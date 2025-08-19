About Cookies on This Site

Giải pháp giặt sấy(17/13.6kg) loại xếp chồng quần áo cho tiệm giặt OPL type màu bạc sấy bằng điện

Giải pháp giặt sấy(17/13.6kg) loại xếp chồng quần áo cho tiệm giặt OPL type màu bạc sấy bằng điện

Giải pháp giặt sấy(17/13.6kg) loại xếp chồng quần áo cho tiệm giặt OPL type màu bạc sấy bằng điện

CWT29MD.CDT29OS
Bundle product
Bundle product
Tính năng chính

  • Dung lượng lớn
  • Dẫn Động Trực Tiếp Inverter
  • Xử lý nhiệt Đa năng
  • Dung tích lớn
  • Cửa có thể đảo chiều
  • Cảm biến sấy khô
Sản phẩm có trong combo: 2
CWT29MDORS mặt trước

CWT29MDORS

Máy giặt cho tiệm giặt 17kg LG DD™ OPL type màu bạc
CDT29MUOES mặt trước

CDT29MUOES

Máy sấy cho tiệm giặt 13.6kg coin type màu bạc CDT29 bằng điện
Video Máy giặt Thương mại

Máy giặt thương mại

Giới thiệu đối tác kinh doanh của bạn

Công nghệ vượt tầm Đổi mới

Công nghệ vượt tầm Đổi mới

Độ bền

Công nghệ vượt tầm Đổi mới

LG hướng tới phát triển máy giặt có độ bền cao cho công việc kinh doanh của bạn.
Dẫn Động Trực Tiếp Inverter

Độ bền & Độ tin cậy cực cao

Lồng giặt Inverter Direct Drive™ của các Máy giặt Thương mại LG được gắn trực tiếp vào động cơ, giúp máy hoạt động bền bỉ và đáng tin cậy trong nhiều năm. Do có ít bộ phận hơn, những máy giặt này cũng ít phải sửa chữa hơn.
Xử lý nhiệt Đa năng

Tiết kiệm chi phí thay thế và sửa chữa

Xử lý nhiệt đa năng giúp tăng độ bền và chống bào mòn. Máy giặt LG được kéo dài tuổi thọ hoạt động và ít phải sửa chữa, giúp bạn tiết kiệm chi phí trong kinh doanh.

*Tuổi thọ sản phẩm có thể thay đổi tùy thuộc vào cách sử dụng của người dùng và các yếu tố khác.

Sơn tĩnh điện cao cấp

Chống bẩn & rỉ sét

Sơn tĩnh điện cao cấp đáp ứng độ bền như sơn ô tô, loại sơn khó rỉ sét và do đó kéo dài tuổi thọ sản phẩm. Lớp sơn này còn giúp chống trầy xước và nhiễm bẩn thường gặp ở máy giặt công cộng.

*Hiệu suất có thể thay đổi tùy thuộc vào thói quen người dùng và các yếu tố khác.

Video máy sấy thương mại

Video máy sấy thương mại

Máy sấy thương mại

Thiết kế không gian kinh doanh theo ý bạn

Lắp đặt linh hoạt

Xây dựng dạng khối cho Thiết kế không gian của bạn

Các sản phẩm Giặt là Thương mại của LG có thể xếp chồng lên nhau thành từng khối, vì vậy bạn có thể điều chỉnh các máy cho phù hợp với không gian của mình —chứ không phải ngược lại. Bạn cần bỏ một máy ra? Thay thế và sửa chữa thật dễ dàng khi các thiết bị được thiết kế theo hướng vừa vặn với nhau.

Lắp đặt linh hoạt

*Có thể cần thêm các linh kiện bổ sung để xếp chồng/chuyển đổi.
Cửa có thể đảo chiều

Cửa thích ứng dễ dàng với nhu cầu của bạn

Tùy vào cách bố trí tiệm hay sở thích cá nhân của bạn, bạn có thể dễ dàng chuyển hướng cửa mở sang trái hoặc phải để tận dụng tối đa không gian bạn có.

Cửa có thể đảo chiều

*Cửa có thể đảo chiều chỉ có ở máy sấy.
Cảm biến sấy khô

Cảm biến tự động để có mức độ khô tối ưu

Cảm biến điện cực của Cảm biến Sấy khô tự động theo dõi độ ẩm của quần áo và điều chỉnh tổng thời gian sấy nhằm mang lại kết quả tuyệt vời mỗi lần sử dụng.

Cảm biến sấy khô

*Cần có hệ thống ống dẫn phù hợp để hoạt động hiệu quả. Chỉ áp dụng cho các mẫu máy Electric và Plus.
Dễ sửa chữa từ mặt trước

Sửa chữa dễ dàng và không phiền phức

Máy sấy của bạn có vấn đề? Thật dễ dàng sửa chữa máy sấy của bạn với một hệ thống cho phép sửa chữa ngay từ mặt trước.

Dễ sửa chữa từ mặt trước

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 