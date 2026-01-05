We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Miếng đệm cao su chân máy giặt LG (dành cho sàn gỗ) 4620ER4002B
Tính năng chính
- Phụ kiện khác chính hãng cho máy giặt LG
Vị trí lắp
Vị trí lắp đặt thực tế của phụ kiện này có thể thay đổi tùy theo từng model sản phẩm. Để biết chi tiết hơn, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm theo model của bạn.
Cách sử dụng
Hướng dẫn thay thế phụ kiện này có thể hơi khác so với thông tin bên dưới.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho model của bạn.
BƯỚC 1
Trước khi cân chỉnh máy, hãy đảm bảo không có khe hở giữa sàn và bốn chân điều chỉnh.
Đặt máy giặt trên bề mặt phẳng và chắc chắn, sau đó nhấn từ phần nắp trên của máy để kiểm tra xem máy có đứng vững hay không (tức là không bị rung lắc).
- Hãy vệ sinh sàn thật sạch và đảm bảo không có bụi hoặc nước.
BƯỚC 2
Điều chỉnh chiều cao của các chân gây lắc để cân bằng máy.
- Áp dụng cho cả máy giặt cửa trước và máy giặt cửa trên.
BƯỚC 3
- Nếu khoảng cách giữa sàn và chân chỉnh vượt quá 10 mm, không nới lỏng chân để cân bằng máy.
- Hãy lắp miếng đệm cao su hoặc nhựa để đạt được độ cân bằng.
- Việc nới chân hơn 10 mm có thể gây tăng độ rung và tiếng ồn.
(1 - Miếng đệm cao su, 2- Miếng đệm nhựa)
BƯỚC 4
Hãy sử dụng miếng đệm cao su trước, sau đó thêm miếng đệm nhựa nếu cần để cân bằng máy.
- Khi dùng miếng đệm nhựa, miếng đệm cao su phải được đặt ở dưới cùng.
- Có thể chồng miếng đệm nhựa để điều chỉnh độ cao, tối đa 1 miếng đệm cao su và 3 miếng đệm nhựa được phép sử dụng.
* Hình ảnh và tính năng sản phẩm có thể được diễn đạt bằng ngôn từ mang tính chất quảng cáo và có thể khác với sản phẩm thực tế. Hình dáng, thông số kỹ thuật… của sản phẩm có thể thay đổi mà không thông báo trước vì mục đích cải thiện sản phẩm.
* Tất cả hình ảnh sản phẩm là hình chụp và có thể khác với sản phẩm thực tế. Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi tùy theo độ phân giải màn hình, cài đặt độ sáng và thông số kỹ thuật của máy tính.
* Hiệu suất của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng và tình trạng hàng bán có thể khác nhau tùy theo cửa hàng.
Tóm tắt
KÍCH THƯỚC
Tất cả thông số
TỔNG QUÁT
Mã linh kiện
4620ER4002B
Thể loại
miếng đệm chân
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
Đường kính bên trong (mm)
36
Chiều dài (cm)
1
Trọng lượng tịnh (g)
290
Đường kính ngoài (mm)
60
