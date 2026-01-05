About Cookies on This Site

Màn hình chơi game LG UltraGear™ G4 Full HD 240Hz 27 inch│27G440A có sRGB 99% (Thông thường), 1ms (GtG), HDMI 2.0

Màn hình chơi game LG UltraGear™ G4 Full HD 240Hz 27 inch│27G440A có sRGB 99% (Thông thường), 1ms (GtG), HDMI 2.0

27G440A-B
มุมมองด้านหน้า
มุมมองด้านข้าง -15 องศา
มุมมองด้านข้าง +15 องศา
มุมมองด้านหน้าของจอภาพเมื่อวางขาตั้งลง
มุมมองด้านข้าง
มุมมองด้านข้างของจอภาพที่เอียง
มุมมองด้านบน
มุมมองด้านบน -15 องศา
มุมมองด้านบน +15 องศา
มุมมองด้านหลังขณะปิดไฟ
มุมมองด้านหลังขณะเปิดไฟ
มุมมองด้านหลังขณะปิดไฟ
Right side view and cover closed
Top view and cover closed
Top view and cover open
Tính năng chính

  • Màn hình IPS Full HD (1920x1080) 27 inch
  • Tần số quét 240Hz
  • sRGB 99% (Thông thường)
  • Thời gian phản hồi 1ms (GtG)
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium
  • HDMI™ 2.0 x2 / DispalyPort 1.4 x1 (có DSC)
Thêm
ภาพด้านหน้าของจอภาพเกมมิ่ง UltraGear™ 27g440a



Màn hình Full HD 240Hz 27 inch Màn hình chơi game IPS

Hình ảnh mặt trước màn hình chơi game LG UltraGear™ 27g440a đặt trên đế lục giác trong khung cảnh hành lang rực ánh đèn neon mang phong cách vị lai; màn hình hiển thị các vòng xoáy màu tím và đỏ sống động cùng logo UltraGear ở chính giữa.

*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

Đồ họa quảng cáo làm nổi bật các tính năng chính của màn hình LG UltraGear 27G440A: màn hình FHD (1920x1080) 27 inch, độ phủ màu sRGB 99% (Thông thường), tần số quét 240Hz, thời gian phản hồi 1ms (GtG) và kết nối HDMI 2.0.
Từ “MÀN HÌNH” viết bằng chữ cái chuyển màu lớn đặt chính giữa nền tối có khung viền mỏng kéo dài từ bên trái.

Trải nghiệm chiến đấu thực tế với màu sắc sống động

Màn hình cung cấp độ phủ màu sRGB 99%, mang lại phổ màu rộng giúp hiển thị màu sắc có độ trung thực cao với màn hình IPS cho trải nghiệm chơi game chân thực. Màn hình giúp game thủ cảm nhận chiến trường đầy kịch tính theo ý định của nhà phát triển game.

Hình ảnh quảng cáo cho màn hình LG UltraGear 27G440A minh họa cảnh chiến đấu trong không gian sống động, trong đó có các con tàu vũ trụ gần mặt trời rực lửa và nhiều tiểu hành tinh. Phía dưới bên trái làm nổi bật “sRGB 99%” và “IPS”, nhấn mạnh khả năng tái tạo màu chính xác và góc xem rộng.

*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

Màn hiển thị IPS™

Màn hình LG IPS™ hiển thị độ chính xác màu vượt trội với góc xem rộng.

sRGB 99% (Thông thường)

Với độ phủ màu 99% của phổ sRGB, giải pháp màn hình này mang đến khả năng hiển thị màu chính xác.

Từ “MÀN HÌNH” viết bằng chữ cái chuyển màu lớn đặt chính giữa nền tối có khung viền mỏng kéo dài từ bên trái.

Từ “MÀN HÌNH” viết bằng chữ cái chuyển màu lớn đặt chính giữa nền tối có khung viền mỏng kéo dài từ bên trái.

Hình ảnh quảng cáo cho màn hình LG UltraGear 27G440A minh họa cảnh đua xe máy theo phong cách vị lai. Tiêu đề có nội dung “Chuyển động chơi game mượt mà với tần số quét 240Hz” nhấn mạnh khả năng cho hình ảnh mượt mà, rõ nét và ít bị mờ chuyển động. Chữ “240Hz” lớn nhấn mạnh tần số quét nhanh được thiết kế cho trải nghiệm chơi game sống động của màn hình.

