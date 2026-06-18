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Màn hình gaming UltraGear™ G4 24 inch FHD 144Hz
Màn hình gaming UltraGear™ G4 24 inch FHD 144Hz
Hình ảnh được mô phỏng nhằm hỗ trợ minh họa tính năng và có thể khác so với trải nghiệm thực tế.
Chuyển động mượt mà với tần số quét 144Hz
Mang đến tần số quét 144Hz cho hình ảnh mượt mà, sắc nét và rõ ràng hơn, đồng thời giảm thiểu hiện tượng nhòe chuyển động. Tận hưởng trải nghiệm chơi game sống động và cuốn hút hơn trong từng khung hình.
Hình ảnh được mô phỏng nhằm hỗ trợ minh họa và giúp người dùng dễ dàng hiểu rõ các tính năng sản phẩm; trải nghiệm thực tế có thể khác so với hình ảnh hiển thị.
*Hình ảnh được mô phỏng nhằm hỗ trợ minh họa tính năng và có thể khác so với trải nghiệm thực tế.
*Khi kích hoạt công nghệ 1ms Motion Blur Reduction (MBR), độ sáng màn hình có thể giảm và các tính năng sau sẽ không khả dụng: AMD FreeSync™ và DAS (Dynamic Action Sync).
*Hiện tượng nhấp nháy màn hình (flicker) có thể xảy ra trong quá trình sử dụng 1ms MBR.
Chuyển động mượt mà, cho trải nghiệm đắm chìm trọn vẹn
Giảm hiện tượng xé hình và giật hình với công nghệ tương thích NVIDIA® G-SYNC® và AMD FreeSync™. Trải nghiệm hình ảnh mượt mà hơn nhờ khả năng hạn chế đáng kể hiện tượng xé khung hình (screen tearing) và giật hình (stuttering), đồng thời giảm thiểu hiện tượng nhòe chuyển động và bóng mờ trong quá trình chơi game.
Hình ảnh được mô phỏng nhằm minh họa tính năng và có thể khác với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Hiệu năng của tính năng được so sánh với các mẫu không áp dụng công nghệ đồng bộ hóa.
Có thể xảy ra lỗi hoặc độ trễ tùy thuộc vào chất lượng kết nối mạng.
Trải nghiệm trận chiến thực sắc nét cùng màu sắc song động
Màn hình sở hữu độ phủ màu sRGB 99%, tái tạo dải màu rộng và chính xác, mang đến khả năng hiển thị màu sắc trung thực trên tấm nền IPS. Nhờ đó, game thủ có thể tận hưởng trải nghiệm chơi game sống động và đắm chìm hơn, cảm nhận trọn vẹn những khung cảnh chiến đấu kịch tính đúng với ý đồ mà các nhà phát triển game mong muốn truyền tải.
Hình ảnh được mô phỏng nhằm minh họa tính năng và có thể khác với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Điều khiển thông minh, chuyển đổi liền mạch với LG Switch
Với ứng dụng LG Switch, bạn có thể dễ dàng tối ưu màn hình cho cả nhu cầu chơi game và sử dụng hằng ngày. Tùy chỉnh chất lượng hình ảnh, độ sáng theo sở thích và áp dụng ngay bằng phím tắt. Ứng dụng còn hỗ trợ chia màn hình thành 11 bố cục khác nhau và khởi chạy nền tảng họp trực tuyến chỉ với một cú nhấp chuột, mang đến trải nghiệm sử dụng tiện lợi hơn.
Video chỉ mang tính chất minh họa và có thể không phản ánh chính xác thông số kỹ thuật của sản phẩm thực tế.
Để sử dụng LG Switch, cần tải phần mềm và hướng dẫn sử dụng từ trang web LG.com.
Đồng bộ hành động
Giảm độ trễ đầu vào với Dynamic Action Sync, giúp game thủ nắm bắt các tình huống quan trọng theo thời gian thực và phản hồi nhanh hơn.
Hình ảnh được mô phỏng nhằm minh họa tính năng và có thể khác với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Viền siêu mỏng, nâng tầm trải nghiệm thị giác
Tận hưởng không gian hiển thị rộng mở với thiết kế viền siêu mỏng và chân đế tối giản, mang đến cảm giác gần như không viền. Chân đế với hiệu ứng "lơ lửng" tạo nên vẻ ngoài hiện đại, thanh thoát, trong khi trải nghiệm màn hình liền mạch giúp tăng độ đắm chìm, lý tưởng cho thiết lập đa màn hình hoặc không gian làm việc tối giản.
Hình ảnh được mô phỏng nhằm minh họa tính năng và có thể khác với trải nghiệm sử dụng thực tế.
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