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Màn hình gaming UltraGear™ G4 24 inch FHD 144Hz

Màn hình gaming UltraGear™ G4 24 inch FHD 144Hz

24G411B-B
Hình ảnh mặt trước của Màn hình gaming UltraGear™ G4 24 inch FHD 144Hz 24G411B-B
Góc nhìn cạnh bên.
Góc nhìn mặt sau.
Mặt trước của màn hình gaming được đặt trong không gian mang phong cách tương lai với hiệu ứng ánh sáng neon.
Cảnh chiến đấu mang phong cách tương lai được hiển thị trên màn hình gaming, thể hiện màu sắc sống động với độ phủ màu 99% sRGB, tấm nền IPS và chứng nhận HDR.
Cảnh đua mô tô được hiển thị trên màn hình gaming, minh họa khả năng tái tạo chuyển động mượt mà nhờ tần số quét 144Hz.
Hình ảnh xe đua màu vàng lao nhanh về phía trước trên màn hình, nổi bật với thông điệp “1ms MBR”.
Cảnh đua xe từ Assetto Corsa Competizione được hiển thị trên màn hình gaming, hỗ trợ Adaptive Sync tương thích với NVIDIA G-SYNC và AMD FreeSync, mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà, hạn chế hiện tượng xé hình.
Hình ảnh màn hình gaming UltraGear™ trong không gian bàn làm việc, hiển thị cảnh trong game cùng các biểu tượng thể hiện thiết kế viền mỏng 3 cạnh, khả năng điều chỉnh độ cao, hỗ trợ nghiêng và tương thích treo tường.
Hình ảnh làm nổi bật giao diện ứng dụng LG Switch với các tính năng như Dual Mode, Smart Screen Split, thực hiện cuộc gọi video và Personalized Picture Wizard, giúp điều khiển thông minh và chuyển đổi màn hình liền mạch.
Mặt sau của màn hình gaming hiển thị các cổng kết nối, bao gồm 1 cổng HDMI™ 2.0 và 1 cổng DisplayPort 1.4.
Hình ảnh mặt trước và mặt bên của màn hình gaming, minh họa tổng thể kích thước và thiết kế kiểu dáng sản phẩm.
Mặt sau của màn hình hiển thị khu vực gắn chân đế và các cổng kết nối phía sau.
Góc nhìn từ phía trên.
Hình ảnh mặt trước của Màn hình gaming UltraGear™ G4 24 inch FHD 144Hz 24G411B-B
Góc nhìn cạnh bên.
Góc nhìn mặt sau.
Mặt trước của màn hình gaming được đặt trong không gian mang phong cách tương lai với hiệu ứng ánh sáng neon.
Cảnh chiến đấu mang phong cách tương lai được hiển thị trên màn hình gaming, thể hiện màu sắc sống động với độ phủ màu 99% sRGB, tấm nền IPS và chứng nhận HDR.
Cảnh đua mô tô được hiển thị trên màn hình gaming, minh họa khả năng tái tạo chuyển động mượt mà nhờ tần số quét 144Hz.
Hình ảnh xe đua màu vàng lao nhanh về phía trước trên màn hình, nổi bật với thông điệp “1ms MBR”.
Cảnh đua xe từ Assetto Corsa Competizione được hiển thị trên màn hình gaming, hỗ trợ Adaptive Sync tương thích với NVIDIA G-SYNC và AMD FreeSync, mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà, hạn chế hiện tượng xé hình.
Hình ảnh màn hình gaming UltraGear™ trong không gian bàn làm việc, hiển thị cảnh trong game cùng các biểu tượng thể hiện thiết kế viền mỏng 3 cạnh, khả năng điều chỉnh độ cao, hỗ trợ nghiêng và tương thích treo tường.
Hình ảnh làm nổi bật giao diện ứng dụng LG Switch với các tính năng như Dual Mode, Smart Screen Split, thực hiện cuộc gọi video và Personalized Picture Wizard, giúp điều khiển thông minh và chuyển đổi màn hình liền mạch.
Mặt sau của màn hình gaming hiển thị các cổng kết nối, bao gồm 1 cổng HDMI™ 2.0 và 1 cổng DisplayPort 1.4.
Hình ảnh mặt trước và mặt bên của màn hình gaming, minh họa tổng thể kích thước và thiết kế kiểu dáng sản phẩm.
Mặt sau của màn hình hiển thị khu vực gắn chân đế và các cổng kết nối phía sau.
Góc nhìn từ phía trên.

Tính năng chính

  • Màn hình IPS FHD (1920 × 1080) 24 inch
  • Tần số quét 144Hz, 1ms MBR
  • HDR10 với độ phủ màu sRGB 99% (Điển hình), hỗ trợ 16,7 triệu màu
  • Tương thích NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™
  • Thiết kế gần như không viền 3 cạnh
  • Chân đế chữ L gọn gàng, tối ưu không gian
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Logo UltraGear™ trong không gian tương lai với hiệu ứng ánh sáng neon.