Chuyển động chơi game mượt mà

Tần số quét 240Hz cho hình ảnh mượt mà, rõ nét, đồng thời giảm thiểu hiện tượng mờ chuyển động. Đắm chìm vào cách chơi chân thực hơn trong từng khung hình.

*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

Tốc độ vượt trội, đắm mình trong trò chơi

Thời gian phản hồi 1ms siêu nhanh (GtG) giúp giảm hiện tượng bóng mờ ngược và đem đến cho bạn trải nghiệm chơi game hoàn toàn mới.

*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

*Chọn “Chế độ nhanh hơn” để bật “Thời gian phản hồi 1ms”. (Điều chỉnh trò chơi → Thời gian phản hồi → Chế độ nhanh hơn).

Từ “CÔNG NGHỆ” viết bằng chữ cái chuyển màu lớn đặt chính giữa nền tối có khung viền mỏng kéo dài từ bên trái.

Từ “CÔNG NGHỆ” viết bằng chữ cái chuyển màu lớn đặt chính giữa nền tối có khung viền mỏng kéo dài từ bên trái.

Được chứng nhận với công nghệ được ứng dụng rộng rãi

Được trang bị công nghệ AMD FreeSync™ Premium, khả năng tương thích G-SYNC® được NVIDIA chứng thực, màn hình này đảm bảo không có hiện tượng xé hình, siêu mượt và độ trễ thấp, mang đến trải nghiệm chơi game chính xác và siêu mượt.

Hình ảnh so sánh minh họa người phi công trong buồng lái phản lực nhanh. Phía bên trái có nhãn “Tắt” và mờ chuyển động, còn phía bên phải có nhãn “Bật” và sắc nét rõ ràng, minh họa ưu điểm của tính năng tối ưu hóa chuyển động trên màn hình LG UltraGear 27G440A.

Logo NVIDIA G-SYNC và AMD FreeSync Premium, nhấn mạnh khả năng tương thích của màn hình LG UltraGear 27G440A với cả hai công nghệ đồng bộ thích ứng cho trải nghiệm chơi game mượt mà, không bị xé hình.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Hiệu suất của tính năng này được so sánh với model không áp dụng công nghệ đồng bộ hóa.

*Có thể xảy ra lỗi hoặc độ trễ tùy thuộc vào kết nối mạng.

Dynamic Action Sync

Giảm độ trễ đầu vào với Dynamic Action Sync, game thủ có thể nắm bắt được những khoảnh khắc quan trọng theo thời gian thực và phản ứng nhanh chóng.

Black Stabilizer

Black Stabilizer giúp game thủ phát hiện các tay súng bắn tỉa ẩn nấp trong những góc tối nhất và nhanh chóng xử lý khi có tình huống bom nổ.

Crosshair

Điểm ngắm mục tiêu được cố định ở chính giữa để tăng độ chính xác khi bắn.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Điều khiển thông minh hơn, chuyển đổi liền mạch bằng LG Switch

Dễ dàng tối ưu hóa màn hình để chơi game và sử dụng hàng ngày nhờ LG Switch. Dễ dàng quản lý cài đặt màn hình – điều chỉnh chất lượng hình ảnh và độ sáng tùy ý, rồi dùng phím tắt để áp dụng ngay cài đặt. Ứng dụng cũng cho phép chia màn hình thành 11 bố cục và khởi chạy nền tảng gọi video chỉ với một cú nhấp chuột—thêm phần thuận tiện cho thiết lập.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Video này chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không phản ánh thông số kỹ thuật thực tế của sản phẩm 27G440A.

*Cần tải xuống phần mềm và hướng dẫn sử dụng từ LG.com để sử dụng LG Switch đúng cách.

Nhỏ gọn và đẹp mắt

Trải nghiệm thiết kế viền siêu mỏng với đế có thể điều chỉnh hoàn toàn bằng cách xoay, nghiêng, xoay trục và nâng hạ. Chân đế chữ L gọn gàng và khả năng xoay rộng được thiết kế để tiết kiệm và tận dụng tối đa không gian sử dụng trên bàn.

Biểu tượng có thể điều chỉnh trục xoay.

Nhỏ gọn và đẹp mắt

-30° ~ 30°

.

Độ nghiêng

-5° ~ 21°

Biểu tượng có thể điều chỉnh độ cao.

Độ cao

130 มม.

Biểu tượng xoay trục.

