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Màn hình gaming UltraGear™ G4 24 inch FHD 144Hz

Màn hình gaming UltraGear™ G4 24 inch FHD 144Hz

24G414B-B
Hình ảnh mặt trước của Màn hình gaming UltraGear™ G4 24 inch FHD 144Hz 24G414B-B
Góc nhìn cạnh bên.
Góc nhìn mặt sau.
Mặt trước màn hình gaming trong không gian tương lai với hiệu ứng ánh sáng neon.
Khung cảnh chiến đấu tương lai hiển thị trên màn hình gaming, nổi bật với dải màu sRGB 99%, tấm nền IPS và công nghệ HDR cho hình ảnh sống động.
Khung cảnh đua mô tô hiển thị trên màn hình gaming, minh họa tần số quét 144Hz cho chuyển động mượt mà.
Hình ảnh xe đua màu vàng lao về phía trước trên màn hình, làm nổi bật công nghệ 1ms MBR.
Khung cảnh đua xe từ Assetto Corsa Competizione hiển thị trên màn hình gaming, hỗ trợ Adaptive Sync với NVIDIA® G-SYNC® Compatible và AMD FreeSync™, mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà, hạn chế hiện tượng xé hình.
Hình ảnh màn hình gaming UltraGear™ trong không gian bàn làm việc, hiển thị cảnh game cùng các biểu tượng minh họa thiết kế gần như không viền 3 cạnh, khả năng điều chỉnh độ cao, điều chỉnh độ nghiêng và hỗ trợ treo tường.
Hình ảnh giao diện ứng dụng LG Switch với các tính năng như Dual Mode, Smart Screen Split, khởi chạy cuộc gọi video và Personalized Picture Wizard, giúp điều khiển thông minh và chuyển đổi màn hình liền mạch.
Mặt sau màn hình hiển thị các cổng kết nối gồm 1 cổng HDMI™ 2.1, 1 cổng DisplayPort 1.4 và cổng tai nghe 3 cực (3-pole H/P Out).
Mặt trước và cạnh bên của màn hình, thể hiện kích thước tổng thể và thiết kế sản phẩm.
Mặt sau màn hình hiển thị khu vực gắn chân đế và các cổng kết nối.
Góc nhìn từ phía trên.
Mặt trước chân đế và đế màn hình.
Hình ảnh mặt trước của Màn hình gaming UltraGear™ G4 24 inch FHD 144Hz 24G414B-B
Góc nhìn cạnh bên.
Góc nhìn mặt sau.
Mặt trước màn hình gaming trong không gian tương lai với hiệu ứng ánh sáng neon.
Khung cảnh chiến đấu tương lai hiển thị trên màn hình gaming, nổi bật với dải màu sRGB 99%, tấm nền IPS và công nghệ HDR cho hình ảnh sống động.
Khung cảnh đua mô tô hiển thị trên màn hình gaming, minh họa tần số quét 144Hz cho chuyển động mượt mà.
Hình ảnh xe đua màu vàng lao về phía trước trên màn hình, làm nổi bật công nghệ 1ms MBR.
Khung cảnh đua xe từ Assetto Corsa Competizione hiển thị trên màn hình gaming, hỗ trợ Adaptive Sync với NVIDIA® G-SYNC® Compatible và AMD FreeSync™, mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà, hạn chế hiện tượng xé hình.
Hình ảnh màn hình gaming UltraGear™ trong không gian bàn làm việc, hiển thị cảnh game cùng các biểu tượng minh họa thiết kế gần như không viền 3 cạnh, khả năng điều chỉnh độ cao, điều chỉnh độ nghiêng và hỗ trợ treo tường.
Hình ảnh giao diện ứng dụng LG Switch với các tính năng như Dual Mode, Smart Screen Split, khởi chạy cuộc gọi video và Personalized Picture Wizard, giúp điều khiển thông minh và chuyển đổi màn hình liền mạch.
Mặt sau màn hình hiển thị các cổng kết nối gồm 1 cổng HDMI™ 2.1, 1 cổng DisplayPort 1.4 và cổng tai nghe 3 cực (3-pole H/P Out).
Mặt trước và cạnh bên của màn hình, thể hiện kích thước tổng thể và thiết kế sản phẩm.
Mặt sau màn hình hiển thị khu vực gắn chân đế và các cổng kết nối.
Góc nhìn từ phía trên.
Mặt trước chân đế và đế màn hình.

Tính năng chính

  • Màn hình IPS FHD (1920 × 1080) 24 inch
  • Tần số quét 144Hz, 1ms MBR
  • HDR10 với độ phủ màu sRGB 99% (Điển hình), hỗ trợ 16,7 triệu màu
  • Tương thích NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™
  • Thiết kế gần như không viền 3 cạnh
  • Chân đế chữ L gọn gàng, tối ưu không gian
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Logo UltraGear™ trong không gian tương lai với hiệu ứng ánh sáng neon.

