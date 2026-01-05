We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Màn hình chơi game LG UltraGear™ G4 Full HD 240Hz 27 inch│27G440A có sRGB 99% (Thông thường), 1ms (GtG), HDMI 2.0
*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.
Trải nghiệm chiến đấu thực tế với màu sắc sống động
Màn hình cung cấp độ phủ màu sRGB 99%, mang lại phổ màu rộng giúp hiển thị màu sắc có độ trung thực cao với màn hình IPS cho trải nghiệm chơi game chân thực. Màn hình giúp game thủ cảm nhận chiến trường đầy kịch tính theo ý định của nhà phát triển game.
Hình ảnh quảng cáo cho màn hình LG UltraGear 27G440A minh họa cảnh chiến đấu trong không gian sống động, trong đó có các con tàu vũ trụ gần mặt trời rực lửa và nhiều tiểu hành tinh. Phía dưới bên trái làm nổi bật “sRGB 99%” và “IPS”, nhấn mạnh khả năng tái tạo màu chính xác và góc xem rộng.
Tốc độ vượt trội, đắm mình trong trò chơi
Thời gian phản hồi 1ms siêu nhanh (GtG) giúp giảm hiện tượng bóng mờ ngược và đem đến cho bạn trải nghiệm chơi game hoàn toàn mới.
*Chọn “Chế độ nhanh hơn” để bật “Thời gian phản hồi 1ms”. (Điều chỉnh trò chơi → Thời gian phản hồi → Chế độ nhanh hơn).
Được chứng nhận với công nghệ được ứng dụng rộng rãi
Được trang bị công nghệ AMD FreeSync™ Premium, khả năng tương thích G-SYNC® được NVIDIA chứng thực, màn hình này đảm bảo không có hiện tượng xé hình, siêu mượt và độ trễ thấp, mang đến trải nghiệm chơi game chính xác và siêu mượt.
Hình ảnh so sánh minh họa người phi công trong buồng lái phản lực nhanh. Phía bên trái có nhãn “Tắt” và mờ chuyển động, còn phía bên phải có nhãn “Bật” và sắc nét rõ ràng, minh họa ưu điểm của tính năng tối ưu hóa chuyển động trên màn hình LG UltraGear 27G440A.
*Hiệu suất của tính năng này được so sánh với model không áp dụng công nghệ đồng bộ hóa.
*Có thể xảy ra lỗi hoặc độ trễ tùy thuộc vào kết nối mạng.
Dynamic Action Sync
Giảm độ trễ đầu vào với Dynamic Action Sync, game thủ có thể nắm bắt được những khoảnh khắc quan trọng theo thời gian thực và phản ứng nhanh chóng.
Black Stabilizer
Black Stabilizer giúp game thủ phát hiện các tay súng bắn tỉa ẩn nấp trong những góc tối nhất và nhanh chóng xử lý khi có tình huống bom nổ.
Điều khiển thông minh hơn, chuyển đổi liền mạch bằng LG Switch
Dễ dàng tối ưu hóa màn hình để chơi game và sử dụng hàng ngày nhờ LG Switch. Dễ dàng quản lý cài đặt màn hình – điều chỉnh chất lượng hình ảnh và độ sáng tùy ý, rồi dùng phím tắt để áp dụng ngay cài đặt. Ứng dụng cũng cho phép chia màn hình thành 11 bố cục và khởi chạy nền tảng gọi video chỉ với một cú nhấp chuột—thêm phần thuận tiện cho thiết lập.
Nhỏ gọn và đẹp mắt
Trải nghiệm thiết kế viền siêu mỏng với đế có thể điều chỉnh hoàn toàn bằng cách xoay, nghiêng, xoay trục và nâng hạ. Chân đế chữ L gọn gàng và khả năng xoay rộng được thiết kế để tiết kiệm và tận dụng tối đa không gian sử dụng trên bàn.