Xoay trục

'Hai chiều

Hình ảnh mặt trước và mặt sau của màn hình chơi game UltraGear™ 27g440a, màn hình hiển thị cảnh đua xe theo phong cách vị lai.

Hình ảnh mặt trước và mặt sau của màn hình chơi game UltraGear™ 27g440a, màn hình hiển thị cảnh đua xe theo phong cách vị lai.

Biểu tượng HDMI.

HDMI™ 2.0 x2

Biểu tượng Displayport.

DisplayPort 1.4 x1

với DSC

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

In

Thông số chính

  • Màn hình - Kích thước [Inch]

    27

  • Màn hình - Độ phân giải

    1920 x 1080

  • Màn hình - Loại tấm nền

    IPS

  • Màn hình - Tỷ lệ khung hình

    16:9

  • Màn hình - Gam màu (Điển hình)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Màn hình - Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Màn hình - Tần số quét (Tối đa) [Hz]

    240

  • Màn hình - Thời gian phản hồi

    1ms (GtG at Faster)

  • Cơ học - Điều chỉnh vị trí màn hình

    Xoay ngang/Xoay dọc/Nghiêng/Cao

Tất cả thông số

MÀN HÌNH

  • Kích thước [Inch]

    27

  • Tỷ lệ khung hình

    16:9

  • Loại tấm nền

    IPS

  • Thời gian phản hồi

    1ms (GtG at Faster)

  • Độ phân giải

    1920 x 1080

  • Kích thước điểm ảnh [mm]

    0.3108mm x 0.3108mm

  • Độ sâu màu (Số màu)

    16.7M

  • Góc nhìn (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Tỷ lệ tương phản (Typ.)

    1000:1

  • Gam màu (Điển hình)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Gam màu (Tối thiểu)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Tần số quét (Tối đa) [Hz]

    240

  • Độ sáng (Tối thiểu) [cd/m²]

    320 cd/m²

  • Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu)

    700:1

  • Bit màu

    8 bit

  • Kích thước [cm]

    68.4

KẾT NỐI

  • HDMI

    CÓ (2 ea)

  • DisplayPort

    CÓ (1 ea)

  • Phiên bản DP

    1.4

  • Đầu ra tai nghe

    3 đầu cắm

TÍNH NĂNG

  • HDR 10

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Chế độ mù màu

  • Tiết kiệm năng lượng thông minh

  • Hiệu chỉnh màu tại nhà máy

  • Chống nháy hình

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • Đồng bộ hành động động

  • Black Stabilizer

  • Crosshair

  • Chế độ đọc sách

  • Bộ đếm FPS

  • VRR

  • Phím do người dùng xác định

  • Chọn đầu vào tự động

  • Hiệu ứng HDR

CƠ HỌC

  • Điều chỉnh vị trí màn hình

    Xoay ngang/Xoay dọc/Nghiêng/Cao

  • Thiết kế không viền

    3 cạnh viền mỏng

  • Có thể gắn tường [mm]

    100 x 100 mm

KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG

  • Kích thước khi vận chuyển (R x C x S) [mm]

    770 x 172 x 500

  • Kích thước có chân đế (R x C x S) [mm]

    614.2 x 540.7 x 220

  • Kích thước không có chân đế (R x C x S) [mm]

    614.2 x 364.8 x 51.7

  • Trọng lượng khi vận chuyển [kg]

    8.9kg

  • Trọng lượng có chân đế [kg]

    6.5kg

  • Trọng lượng không có chân đế [kg]

    4kg

THÔNG TIN

  • Tên sản phẩm

    Màn hình gaming

  • Năm

    2025

NGUỒN

  • Tiêu thụ điện năng (Tối đa)

    25W

  • Tiêu thụ điện năng (Energy Star)

    21W

  • Tiêu thụ điện năng (Chế độ ngủ)

    Ít hơn 0.5W

  • Tiêu thụ điện năng (Điển hình)

    24.47W

  • Tiêu thụ điện năng (Tắt DC)

    Ít hơn 0.3W

  • Đầu vào AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Loại

    Nguồn điện ngoài

  • Đầu ra DC

    40W(19V, 2.1A)

PHỤ KIỆN

  • Bộ chuyển đổi

  • Báo cáo hiệu chuẩn (Giấy)

  • Cổng hiển thị

  • Khác (Phụ kiện)

    Dây giữ chuột, giữ cáp

  • Dây nguồn

TIÊU CHUẨN

  • UL (cUL)

  • CE

Lựa chọn dành cho bạn

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 