Logo UltraGear™ trong không gian tương lai với hiệu ứng ánh sáng neon.

Màn hình gaming FHD 24 inch 144Hz

Hình ảnh mặt trước màn hình gaming UltraGear™ 24G414B trong không gian tương lai với hiệu ứng ánh sáng neon.

Hình ảnh mặt trước màn hình gaming UltraGear™ 24G414B trong không gian tương lai với hiệu ứng ánh sáng neon.

*Hình ảnh được mô phỏng nhằm minh họa tính năng và có thể khác với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Hình ảnh giới thiệu các tính năng chính của màn hình gaming LG, bao gồm tần số quét 144Hz cho chuyển động mượt mà, tấm nền IPS với HDR và độ phủ màu sRGB 99% cho hình ảnh sống động, hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC® Compatible và AMD FreeSync™ giúp chơi game ổn định, thời gian phản hồi 1ms MBR cho trải nghiệm tốc độ cao, cùng thiết kế gần như không viền mang lại không gian hiển thị đắm chìm.

Hình ảnh giới thiệu các tính năng chính của màn hình gaming LG, bao gồm tần số quét 144Hz cho chuyển động mượt mà, tấm nền IPS với HDR và độ phủ màu sRGB 99% cho hình ảnh sống động, hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC® Compatible và AMD FreeSync™ giúp chơi game ổn định, thời gian phản hồi 1ms MBR cho trải nghiệm tốc độ cao, cùng thiết kế gần như không viền mang lại không gian hiển thị đắm chìm.

Tốc độMàu sắcTính năng

Chuyển động mượt mà với tần số quét 144Hz

Tần số quét 144Hz mang đến hình ảnh mượt mà, sắc nét và giảm thiểu nhòe chuyển động

Đắm chìm hơn trong từng khung hình của trận đấu.

Khung cảnh đua mô tô minh họa tần số quét 144Hz của UltraGear™ 24G414B, mang đến chuyển động mượt mà và hình ảnh sắc nét, rõ ràng trong từng khung hình.

Khung cảnh đua mô tô minh họa tần số quét 144Hz của UltraGear™ 24G414B, mang đến chuyển động mượt mà và hình ảnh sắc nét, rõ ràng trong từng khung hình.

*Hình ảnh được mô phỏng nhằm minh họa tính năng và có thể khác với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Hình ảnh xe đua màu vàng lao nhanh trên màn hình, nổi bật với công nghệ 1ms MBR. Khu vực bên trong khung vuông trắng hiển thị rõ nét, trong khi phần bên ngoài bị nhòe chuyển động.

Tốc độ bứt phá đến chiến thắng

1ms Motion Blur Reduction (MBR) giúp giảm nhòe chuyển động và bóng mờ, mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà hơn. Các vật thể di chuyển nhanh trong những pha hành động giúp game thủ có lợi thế cạnh tranh.

*Hình ảnh được mô phỏng nhằm minh họa tính năng và có thể khác với trải nghiệm sử dụng thực tế.

**Khi bật 1ms Motion Blur Reduction (MBR), độ sáng màn hình có thể giảm và không thể sử dụng các tính năng AMD FreeSync™ và DAS (Dynamic Action Sync).

***Hiện tượng nhấp nháy có thể xảy ra trong quá trình hoạt động của 1ms MBR.

Chuyển động mượt mà, đắm chìm hơn trong từng trận đấu

Giảm thiểu hiện tượng xé hình và giật lag với công nghệ NVIDIA® G-SYNC® Compatible và AMD FreeSync™. Mang đến hình ảnh mượt mà hơn, hạn chế tối đa hiện tượng nhòe chuyển động và bóng mờ.

Khung cảnh đua xe hiển thị trên màn hình UltraGear™ 24G414B, so sánh giữa chế độ Tắt và Bật, minh họa chuyển động mượt mà hơn và giảm hiện tượng xé hình nhờ hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC® Compatible và AMD FreeSync™

Khung cảnh đua xe hiển thị trên màn hình UltraGear™ 24G414B, so sánh giữa chế độ Tắt và Bật, minh họa chuyển động mượt mà hơn và giảm hiện tượng xé hình nhờ hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC® Compatible và AMD FreeSync™

*Hình ảnh được mô phỏng nhằm minh họa tính năng và có thể khác với trải nghiệm sử dụng thực tế.

**Hiệu năng của tính năng được so sánh với các mẫu không sử dụng công nghệ đồng bộ hóa.

***Có thể xảy ra lỗi hoặc độ trễ tùy thuộc vào điều kiện kết nối mạng.

Cảm nhận chiến trường chân thực với màu sắc sống động

Màn hình với độ phủ màu sRGB 99% mang đến dải màu rộng, tái hiện màu sắc chính xác cao nhờ tấm nền IPS, cho trải nghiệm chơi game đắm chìm. Giúp game thủ cảm nhận các chiến trường kịch tính đúng như ý đồ của nhà phát triển.

