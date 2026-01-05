We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Chân đế nhựa điều chỉnh được cho máy giặt LG (cỡ lớn)
Tính năng chính
- LG Máy giặt Chính Hãng & Linh kiện khác
- Chỉ sử dụng cùng với MJB65174503; phải mua đồng thời để đảm bảo hoạt động đúng.
- Đảm bảo hiệu suất máy giặt ổn định, bền bỉ và đáng tin cậy thông qua việc đặt máy đúng vị trí và cân bằng chuẩn.
- Máy giặt phải được đặt hoàn toàn ngang phẳng và cố định chắc chắn, không bị nghiêng hay “lắc bập bênh” khi vận hành.
- Lắp đặt trên bề mặt sạch, không phủ sáp hoặc các lớp trơn trượt.
- Giữ chân máy khô ráo để ngăn rung lắc và tiếng ồn.
Vị trí lắp đặt
Vị trí lắp đặt thực tế của phụ kiện này có thể khác nhau tùy theo từng model sản phẩm.
Để biết thông tin chi tiết hơn, vui lòng tham khảo sách hướng dẫn sử dụng của model bạn đang dùng.
Cách sử dụng
Để biết hướng dẫn chi tiết, vui lòng tham khảo sách hướng dẫn sử dụng của model bạn đang dùng.
- Sàn gỗ đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi rung động.
- Để hạn chế rung, khuyến nghị đặt các đế cao su dày tối thiểu 15 mm dưới từng chân máy giặt và cố định vào ít nhất hai thanh đỡ sàn bằng vít.
- Nếu có thể, hãy lắp đặt máy giặt ở góc phòng – nơi sàn chắc chắn và ổn định hơn.
- Gắn đế cao su để giảm rung.
*Hình ảnh và tính năng sản phẩm có thể chứa nội dung quảng cáo và có thể khác so với thực tế. Kiểu dáng, thông số… có thể thay đổi mà không cần thông báo trước để cải thiện sản phẩm.
*Toàn bộ hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa, màu sắc có thể thay đổi tùy thuộc vào độ phân giải màn hình, độ sáng và cấu hình máy tính.
*Hiệu quả sử dụng có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng, và tình trạng có hàng có thể khác nhau tùy từng cửa hàng.
Tóm tắt
KÍCH THƯỚC
Tất cả thông số
TỔNG QUÁT
Mã linh kiện
MJB65174401
Thể loại
Đế chân
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
Đường kính (cm)
9
Chiều dài (cm)
2.5
Trọng lượng tịnh (g)
75
