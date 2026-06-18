Màn hình gaming UltraGear™ G4 24 inch FHD 144Hz

*Hình ảnh được mô phỏng nhằm hỗ trợ minh họa tính năng và có thể khác so với trải nghiệm thực tế.

*Khi kích hoạt công nghệ 1ms Motion Blur Reduction (MBR), độ sáng màn hình có thể giảm và các tính năng sau sẽ không khả dụng: AMD FreeSync™ và DAS (Dynamic Action Sync).

*Hiện tượng nhấp nháy màn hình (flicker) có thể xảy ra trong quá trình sử dụng 1ms MBR.