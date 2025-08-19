Máy sấy cho tiệm giặt 13.6kg coin type màu bạc CDT29 bằng điện

Máy giặt thông minh của LG sử dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa chuyển động giặt cho từng mẻ giặt. Công nghệ học sâu dựa trên thông tin thu thập được từ dữ liệu lớn của hàng nghìn lần giặt giúp máy giặt tự động nhận biết đặc tính của vải như trọng lượng và độ mềm. Kết quả là? Bảo vệ sợi vải tốt hơn 10%*, giữ cho áo quần bền đẹp lâu hơn. Bạn có thể truy cập và điều khiển các máy giặt thông minh hỗ trợ WiFi của LG bằng nhận dạng giọng nói hoặc qua ứng dụng LG ThinQ™ trên điện thoại thông minh để kết nối với máy giặt từ bất kỳ đâu. Khởi động máy giặt từ xa chỉ với một nút bấm hoặc điều khiển hỗ trợ bằng giọng nói, nhận thông báo khi mẻ giặt hoàn tất, thực hiện khắc phục sự cố với Chẩn đoán thông minh và tải xuống các chu trình giặt cài sẵn tùy chỉnh – tất cả qua ứng dụng ThinQ™.

* Được thử nghiệm bởi Intertek vào tháng 1 năm 2023. Chu trình giặt AI với mẻ giặt 3 kg so với chu trình Vải cotton (F4Y7RYW0W). Kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào quần áo và môi trường.

* Cảm biến AI không được kích hoạt khi dùng tùy chọn Hơi nước.