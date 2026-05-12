Máy rửa bát âm tủ so với Máy rửa bát độc lập

Khi đang ở giai đoạn đầu của hành trình cải tạo bếp hoặc thay thế thiết bị, gia chủ cần đưa ra lựa chọn cơ bản giữa “âm tủ” hay “độc lập”. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết giúp bạn nhanh chóng lựa chọn giữa máy âm tủ và máy độc lập:

✓ Âm tủ: nếu bạn muốn thiết bị nằm ẩn hoàn toàn phía sau hệ tủ bếp.

✓ Độc lập: nếu bạn muốn tạo điểm nhấn bằng bề mặt kim loại hoặc màu sắc (Inox, Đen, Trắng) để định hình phong cách căn bếp.

✓ Âm tủ với cửa trượt: nếu len chân tủ (khoảng lùi chân tủ) phức tạp và bạn muốn tránh việc vướng víu hoặc phải cắt chỉnh nội thất.