Màn hình gaming FHD 24 inch 144Hz

Hình ảnh mặt trước màn hình gaming UltraGear™ 24G411B trong không gian tương lai với hiệu ứng ánh sáng neon.

Hình ảnh mặt trước màn hình gaming UltraGear™ 24G411B trong không gian tương lai với hiệu ứng ánh sáng neon.

Hình ảnh được mô phỏng nhằm hỗ trợ minh họa tính năng và có thể khác so với trải nghiệm thực tế.

Hình ảnh giới thiệu các tính năng nổi bật của màn hình gaming LG, bao gồm tần số quét 144Hz cho chuyển động mượt mà, tấm nền IPS hỗ trợ HDR10 và độ phủ màu sRGB 99% cho hình ảnh sống động, công nghệ NVIDIA G-SYNC và AMD FreeSync giúp giảm hiện tượng xé hình, thời gian phản hồi 1ms MBR cho các tựa game tốc độ cao, cùng thiết kế viền mỏng gần như không viền, mang đến trải nghiệm chơi game đắm chìm hơn.

Hình ảnh giới thiệu các tính năng nổi bật của màn hình gaming LG, bao gồm tần số quét 144Hz cho chuyển động mượt mà, tấm nền IPS hỗ trợ HDR10 và độ phủ màu sRGB 99% cho hình ảnh sống động, công nghệ NVIDIA G-SYNC và AMD FreeSync giúp giảm hiện tượng xé hình, thời gian phản hồi 1ms MBR cho các tựa game tốc độ cao, cùng thiết kế viền mỏng gần như không viền, mang đến trải nghiệm chơi game đắm chìm hơn.

SpeedColorUsability

Chuyển động mượt mà với tần số quét 144Hz

Mang đến tần số quét 144Hz cho hình ảnh mượt mà, sắc nét và rõ ràng hơn, đồng thời giảm thiểu hiện tượng nhòe chuyển động. Tận hưởng trải nghiệm chơi game sống động và cuốn hút hơn trong từng khung hình.

Cảnh đua mô tô minh họa tần số quét 144Hz của UltraGear™ 24G411B, mang đến chuyển động mượt mà và hình ảnh sắc nét, rõ ràng trong từng khoảnh khắc chơi game.

Hình ảnh được mô phỏng nhằm hỗ trợ minh họa và giúp người dùng dễ dàng hiểu rõ các tính năng sản phẩm; trải nghiệm thực tế có thể khác so với hình ảnh hiển thị.

Hình ảnh chiếc xe đua màu vàng lao nhanh về phía trước trên màn hình, nổi bật với thông điệp “1ms MBR”. Khu vực bên trong khung vuông màu trắng được hiển thị rõ nét, trong khi phần bên ngoài xuất hiện hiện tượng nhòe chuyển động, minh họa hiệu quả của công nghệ giảm mờ chuyển động trong các cảnh game tốc độ cao.

Tốc độ bứt phá đến chiến thắng

Công nghệ 1ms Motion Blur Reduction (MBR)* giúp giảm hiện tượng nhòe hình và bóng mờ, mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà hơn. Trong những pha hành động tốc độ cao, các đối tượng chuyển động nhanh được hiển thị rõ nét hơn, giúp game thủ phản ứng chính xác và giành lợi thế cạnh tranh trong trận đấu.

*Hình ảnh được mô phỏng nhằm hỗ trợ minh họa tính năng và có thể khác so với trải nghiệm thực tế.

 

*Khi kích hoạt công nghệ 1ms Motion Blur Reduction (MBR), độ sáng màn hình có thể giảm và các tính năng sau sẽ không khả dụng: AMD FreeSync™ và DAS (Dynamic Action Sync).

 

*Hiện tượng nhấp nháy màn hình (flicker) có thể xảy ra trong quá trình sử dụng 1ms MBR.

Chuyển động mượt mà, cho trải nghiệm đắm chìm trọn vẹn

Giảm hiện tượng xé hình và giật hình với công nghệ tương thích NVIDIA® G-SYNC® và AMD FreeSync™. Trải nghiệm hình ảnh mượt mà hơn nhờ khả năng hạn chế đáng kể hiện tượng xé khung hình (screen tearing) và giật hình (stuttering), đồng thời giảm thiểu hiện tượng nhòe chuyển động và bóng mờ trong quá trình chơi game.

Cảnh đua xe được hiển thị trên màn hình UltraGear™ 24G411B, so sánh giữa chế độ Tắt (Disabled) và Bật (Enabled), minh họa chuyển động mượt mà hơn và giảm hiện tượng xé hình nhờ hỗ trợ công nghệ NVIDIA G-SYNC® và AMD FreeSync™.

