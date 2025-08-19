About Cookies on This Site

Máy hút bụi cắm dây LG màu đỏ VK7317GHTPR

Máy hút bụi cắm dây LG màu đỏ VK7317GHTPR

Máy hút bụi cắm dây LG màu đỏ VK7317GHTPR

VK7317GHTPR
VK7317GHTPR mặt trước
top view
top open view
cornernozzle front view
right side view
cornernozzle right view
left side view
side view
cornernozzle side view
back right side view
back right side open view
cornernozzle back right side view
back view
cornernozzle front view
cornernozzle right view

Tính năng chính

  • Máy hút bụi tự động Kompressor™
  • Lưu giữ bụi hợp vệ sinh
  • Bộ điều khiển nút trượt thuận tiện
  • Ống kéo dài
Thêm
Máy hút bụi tự động Kompressor™

Máy hút bụi tự động Kompressor™

Tấm có động cơ nén rác bẩn và bụi thu thập được, cho phép chứa nhiều hơn tới 4 lần trong hộp đựng rác*. Với nhiều chỗ hơn trong hộp đựng rác, bạn sẽ không cần phải thường xuyên đổ rác khỏi hộp đựng rác, giúp bạn tiết kiệm thời gian.

*Dựa trên kết quả thử nghiệm nội bộ của LG, kết quả thử nghiệm đã được Intertek quan sát. Thử nghiệm được thực hiện với máy hút bụi có dây LG (VK8318NHAUG) và so với cùng một mẫu máy đã tắt chức năng Kompressor.
**Độ nén thực tế có thể thay đổi theo rác, bụi và môi trường hoạt động.

Đổ rác thật dễ dàng

Đổ rác thật dễ dàng

Đổ rác khỏi máy hút bụi chưa bao giờ dễ dàng đến như vậy, khi đã đầy, chỉ cần đổ rác vào hộp đựng rác của bạn!.

Lưu giữ bụi hợp vệ sinh

Bộ lọc nhiều bước giúp thu giữ tới 99,999% các hạt bụi nhỏ tới 0,5~0,42 micron².

Máy hút bụi trong đế sạc nằm trong phòng khách ở phía sau với một người phụ nữ đang nhìn vào điện thoại của mình

Máy hút bụi trong đế sạc nằm trong phòng khách ở phía sau với một người phụ nữ đang nhìn vào điện thoại của mình

*Được phê duyệt bởi BAF (Hiệp hội Dị ứng của Anh) - Dấu phê duyệt cho khả năng giảm tiếp xúc với mạt bụi trong nhà và chất gây dị ứng từ mèo cho sản phẩm.
**Thử nghiệm do SLG thực hiện dựa trên IEC 62885-2 và EN 60312-1, khả năng giữ bụi có kích thước hạt 0,5μm ~ 4,2μm ở chế độ Tăng cường đã được thử nghiệm và có giá trị trung bình 99,999% (Xếp hạng 'Xuất sắc', 5 sao).
***Khả năng giữ bụi có thể khác nhau tùy theo môi trường hoạt động.

This image illustrates the convenience of having on, off, and power levels on the pipe handle of a vacuum cleaner.

Điều khiển trong tầm tay bạn

Dễ dàng điều khiển tất cả các cài đặt bằng cách trượt ngón tay
cái của bạn.
This image shows The telescopic pipe is convenient because it is adjustable in length.

Ống kéo dài

Dễ dàng điều chỉnh độ dài của ống kéo dài theo chiều cao ưa thích để sử dụng thoải mái.
Tất cả thông số

Mọi người đang nói gì

Lựa chọn dành cho bạn

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 