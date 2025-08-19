Skip to contentSkip to accessibility help
Máy sấy cho tiệm giặt 13.6kg coin type màu bạc CDT29 bằng điện

CDT29MUQES
Tính năng chính

  • Dung tích lớn
  • Cửa có thể đảo chiều
  • Cảm biến sấy khô
  • Dễ sửa chữa từ mặt trước
Video máy sấy thương mại

Video máy sấy thương mại

Máy sấy thương mại

Thiết kế không gian kinh doanh theo ý bạn

Lắp đặt linh hoạt

Xây dựng dạng khối cho Thiết kế không gian của bạn

Các sản phẩm Giặt là Thương mại của LG có thể xếp chồng lên nhau thành từng khối, vì vậy bạn có thể điều chỉnh các máy cho phù hợp với không gian của mình —chứ không phải ngược lại. Bạn cần bỏ một máy ra? Thay thế và sửa chữa thật dễ dàng khi các thiết bị được thiết kế theo hướng vừa vặn với nhau.

Lắp đặt linh hoạt

*Có thể cần thêm các linh kiện bổ sung để xếp chồng/chuyển đổi.
Cửa có thể đảo chiều

Cửa thích ứng dễ dàng với nhu cầu của bạn

Tùy vào cách bố trí tiệm hay sở thích cá nhân của bạn, bạn có thể dễ dàng chuyển hướng cửa mở sang trái hoặc phải để tận dụng tối đa không gian bạn có.

Cửa có thể đảo chiều

*Cửa có thể đảo chiều chỉ có ở máy sấy.
Cảm biến sấy khô

Cảm biến tự động để có mức độ khô hoàn hảo

Cảm biến điện cực của Cảm biến Sấy khô tự động theo dõi độ ẩm của quần áo và điều chỉnh tổng thời gian sấy nhằm mang lại kết quả tuyệt vời mỗi lần sử dụng.

Cảm biến sấy khô

*Cần có hệ thống ống dẫn phù hợp để hoạt động hiệu quả. Chỉ áp dụng cho các mẫu máy Electric và Plus.
Dễ sửa chữa từ mặt trước

Sửa chữa dễ dàng và không phiền phức

Máy sấy của bạn có vấn đề? Thật dễ dàng sửa chữa máy sấy của bạn với một hệ thống cho phép sửa chữa ngay từ mặt trước.

Dễ sửa chữa từ mặt trước

Thuận tiện hơn nhờ thông minh

Máy giặt thông minh hơn

Nhanh chóng kiểm tra trạng thái giặt, theo dõi thói quen sử dụng, phát hiện lỗi sản phẩm qua LG Smart Solution mọi lúc mọi nơi. Dễ dàng tương tác với máy và vận hành máy từ xa, tận hưởng những cải tiến mới nhất.

Thuận tiện hơn nhờ thông minh

*Có thể cần kết nối internet không dây cho chức năng này.

Các câu hỏi thường gặp

Q.

Deep-learning AI DD™ mang lại lợi ích gì cho việc giặt giũ?

A.

Máy Deep-learning AI DD™ của LG sử dụng công nghệ thông minh để phân tích riêng trọng lượng và loại vải của quần áo cần giặt. Kết quả là? Chức năng tối ưu hóa chuyển động giặt tự động của máy giúp bảo vệ sợi vải tốt hơn, giữ cho áo quần bền đẹp lâu hơn. Động cơ DirectDrive™ tích hợp công nghệ giặt 6 chuyển động đảm bảo giặt sạch hiệu quả với ít bộ phận chuyển động hơn, giúp máy giặt bền hơn và tiết kiệm năng lượng hơn.

Q.

Máy giặt thông minh có thể làm được những gì?

A.

Máy giặt thông minh của LG sử dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa chuyển động giặt cho từng mẻ giặt. Công nghệ học sâu dựa trên thông tin thu thập được từ dữ liệu lớn của hàng nghìn lần giặt giúp máy giặt tự động nhận biết đặc tính của vải như trọng lượng và độ mềm. Kết quả là? Bảo vệ sợi vải tốt hơn 10%*, giữ cho áo quần bền đẹp lâu hơn. Bạn có thể truy cập và điều khiển các máy giặt thông minh hỗ trợ WiFi của LG bằng nhận dạng giọng nói hoặc qua ứng dụng LG ThinQ™ trên điện thoại thông minh để kết nối với máy giặt từ bất kỳ đâu. Khởi động máy giặt từ xa chỉ với một nút bấm hoặc điều khiển hỗ trợ bằng giọng nói, nhận thông báo khi mẻ giặt hoàn tất, thực hiện khắc phục sự cố với Chẩn đoán thông minh và tải xuống các chu trình giặt cài sẵn tùy chỉnh – tất cả qua ứng dụng ThinQ™.

* Được thử nghiệm bởi Intertek vào tháng 1 năm 2023. Chu trình giặt AI với mẻ giặt 3 kg so với chu trình Vải cotton (F4Y7RYW0W). Kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào quần áo và môi trường.

* Cảm biến AI không được kích hoạt khi dùng tùy chọn Hơi nước.

 

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 