Hình ảnh được mô phỏng nhằm minh họa tính năng và có thể khác với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Hiệu năng của tính năng được so sánh với các mẫu không áp dụng công nghệ đồng bộ hóa.

Có thể xảy ra lỗi hoặc độ trễ tùy thuộc vào chất lượng kết nối mạng.

Trải nghiệm trận chiến thực sắc nét cùng màu sắc song động

Màn hình sở hữu độ phủ màu sRGB 99%, tái tạo dải màu rộng và chính xác, mang đến khả năng hiển thị màu sắc trung thực trên tấm nền IPS. Nhờ đó, game thủ có thể tận hưởng trải nghiệm chơi game sống động và đắm chìm hơn, cảm nhận trọn vẹn những khung cảnh chiến đấu kịch tính đúng với ý đồ mà các nhà phát triển game mong muốn truyền tải.

Logo of IPS display.

Màn hình LG IPS™ mang đến khả năng tái tạo màu sắc chính xác vượt trội cùng góc nhìn rộng.

Logo of HDR 10.

HDR10 (High Dynamic Range) hỗ trợ dải màu sắc và độ sáng rộng hơn, giúp tái hiện hình ảnh sống động và chân thực hơn.

Logo of sRGB 99%.

Bao phủ 99% dải màu sRGB, cho khả năng hiển thị màu sắc chính xác.

Khung cảnh chiến đấu không gian tương lai trên màn hình UltraGear™, tái hiện màu sắc sống động, độ tương phản ấn tượng với các vụ nổ rực sáng, hành tinh phát quang và tàu vũ trụ chi tiết trên nền vũ trụ đầy màu sắc.

Khung cảnh chiến đấu không gian tương lai trên màn hình UltraGear™, tái hiện màu sắc sống động, độ tương phản ấn tượng với các vụ nổ rực sáng, hành tinh phát quang và tàu vũ trụ chi tiết trên nền vũ trụ đầy màu sắc.

Hình ảnh được mô phỏng nhằm minh họa tính năng và có thể khác với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Điều khiển thông minh, chuyển đổi liền mạch với LG Switch

Với ứng dụng LG Switch, bạn có thể dễ dàng tối ưu màn hình cho cả nhu cầu chơi game và sử dụng hằng ngày. Tùy chỉnh chất lượng hình ảnh, độ sáng theo sở thích và áp dụng ngay bằng phím tắt. Ứng dụng còn hỗ trợ chia màn hình thành 11 bố cục khác nhau và khởi chạy nền tảng họp trực tuyến chỉ với một cú nhấp chuột, mang đến trải nghiệm sử dụng tiện lợi hơn.

Tải xuống
Video hướng dẫn cách thiết lập màn hình bằng ứng dụng LG Switch.

Racing scene displayed on the UltraGear™ 25G550B monitor comparing Disabled and Enabled modes, illustrating smoother motion and reduced tearing with support for NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium.

Video chỉ mang tính chất minh họa và có thể không phản ánh chính xác thông số kỹ thuật của sản phẩm thực tế.

Để sử dụng LG Switch, cần tải phần mềm và hướng dẫn sử dụng từ trang web LG.com.

Đồng bộ hành động

Giảm độ trễ đầu vào với Dynamic Action Sync, giúp game thủ nắm bắt các tình huống quan trọng theo thời gian thực và phản hồi nhanh hơn.

Black Stabilizer

Black Stabilizer tăng cường khả năng hiển thị trong các cảnh tối, làm rõ các chi tiết bị khuất và cải thiện độ rõ nét, giúp di chuyển dễ dàng hơn trong môi trường thiếu sáng hoặc khi ánh sáng thay đổi đột ngột.

Hình ảnh được mô phỏng nhằm minh họa tính năng và có thể khác với trải nghiệm sử dụng thực tế.

　

Viền siêu mỏng, nâng tầm trải nghiệm thị giác

Tận hưởng không gian hiển thị rộng mở với thiết kế viền siêu mỏng và chân đế tối giản, mang đến cảm giác gần như không viền. Chân đế với hiệu ứng "lơ lửng" tạo nên vẻ ngoài hiện đại, thanh thoát, trong khi trải nghiệm màn hình liền mạch giúp tăng độ đắm chìm, lý tưởng cho thiết lập đa màn hình hoặc không gian làm việc tối giản.

Borderless design icon.

Thiết kế gần như không viền 3 cạnh.

Biểu tượng độ nghiêng

Độ nghiêng

Biểu tượng khung treo tường 100x100mm

Treo tường

Hình ảnh màn hình chơi game UltraGear™ trong không gian bàn làm việc, hiển thị cảnh game với các chi tiết phóng to làm nổi bật thiết kế gần như không viền và chân đế thanh mảnh tạo hiệu ứng lơ lửng.

Hình ảnh được mô phỏng nhằm minh họa tính năng và có thể khác với trải nghiệm sử dụng thực tế.

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Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 