặt bàn bếp không?
Có. Hầu hết các máy rửa bát độc lập hiện đại đều có nắp trên tháo rời hoặc độ cao tiêu chuẩn để vừa khít dưới mặt bàn bếp tiêu chuẩn. Chúng mang lại cảm giác “âm tủ” nhưng vẫn giữ cửa hoàn thiện sẵn.
Đâu là ưu điểm của cửa trượt trên các model âm tủ LG?
Cửa trượt cho phép mặt cánh tủ trượt lên trên khi mở cửa. Cơ chế này ngăn không cho đáy cửa va vào len chân tủ bếp (khoảng lùi chân tủ). Giải pháp này giúp loại bỏ việc phải cắt chỉnh len chân tủ, đồng thời đảm bảo lắp đặt vừa khít, ngang bằng với khe hở tối thiểu giữa máy rửa bát và mặt bàn bếp.
Tôi có cần gọi thợ sửa ống nước để lắp đặt máy rửa bát độc lập không?
Mặc dù máy rửa bát LG được thiết kế để kết nối khá đơn giản nhưng bạn vẫn nên gọi kỹ thuật viên chuyên nghiệp đến lắp đặt để đảm bảo các kết nối cấp và xả nước được cố định chắc chắn, không rò rỉ. Kỹ thuật viên được LG chứng nhận cũng sẽ giúp cân bằng máy chính xác, đảm bảo vận hành êm ái và hiệu quả nhất.
Máy rửa bát độc lập có bị nhô ra ngoài không?
Máy rửa bát độc lập của LG được thiết kế sao cho phù hợp với độ sâu tiêu chuẩn của tủ bếp, mang lại vẻ ngoài gọn gàng, liền mạch. Dù phần cửa có thể hơi nhô ra một chút để đảm bảo mở hoàn toàn nhưng tổng thể thiết bị vẫn được thiết kế để hòa hợp với không gian bếp như một hệ lắp âm.
*Các tính năng và chức năng khả dụng có thể khác nhau tùy theo model và quốc gia.