Thông số chính
Màn hình - Kích thước [Inch]
27
Màn hình - Độ phân giải
1920 x 1080
Màn hình - Loại tấm nền
IPS
Màn hình - Tỷ lệ khung hình
16:9
Màn hình - Gam màu (Điển hình)
sRGB 99% (CIE1931)
Màn hình - Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]
400 cd/m²
Màn hình - Tần số quét (Tối đa) [Hz]
240
Màn hình - Thời gian phản hồi
1ms (GtG at Faster)
Cơ học - Điều chỉnh vị trí màn hình
Xoay ngang/Xoay dọc/Nghiêng/Cao
Tất cả thông số
MÀN HÌNH
Kích thước [Inch]
27
Tỷ lệ khung hình
16:9
Loại tấm nền
IPS
Thời gian phản hồi
1ms (GtG at Faster)
Độ phân giải
1920 x 1080
Kích thước điểm ảnh [mm]
0.3108mm x 0.3108mm
Độ sâu màu (Số màu)
16.7M
Góc nhìn (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]
400 cd/m²
Tỷ lệ tương phản (Typ.)
1000:1
Gam màu (Điển hình)
sRGB 99% (CIE1931)
Gam màu (Tối thiểu)
sRGB 90% (CIE1931)
Tần số quét (Tối đa) [Hz]
240
Độ sáng (Tối thiểu) [cd/m²]
320 cd/m²
Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu)
700:1
Bit màu
8 bit
Kích thước [cm]
68.4
KẾT NỐI
HDMI
CÓ (2 ea)
DisplayPort
CÓ (1 ea)
Phiên bản DP
1.4
Đầu ra tai nghe
3 đầu cắm
TÍNH NĂNG
HDR 10
CÓ
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Chế độ mù màu
CÓ
Tiết kiệm năng lượng thông minh
CÓ
Hiệu chỉnh màu tại nhà máy
CÓ
Chống nháy hình
CÓ
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
Đồng bộ hành động động
CÓ
Black Stabilizer
CÓ
Crosshair
CÓ
Chế độ đọc sách
CÓ
Bộ đếm FPS
CÓ
VRR
CÓ
Phím do người dùng xác định
CÓ
Chọn đầu vào tự động
CÓ
Hiệu ứng HDR
CÓ
CƠ HỌC
Điều chỉnh vị trí màn hình
Xoay ngang/Xoay dọc/Nghiêng/Cao
Thiết kế không viền
3 cạnh viền mỏng
Có thể gắn tường [mm]
100 x 100 mm
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG
Kích thước khi vận chuyển (R x C x S) [mm]
770 x 172 x 500
Kích thước có chân đế (R x C x S) [mm]
614.2 x 540.7 x 220
Kích thước không có chân đế (R x C x S) [mm]
614.2 x 364.8 x 51.7
Trọng lượng khi vận chuyển [kg]
8.9kg
Trọng lượng có chân đế [kg]
6.5kg
Trọng lượng không có chân đế [kg]
4kg
THÔNG TIN
Tên sản phẩm
Màn hình gaming
Năm
2025
NGUỒN
Tiêu thụ điện năng (Tối đa)
25W
Tiêu thụ điện năng (Energy Star)
21W
Tiêu thụ điện năng (Chế độ ngủ)
Ít hơn 0.5W
Tiêu thụ điện năng (Điển hình)
24.47W
Tiêu thụ điện năng (Tắt DC)
Ít hơn 0.3W
Đầu vào AC
100~240V (50/60Hz)
Loại
Nguồn điện ngoài
Đầu ra DC
40W(19V, 2.1A)
PHỤ KIỆN
Bộ chuyển đổi
CÓ
Báo cáo hiệu chuẩn (Giấy)
CÓ
Cổng hiển thị
CÓ
Khác (Phụ kiện)
Dây giữ chuột, giữ cáp
Dây nguồn
CÓ
TIÊU CHUẨN
UL (cUL)
CÓ
CE
CÓ
