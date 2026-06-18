Màn hình gaming UltraGear™ G4 24 inch FHD 144Hz

*Hình ảnh được mô phỏng nhằm minh họa tính năng và có thể khác với trải nghiệm sử dụng thực tế.

**Khi bật 1ms Motion Blur Reduction (MBR), độ sáng màn hình có thể giảm và không thể sử dụng các tính năng AMD FreeSync™ và DAS (Dynamic Action Sync).

***Hiện tượng nhấp nháy có thể xảy ra trong quá trình hoạt động của 1ms MBR.