Giải pháp giặt sấy(17/13.6kg) loại xếp chồng quần áo cho tiệm giặt OPL type màu bạc sấy bằng Gas
Độ bền & Độ tin cậy cực cao
Tiết kiệm chi phí thay thế và sửa chữa
*Tuổi thọ sản phẩm có thể thay đổi tùy thuộc vào cách sử dụng của người dùng và các yếu tố khác.
Chống bẩn & rỉ sét
*Hiệu suất có thể thay đổi tùy thuộc vào thói quen người dùng và các yếu tố khác.
Xây dựng dạng khối cho Thiết kế không gian của bạn
Lắp đặt linh hoạt
Cửa thích ứng dễ dàng với nhu cầu của bạn
Cửa có thể đảo chiều
Cảm biến tự động để có mức độ khô hoàn hảo
Cảm biến sấy khô
Sửa chữa dễ dàng và không phiền phức
Dễ sửa chữa từ mặt trước
- Máy giặt cho tiệm giặt 17kg LG DD™ OPL type màu bạc
- Máy sấy cho tiệm giặt 13.6kg OPL type màu bạc CDT29 bằng gas
Tất cả thông số
