Máy sấy cho tiệm giặt 13.6kg coin type màu bạc CDT29 bằng gas

Máy sấy cho tiệm giặt 13.6kg coin type màu bạc CDT29 bằng gas

Máy sấy cho tiệm giặt 13.6kg coin type màu bạc CDT29 bằng gas

CWT29MD
Tính năng chính

  • Dung lượng lớn
  • Dẫn Động Trực Tiếp Inverter
  • Xử lý nhiệt Đa năng
  • Sơn tĩnh điện cao cấp
  • Phun sương & Phun đôi
  • Hệ thống định lượng tự động
Thêm
Video Máy giặt Thương mại

Máy giặt thương mại

Giới thiệu đối tác kinh doanh của bạn

Công nghệ vượt tầm Đổi mới

Công nghệ vượt tầm Đổi mới

Độ bền

Công nghệ vượt tầm Đổi mới

LG hướng tới phát triển máy giặt có độ bền cao cho công việc kinh doanh của bạn.
Dẫn Động Trực Tiếp Inverter

Độ bền & Độ tin cậy cực cao

Lồng giặt Inverter Direct Drive™ của các Máy giặt Thương mại LG được gắn trực tiếp vào động cơ, giúp máy hoạt động bền bỉ và đáng tin cậy trong nhiều năm. Do có ít bộ phận hơn, những máy giặt này cũng ít phải sửa chữa hơn.
Xử lý nhiệt Đa năng

Tiết kiệm chi phí thay thế và sửa chữa

Xử lý nhiệt đa năng giúp tăng độ bền và chống bào mòn. Máy giặt LG được kéo dài tuổi thọ hoạt động và ít phải sửa chữa, giúp bạn tiết kiệm chi phí trong kinh doanh.

*Tuổi thọ sản phẩm có thể thay đổi tùy thuộc vào cách sử dụng của người dùng và các yếu tố khác.

Sơn tĩnh điện cao cấp

Chống bẩn & rỉ sét

Sơn tĩnh điện cao cấp đáp ứng độ bền như sơn ô tô, loại sơn khó rỉ sét và do đó kéo dài tuổi thọ sản phẩm. Lớp sơn này còn giúp chống trầy xước và nhiễm bẩn thường gặp ở máy giặt công cộng.

*Hiệu suất có thể thay đổi tùy thuộc vào thói quen người dùng và các yếu tố khác.

Công suất

Công suất

Hiệu năng & Hiệu quả

Công suất & Tiết kiệm chi phí

Tăng doanh thu và nâng cao sự hài lòng của khách hàng với LG.
Đạt tiêu chuẩn Energy Star

Thành công hơn bằng cách tiết kiệm nhiều hơn

Giảm mức tiêu thụ điện và nước đồng thời tăng hiệu quả. Theo tiêu chuẩn Energy Star, máy giặt thương mại LG tiết kiệm nhiều điện và nước hơn các sản phẩm khác trong cùng danh mục.

Đạt tiêu chuẩn Energy Star

*Dựa trên tiêu chuẩn của Bộ Năng lượng; áp dụng cho các mẫu sản phẩm tại Bắc Mỹ.

Large Capacity

Làm hết việc trong một lần

Khách hàng yêu thích dung tích lớn của máy giặt thương mại LG vì họ có thể giặt xong đồ chỉ trong một lần giặt. Dung tích lớn đồng nghĩa với việc bạn sẽ có nhiều lượt khách hơn.

*Khả năng chịu tải có thể thay đổi tùy thuộc vào mẫu máy và khu vực.

Hệ thống cân bằng con quay hồi chuyển

Ít rung và Ít ồn

Tiếng ồn và độ rung từ máy giặt thương mại LG đủ nhỏ để mọi người tập trung vào các công việc khác trong lúc chờ đợi. Tạo không gian dễ chịu đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng.

*Mức độ ồn có thể thay đổi tùy theo cài đặt máy và các yếu tố khác.

Phun sương & Phun đôi

Tiết kiệm thời gian và theo kịp lịch trình bận rộn của bạn

Phun đôi liên tục xả nước vào quần áo trong lúc máy quay, giúp giặt nhanh hơn và tăng số lượt khách hàng. Phun sương cũng phun nước lên cửa máy, do đó bạn không cần phải lau sạch bọt bám lên kính cửa.

* Hình ảnh mô tả chỉ nhằm phục vụ mục đích quảng cáo.