Logo màn hình IPS

Màn hình LG IPS™ mang đến độ chính xác màu sắc vượt trội cùng góc nhìn rộng.

Logo HDR 10

HDR10 (High Dynamic Range) hỗ trợ hiển thị màu sắc và độ sáng tối ưu, mang đến hình ảnh sống động hơn.

Logo sRGB 99%

Độ phủ màu sRGB 99% cho khả năng hiển thị màu sắc chính xác.

Khung cảnh chiến đấu không gian tương lai trên màn hình UltraGear™, nổi bật với màu sắc sống động, độ tương phản cao cùng các vụ nổ rực sáng, hành tinh phát quang và tàu vũ trụ chi tiết trên nền vũ trụ đầy màu sắc.

Khung cảnh chiến đấu không gian tương lai trên màn hình UltraGear™, nổi bật với màu sắc sống động, độ tương phản cao cùng các vụ nổ rực sáng, hành tinh phát quang và tàu vũ trụ chi tiết trên nền vũ trụ đầy màu sắc.

*Hình ảnh được mô phỏng nhằm minh họa tính năng và có thể khác với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Điều khiển thông minh, chuyển đổi liền mạch với LG Switch

Ứng dụng LG Switch giúp tối ưu màn hình cho cả chơi game và sử dụng hằng ngày. Dễ dàng điều chỉnh chất lượng hình ảnh, độ sáng theo sở thích và áp dụng cài đặt ngay bằng phím tắt. Ứng dụng còn hỗ trợ chia màn hình thành 11 bố cục và khởi chạy nền tảng họp trực tuyến chỉ với một cú nhấp chuột, mang đến trải nghiệm sử dụng thuận tiện hơn.

Tải xuống

Video hướng dẫn cách thiết lập màn hình bằng ứng dụng LG Switch.

*Video chỉ mang tính chất minh họa và có thể không phản ánh chính xác thông số kỹ thuật của sản phẩm thực tế.

**Để sử dụng LG Switch, cần tải phần mềm và hướng dẫn sử dụng từ LG.com.

Dynamic Action Sync

Giảm độ trễ đầu vào với Dynamic Action Sync, giúp game thủ nắm bắt các khoảnh khắc quan trọng theo thời gian thực và phản hồi nhanh hơn.

Black Stabilizer

Black Stabilizer tăng cường khả năng hiển thị trong các cảnh tối, làm rõ các chi tiết ẩn và cải thiện độ rõ nét, giúp quan sát dễ dàng hơn trong môi trường thiếu sáng hoặc khi ánh sáng thay đổi đột ngột.

*Hình ảnh được mô phỏng nhằm minh họa tính năng và có thể khác với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Đắm chìm trong âm thanh stereo

Trải nghiệm âm thanh rõ ràng và cân bằng với hệ thống loa stereo 2W x 2, mang đến trải nghiệm giải trí và chơi game sống động hơn. Để có không gian âm thanh riêng tư, bạn có thể dễ dàng kết nối tai nghe qua cổng Headphone Out, hỗ trợ âm thanh tập trung và giao tiếp bằng giọng nói rõ ràng trong quá trình chơi game.

*Hình ảnh được mô phỏng nhằm minh họa tính năng và có thể khác với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Thiết kế gần như không viền, nâng tầm trải nghiệm thị giác

Tận hưởng không gian hiển thị rộng mở với viền màn hình siêu mỏng và chân đế tối giản, giúp giảm thiểu sự phân tâm. Thiết kế chân đế mang hiệu ứng lơ lửng tạo vẻ ngoài thanh thoát, hiện đại, trong khi trải nghiệm hiển thị liền mạch mang đến cảm giác đắm chìm hơn, lý

Biểu tượng thiết kế gần như không viền.

Thiết kế gần như không viền 3 cạnh

Biểu tượng điều chỉnh độ cao

Độ cao

Biểu tượng độ nghiêng

Độ nghiêng

Biểu tượng hỗ trợ treo tường chuẩn VESA 100 × 100 mm.

Hỗ trợ treo tường

Hình ảnh màn hình gaming UltraGear™ trong không gian bàn làm việc, hiển thị cảnh game với các chi tiết phóng to làm nổi bật thiết kế gần như không viền và chân đế thanh mảnh mang hiệu ứng lơ lửng.

Hình ảnh màn hình gaming UltraGear™ trong không gian bàn làm việc, hiển thị cảnh game với các chi tiết phóng to làm nổi bật thiết kế gần như không viền và chân đế thanh mảnh mang hiệu ứng lơ lửng.

Hình ảnh được mô phỏng nhằm minh họa tính năng và có thể khác với trải nghiệm sử dụng thực tế.

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Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 