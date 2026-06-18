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Màn hình gaming UltraGear™ G4 27 inch FHD 144Hz
Màn hình gaming UltraGear™ G4 27 inch FHD 144Hz
*Hình ảnh được mô phỏng nhằm minh họa tính năng và có thể khác với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Chuyển động mượt mà với tần số quét 144Hz
Tần số quét 144Hz mang đến hình ảnh mượt mà, sắc nét và giảm thiểu hiện tượng nhòe chuyển động
Đắm chìm hơn trong từng khung hình của trận đấu.
*Hình ảnh được mô phỏng nhằm minh họa tính năng và có thể khác với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Hình ảnh được mô phỏng nhằm minh họa tính năng và có thể khác với trải nghiệm sử dụng thực tế.
**Khi kích hoạt 1ms Motion Blur Reduction (MBR), độ sáng màn hình có thể giảm và không thể sử dụng các tính năng AMD FreeSync™ và DAS (Dynamic Action Sync).
***Hiện tượng nhấp nháy màn hình có thể xảy ra khi 1ms MBR đang hoạt động.
Chuyển động mượt mà, đắm chìm hơn trong từng trận đấu
Giảm thiểu hiện tượng xé hình và giật lag với công nghệ NVIDIA® G-SYNC® Compatible và AMD FreeSync™. Tận hưởng hình ảnh mượt mà hơn với hiện tượng nhòe chuyển động và bóng mờ được hạn chế tối đa.
*Hình ảnh được mô phỏng nhằm minh họa tính năng và có thể khác với trải nghiệm sử dụng thực tế.
**Hiệu năng của tính năng được so sánh với các mẫu không áp dụng công nghệ đồng bộ hóa.
***Hiệu suất thực tế có thể thay đổi tùy theo điều kiện kết nối mạng.
Độ phủ màu sRGB 99% cho hình ảnh sống động
Với độ phủ màu sRGB 99%, màn hình mang đến khả năng tái tạo màu sắc chính xác trên dải màu rộng. Kết hợp cùng tấm nền IPS, sản phẩm cho trải nghiệm chơi game sống động, giúp game thủ cảm nhận trọn vẹn các khung cảnh trong game theo đúng ý đồ của nhà phát triển.
*Hình ảnh được mô phỏng nhằm minh họa tính năng và có thể khác với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Điều khiển thông minh, chuyển đổi liền mạch với LG Switch
Ứng dụng LG Switch giúp tối ưu màn hình cho cả chơi game và sử dụng hằng ngày. Dễ dàng điều chỉnh chất lượng hình ảnh, độ sáng theo sở thích và áp dụng cài đặt ngay bằng phím tắt. Ngoài ra, ứng dụng còn hỗ trợ chia màn hình thành 11 bố cục và khởi chạy nền tảng họp trực tuyến chỉ với một cú nhấp chuột, mang đến trải nghiệm sử dụng thuận tiện hơn.
*Video chỉ mang tính chất minh họa và có thể không phản ánh chính xác thông số kỹ thuật của sản phẩm thực tế.
**Để sử dụng LG Switch, cần tải phần mềm và hướng dẫn sử dụng từ LG.com.
Dynamic Action Sync
Giảm độ trễ đầu vào với Dynamic Action Sync, giúp game thủ nắm bắt các khoảnh khắc quan trọng theo thời gian thực và phản hồi nhanh hơn.
*Hình ảnh được mô phỏng nhằm minh họa tính năng và có thể khác với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Thiết kế gần như không viền, nâng tầm trải nghiệm thị giác
Tận hưởng không gian hiển thị rộng mở với viền màn hình siêu mỏng và chân đế tối giản, mang đến cảm giác gần như không viền. Thiết kế chân đế thanh thoát tạo hiệu ứng lơ lửng hiện đại, trong khi trải nghiệm hiển thị liền mạch giúp tăng độ đắm chìm, lý tưởng cho thiết lập đa màn hình hoặc không gian làm việc tối giản.
*Hình ảnh được mô phỏng nhằm minh họa tính năng và có thể khác với trải nghiệm sử dụng thực tế.
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