Lồng giặt nghiêng 10 độ

Hiệu suất cao và tiêu thụ ít nước hơn

Lồng giặt nghiêng 10° được thiết kế đặc biệt cho phép máy giặt sử dụng ít nước hơn nhờ ngâm được nhiều đồ giặt vào trong nước hơn mà không làm giảm hiệu suất giặt vượt trội. Đừng vì muốn giảm chi phí mà hi sinh kết quả giặt.
Thuận tiện

Thuận tiện

Thuận tiện

Hệ thống hiệu quả & Bảo trì dễ dàng

Quản lý dễ dàng và vệ sinh sạch sẽ giúp bạn tập trung vào công việc kinh doanh của mình.
Hệ thống làm sạch lồng giặt

Lồng giặt sạch hơn để giặt sạch hơn

Lồng giặt bẩn do sử dụng trong một thười gian dài có thể ảnh hưởng tới kết quả giặt. Hệ thống làm sạch lồng giặt giúp lồng giặt luôn sạch sẽ và vệ sinh* cho mọi người sử dụng máy giặt.

*Độ sạch có thể thay đổi tùy theo chu kỳ vệ sinh lồng giặt và chất tẩy rửa.

Hệ thống định lượng tự động

Dễ dàng quản lý chất tẩy rửa

Hệ thống Định lượng Tự động cung cấp lượng bột giặt, thuốc tẩy và chất làm mềm nhất quán cho mỗi chu trình giặt.

*Khả năng định lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của bơm.

Thuận tiện hơn nhờ thông minh

Máy giặt thông minh hơn

Nhanh chóng kiểm tra trạng thái giặt, theo dõi thói quen sử dụng, phát hiện lỗi sản phẩm qua LG Smart Solution mọi lúc mọi nơi. Dễ dàng tương tác với máy và vận hành máy từ xa, tận hưởng những cải tiến mới nhất.

Thuận tiện hơn nhờ thông minh

*Có thể cần kết nối internet không dây cho chức năng này.

Video máy sấy thương mại

Video máy sấy thương mại

Máy sấy thương mại

Thiết kế không gian kinh doanh theo ý bạn

Lắp đặt linh hoạt

Xây dựng dạng khối cho Thiết kế không gian của bạn

Các sản phẩm Giặt là Thương mại của LG có thể xếp chồng lên nhau thành từng khối, vì vậy bạn có thể điều chỉnh các máy cho phù hợp với không gian của mình —chứ không phải ngược lại. Bạn cần bỏ một máy ra? Thay thế và sửa chữa thật dễ dàng khi các thiết bị được thiết kế theo hướng vừa vặn với nhau.

Lắp đặt linh hoạt

*Có thể cần thêm các linh kiện bổ sung để xếp chồng/chuyển đổi.
Cửa có thể đảo chiều

Cửa thích ứng dễ dàng với nhu cầu của bạn

Tùy vào cách bố trí tiệm hay sở thích cá nhân của bạn, bạn có thể dễ dàng chuyển hướng cửa mở sang trái hoặc phải để tận dụng tối đa không gian bạn có.

Cửa có thể đảo chiều

*Cửa có thể đảo chiều chỉ có ở máy sấy.
Cảm biến sấy khô

Cảm biến tự động để có mức độ khô hoàn hảo

Cảm biến điện cực của Cảm biến Sấy khô tự động theo dõi độ ẩm của quần áo và điều chỉnh tổng thời gian sấy nhằm mang lại kết quả tuyệt vời mỗi lần sử dụng.

Cảm biến sấy khô

*Cần có hệ thống ống dẫn phù hợp để hoạt động hiệu quả. Chỉ áp dụng cho các mẫu máy Electric và Plus.
Dễ sửa chữa từ mặt trước

Sửa chữa dễ dàng và không phiền phức

Máy sấy của bạn có vấn đề? Thật dễ dàng sửa chữa máy sấy của bạn với một hệ thống cho phép sửa chữa ngay từ mặt trước.

Dễ sửa chữa từ mặt trước

Thuận tiện hơn nhờ thông minh

Máy giặt thông minh hơn

Nhanh chóng kiểm tra trạng thái giặt, theo dõi thói quen sử dụng, phát hiện lỗi sản phẩm qua LG Smart Solution mọi lúc mọi nơi. Dễ dàng tương tác với máy và vận hành máy từ xa, tận hưởng những cải tiến mới nhất.

Thuận tiện hơn nhờ thông minh

*Có thể cần kết nối internet không dây cho chức năng này.

Tất cả thông số

